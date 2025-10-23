Toan tính của Kim Dung khi để Dương Quá lui về ở ẩn

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Theo phân tích về Xạ Điêu Tam Khúc, lý do chính Kim Dung để Dương Quá lui về ở ẩn sau khi giải vây Tương Dương là gì? A Để tạo điều kiện cho Hốt Tất Liệt san bằng Tương Dương B Vì Dương Quá bị thương nặng không thể tiếp tục chiến đấu C Do Tiểu Long Nữ muốn sống cuộc đời bình dị ở phương Nam D Để tránh xung đột với các môn phái võ lâm Trung Nguyên Đáp án đúng là: A. Để tạo điều kiện cho Hốt Tất Liệt san bằng Tương Dương Giải thích: Kim Dung dựa vào sự kiện lịch sử rằng Hốt Tất Liệt san bằng thành Tương Dương. Nếu Dương Quá không lui về ở ẩn, với nội lực thâm hậu và khả năng bắn chết Mông Kha, ông có thể tiêu diệt Hốt Tất Liệt. Việc để Dương Quá "tuyệt tích giang hồ" là sắp đặt tinh tế để đảm bảo mạch truyện lịch sử diễn ra đúng, tạo tiền đề cho các sự kiện trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Việc Dương Quá ở ẩn có liên quan như thế nào đến sự xuất hiện của Bách Tổn đạo nhân trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký? A Bách Tổn đạo nhân là đối thủ cũ của Dương Quá từ Thần Điêu B Dương Quá truyền thụ Huyền Minh Thần Chưởng cho Bách Tổn C Nếu Dương Quá có mặt, Bách Tổn đạo nhân không thể hoành hành D Quách Tương nhờ Dương Quá tiêu diệt Bách Tổn đạo nhân Đáp án đúng là: C. Nếu Dương Quá có mặt, Bách Tổn đạo nhân không thể hoành hành Giải thích: Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Bách Tổn đạo nhân dùng Huyền Minh Thần Chưởng đánh lén Trương Vô Kỵ, gây khó khăn cho Trương Tam Phong. Nếu Dương Quá không ở ẩn, với tài năng vượt trội, ông có thể đã ngăn chặn Bách Tổn từ sớm. Việc Dương Quá biến mất là sắp đặt của Kim Dung để tạo điều kiện cho Bách Tổn xuất hiện, duy trì bi kịch và phát triển mạch truyện Võ Đang phái.

Kim Dung. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Tại sao Quách Tương không thể tìm thấy Dương Quá dù đã tìm kiếm suốt 24 năm? A Vì Dương Quá và Tiểu Long Nữ qua đời trong lúc ở ẩn B Dương Quá cố tình tránh mặt để bảo vệ hạnh phúc cá nhân C Vì họ sống ở phương Nam quá xa khu vực Trung Nguyên D Quách Tương không đủ võ công để vượt qua các chướng ngại Đáp án đúng là: B. Dương Quá cố tình tránh mặt để bảo vệ hạnh phúc cá nhân Giải thích: Kim Dung để Dương Quá và Tiểu Long Nữ "tuyệt tích giang hồ" nhằm đảm bảo mạch truyện không bị phá vỡ. Nếu Quách Tương tìm được Dương Quá, ông có thể tái xuất khi biết Mông Cổ xâm lược và Quách Tĩnh gặp nguy. Việc tránh mặt thể hiện ý định của Dương Quá bảo vệ hạnh phúc riêng tư sau 16 năm xa cách Tiểu Long Nữ, đồng thời giữ logic cho Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Hình tượng Dương Quá lui về ở ẩn thể hiện tính cách nào của nhân vật này? A Trốn tránh trách nhiệm với giang hồ và đất nước B Bị ép buộc bởi các môn phái chính tà tranh đấu C Mất hết võ công sau khi giải độc cho Tiểu Long Nữ D Kiêu ngạo, bất cần đời và khao khát cuộc sống bình dị Đáp án đúng là: D. Kiêu ngạo, bất cần đời và khao khát cuộc sống bình dị Giải thích: Tại Tuyệt Tình cốc, Dương Quá bày tỏ mong muốn sống bình dị ở phương Nam, "nuôi gà nuôi vịt, không động đến kiếm đao". Sau 16 năm xa cách Tiểu Long Nữ, với tính cách kiêu ngạo, bất cần đời, ông chọn hạnh phúc cá nhân thay vì tiếp tục gánh vác đại nghĩa. Quyết định này phù hợp với hình tượng nhân vật và là lý do thuyết phục cho việc ở ẩn.