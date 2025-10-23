Toan tính của Kim Dung khi để Dương Quá lui về ở ẩn

Đáp án đúng là: A. Để tạo điều kiện cho Hốt Tất Liệt san bằng Tương Dương
Giải thích: Kim Dung dựa vào sự kiện lịch sử rằng Hốt Tất Liệt san bằng thành Tương Dương. Nếu Dương Quá không lui về ở ẩn, với nội lực thâm hậu và khả năng bắn chết Mông Kha, ông có thể tiêu diệt Hốt Tất Liệt. Việc để Dương Quá "tuyệt tích giang hồ" là sắp đặt tinh tế để đảm bảo mạch truyện lịch sử diễn ra đúng, tạo tiền đề cho các sự kiện trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Đáp án đúng là: C. Nếu Dương Quá có mặt, Bách Tổn đạo nhân không thể hoành hành
Giải thích: Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Bách Tổn đạo nhân dùng Huyền Minh Thần Chưởng đánh lén Trương Vô Kỵ, gây khó khăn cho Trương Tam Phong. Nếu Dương Quá không ở ẩn, với tài năng vượt trội, ông có thể đã ngăn chặn Bách Tổn từ sớm. Việc Dương Quá biến mất là sắp đặt của Kim Dung để tạo điều kiện cho Bách Tổn xuất hiện, duy trì bi kịch và phát triển mạch truyện Võ Đang phái.
Đáp án đúng là: B. Dương Quá cố tình tránh mặt để bảo vệ hạnh phúc cá nhân
Giải thích: Kim Dung để Dương Quá và Tiểu Long Nữ "tuyệt tích giang hồ" nhằm đảm bảo mạch truyện không bị phá vỡ. Nếu Quách Tương tìm được Dương Quá, ông có thể tái xuất khi biết Mông Cổ xâm lược và Quách Tĩnh gặp nguy. Việc tránh mặt thể hiện ý định của Dương Quá bảo vệ hạnh phúc riêng tư sau 16 năm xa cách Tiểu Long Nữ, đồng thời giữ logic cho Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Đáp án đúng là: D. Kiêu ngạo, bất cần đời và khao khát cuộc sống bình dị
Giải thích: Tại Tuyệt Tình cốc, Dương Quá bày tỏ mong muốn sống bình dị ở phương Nam, "nuôi gà nuôi vịt, không động đến kiếm đao". Sau 16 năm xa cách Tiểu Long Nữ, với tính cách kiêu ngạo, bất cần đời, ông chọn hạnh phúc cá nhân thay vì tiếp tục gánh vác đại nghĩa. Quyết định này phù hợp với hình tượng nhân vật và là lý do thuyết phục cho việc ở ẩn.
Đáp án đúng là: C. Tạo khoảng trống thế hệ để các nhân vật mới xuất hiện
Giải thích: Việc Dương Quá "tuyệt tích giang hồ" tạo khoảng trống thế hệ giữa Thần Điêu Hiệp Lữ và Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cho phép Hốt Tất Liệt, Bách Tổn đạo nhân, Trương Tam Phong, và Trương Vô Kỵ xuất hiện. Sắp đặt này đảm bảo tính liên tục lịch sử và logic võ hiệp, duy trì sức hút qua ba bộ tác phẩm của Kim Dung, đồng thời tạo điều kiện cho các diễn biến kịch tính trong phần sau.