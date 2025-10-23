HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Toan tính của Kim Dung khi để Dương Quá lui về ở ẩn

Nguyệt Phạm |

Đằng sau việc để Dương Quá ở ẩn liệu có còn những bí mật nào khác?

Quizz Toan tính của Kim Dung khi để Dương Quá lui về ở ẩn – 5 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Theo phân tích về Xạ Điêu Tam Khúc, lý do chính Kim Dung để Dương Quá lui về ở ẩn sau khi giải vây Tương Dương là gì?

Đáp án đúng là: A. Để tạo điều kiện cho Hốt Tất Liệt san bằng Tương Dương

Giải thích: Kim Dung dựa vào sự kiện lịch sử rằng Hốt Tất Liệt san bằng thành Tương Dương. Nếu Dương Quá không lui về ở ẩn, với nội lực thâm hậu và khả năng bắn chết Mông Kha, ông có thể tiêu diệt Hốt Tất Liệt. Việc để Dương Quá "tuyệt tích giang hồ" là sắp đặt tinh tế để đảm bảo mạch truyện lịch sử diễn ra đúng, tạo tiền đề cho các sự kiện trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Việc Dương Quá ở ẩn có liên quan như thế nào đến sự xuất hiện của Bách Tổn đạo nhân trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký?

Đáp án đúng là: C. Nếu Dương Quá có mặt, Bách Tổn đạo nhân không thể hoành hành

Giải thích: Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Bách Tổn đạo nhân dùng Huyền Minh Thần Chưởng đánh lén Trương Vô Kỵ, gây khó khăn cho Trương Tam Phong. Nếu Dương Quá không ở ẩn, với tài năng vượt trội, ông có thể đã ngăn chặn Bách Tổn từ sớm. Việc Dương Quá biến mất là sắp đặt của Kim Dung để tạo điều kiện cho Bách Tổn xuất hiện, duy trì bi kịch và phát triển mạch truyện Võ Đang phái.

Toan tính của Kim Dung khi để Dương Quá lui về ở ẩn- Ảnh 1.

Kim Dung. (Ảnh: Sohu)

 

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Tại sao Quách Tương không thể tìm thấy Dương Quá dù đã tìm kiếm suốt 24 năm?

Đáp án đúng là: B. Dương Quá cố tình tránh mặt để bảo vệ hạnh phúc cá nhân

Giải thích: Kim Dung để Dương Quá và Tiểu Long Nữ "tuyệt tích giang hồ" nhằm đảm bảo mạch truyện không bị phá vỡ. Nếu Quách Tương tìm được Dương Quá, ông có thể tái xuất khi biết Mông Cổ xâm lược và Quách Tĩnh gặp nguy. Việc tránh mặt thể hiện ý định của Dương Quá bảo vệ hạnh phúc riêng tư sau 16 năm xa cách Tiểu Long Nữ, đồng thời giữ logic cho Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Hình tượng Dương Quá lui về ở ẩn thể hiện tính cách nào của nhân vật này?

Đáp án đúng là: D. Kiêu ngạo, bất cần đời và khao khát cuộc sống bình dị

Giải thích: Tại Tuyệt Tình cốc, Dương Quá bày tỏ mong muốn sống bình dị ở phương Nam, "nuôi gà nuôi vịt, không động đến kiếm đao". Sau 16 năm xa cách Tiểu Long Nữ, với tính cách kiêu ngạo, bất cần đời, ông chọn hạnh phúc cá nhân thay vì tiếp tục gánh vác đại nghĩa. Quyết định này phù hợp với hình tượng nhân vật và là lý do thuyết phục cho việc ở ẩn.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Việc Dương Quá ở ẩn có ý nghĩa gì đối với cấu trúc Xạ Điêu Tam Khúc?

Đáp án đúng là: C. Tạo khoảng trống thế hệ để các nhân vật mới xuất hiện

Giải thích: Việc Dương Quá "tuyệt tích giang hồ" tạo khoảng trống thế hệ giữa Thần Điêu Hiệp Lữ và Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cho phép Hốt Tất Liệt, Bách Tổn đạo nhân, Trương Tam Phong, và Trương Vô Kỵ xuất hiện. Sắp đặt này đảm bảo tính liên tục lịch sử và logic võ hiệp, duy trì sức hút qua ba bộ tác phẩm của Kim Dung, đồng thời tạo điều kiện cho các diễn biến kịch tính trong phần sau.

KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC
Tags

Tin ngắn

báo mới

cao thủ

Anh hùng xạ điêu

Tiểu Long Nữ

Quách Tĩnh

Dương Quá

Ỷ thiên đồ long ký

Thần Điêu Hiệp Lữ

Tương Dương

Quách Tương

Quizz Soha

Bách Tổn đạo nhân

xạ điêu tam khúc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại