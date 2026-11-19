Lee Jin-woo, người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong lịch sử kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào trường luật (LEET) tại Hàn Quốc, được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại một nhà nghỉ ở Seoul sau khi mất liên lạc và vắng mặt tại buổi livestream giải đề thu hút hơn 400.000 lượt truy cập.

Từ thành tích học tập gây kinh ngạc đến nghi vấn gian lận

Lee Jin-woo là sinh viên ngành Nha khoa thuộc Đại học Quốc gia Seoul (SNU), từng gây chú ý bởi hành trình cải thiện thành tích học tập vượt bậc.

Theo Yonhap, trong kỳ thi đại học năm 2013, Lee từng đạt kết quả khá thấp, với điểm các môn dao động từ mức 6 đến 8 trên thang đánh giá 9 bậc. Đến kỳ thi năm 2018, anh tiếp tục chỉ đạt mức 7 ở môn Ngữ văn.

Tuy nhiên, thành tích của Lee có sự thay đổi đáng kể trong những năm sau đó. Anh trúng tuyển ngành Khoa học Chính trị và Ngoại giao của Đại học Korea thông qua kỳ thi đại học năm 2024. Đến kỳ thi năm 2026, Lee đạt mức cao nhất ở tất cả các môn và được nhận vào ngành Nha khoa của Đại học Quốc gia Seoul.

Lee Jin-woo - người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào trường luật (LEET) năm 2027 (Ảnh: Yonhap News)

Đặc biệt, trong kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào trường luật (LEET) năm 2027, tổ chức vào tháng 7/2026, Lee đạt điểm tuyệt đối. Đây được ghi nhận là trường hợp đầu tiên đạt thành tích này kể từ khi kỳ thi được tổ chức vào năm 2008.

LEET là kỳ thi đánh giá năng lực dành cho người có nguyện vọng theo học tại các trường luật ở Hàn Quốc. Kết quả được các trường sử dụng trong quá trình tuyển sinh chương trình đào tạo luật.

Dù đạt thành tích hiếm có, Lee bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận khi một số dấu hiệu bất thường trong bài thi được anh công khai trên mạng xã hội bị cộng đồng đặt nghi vấn.

Cụ thể, một số câu trả lời ban đầu được Lee đánh dấu rồi sửa lại có sự trùng khớp bất thường với đáp án của các câu liền trước. Từ đó, xuất hiện suy đoán anh có thể đã nhận đáp án từ nguồn bên ngoài nhưng ghi nhầm số thứ tự câu hỏi.

Lee phủ nhận gian lận, cho rằng những dấu hiệu trên xuất phát từ nhầm lẫn trong quá trình làm bài. Anh cũng từng giải thích sự tiến bộ vượt bậc của bản thân đến từ việc thay đổi lối sống, đặc biệt sau chuyến đi bộ xuyên Hàn Quốc kéo dài 3 tuần và mất điện thoại thông minh, qua đó có thời gian sống trong môi trường ít phụ thuộc vào thiết bị số.

Nghi vấn lan rộng sau vụ thí sinh thủ khoa kế toán thuế dùng camera giấu kín và AI

Những tranh luận xung quanh thành tích của Lee càng trở nên gay gắt sau khi một thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế năm nay tại Hàn Quốc thừa nhận gian lận bằng công nghệ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, người này khai đã sử dụng camera siêu nhỏ để ghi lại đề thi, sau đó chuyển hình ảnh cho trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý và cung cấp đáp án. Nhờ phương thức này, người này đã đạt thành tích thủ khoa kỳ thi.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sử dụng AI và thiết bị điện tử để gian lận trong các kỳ thi quan trọng. Trong bối cảnh đó, thành tích LEET của Lee cũng bị đặt dưới sự giám sát và nghi vấn của dư luận.

Các thí sinh rời khỏi điểm thi tại Đại học Sungkyunkwan, quận Jongno, Seoul, nơi tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào trường luật năm học 2027 (LEET) (Ảnh: Yonhap News)

Một số người đặt câu hỏi về việc anh đạt kết quả vượt trội trong các kỳ thi, trong khi trước đó từng có thành tích khá thấp. Những dấu hiệu trên bài thi LEET và thông tin liên quan đến quá trình ôn tập trước kỳ thi đại học năm 2026 tiếp tục được đưa ra bàn luận.

Theo Yonhap, trước kỳ thi đại học năm 2026, Lee được cho là đã tìm gia sư môn Sinh học II thông qua cộng đồng sinh viên Đại học Korea. Người dạy cho biết trong buổi học kéo dài khoảng một giờ, Lee còn gặp khó khăn với một số kiến thức cơ bản. Sau đó, Lee chỉ sai một câu ở môn Sinh học II trong kỳ thi đại học.

Từ những thông tin này, xuất hiện nghi vấn anh đã tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh, biểu đồ trong đề thi thành văn bản để đưa vào các công cụ AI. Tuy nhiên, đây mới là suy đoán của những người tố cáo, chưa phải kết luận điều tra.

Lee bác bỏ cáo buộc gian lận. Anh cũng giải thích việc chỉnh sửa tên trên các bảng điểm được công khai là do không muốn tiết lộ tên trước khi đổi tên, đồng thời khẳng định không chỉnh sửa điểm số hay môn thi.

Hai luật sư gửi đơn tố cáo, cảnh sát vào cuộc điều tra

Ngày 18/11, các luật sư đã gửi đơn tố cáo Lee, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nghi vấn gian lận trong kỳ thi LEET năm 2027 và kỳ thi đại học trước đó.

Theo Yonhap, một nhóm luật sư thuộc tổ chức các luật sư trẻ Hàn Quốc đã gửi đơn đến Đồn cảnh sát Gwanak, đề nghị điều tra các dấu hiệu có thể liên quan đến hành vi cản trở hoạt động công vụ, cản trở hoạt động kinh doanh và những vi phạm khác.

Nội dung tố cáo đề cập nghi vấn Lee sử dụng công cụ AI hoặc phương tiện bên ngoài để có được đáp án trong kỳ thi, đồng thời yêu cầu xác minh tính xác thực của các bảng điểm được anh công khai trên mạng.

Một luật sư khác cũng gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul, đề nghị điều tra các dấu hiệu có thể liên quan đến hành vi cản trở hoạt động công vụ và lừa đảo.

Cảnh sát Seoul sau đó tiếp nhận và phân công vụ việc cho đơn vị điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul. Các luật sư cũng đề nghị bảo toàn bài thi, dữ liệu giám sát phòng thi và những tài liệu liên quan để phục vụ xác minh.

Lee từng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra và khẳng định sẽ chứng minh năng lực của mình trước công chúng.

Vắng mặt tại livestream có hơn 400.000 lượt truy cập, sau đó được phát hiện ngừng tim

Để phản bác những nghi vấn gian lận, Lee dự kiến tham gia một buổi kiểm chứng công khai vào sáng 19/11. Theo kế hoạch, anh sẽ trực tiếp giải toàn bộ đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi đại học năm 2027, đồng thời công khai quá trình làm bài và chấm điểm dưới sự chứng kiến của giáo viên và truyền thông.

Buổi kiểm chứng do một trung tâm luyện thi tổ chức, được phát trực tiếp trên YouTube. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của công chúng, đặc biệt khi những tranh cãi về thành tích học tập của Lee liên tục được bàn luận.

Theo Yonhap, livestream đã thu hút hơn 400.000 lượt truy cập khi người xem chờ đợi sự xuất hiện của Lee.

Lee Jin-woo đã vắng mặt tải buổi livestream giải đề (Ảnh: Yonhap News)

Tuy nhiên, đến khoảng 8h40 ngày 19/11, anh vẫn không có mặt tại trường quay ở quận Gangnam, Seoul như đã hẹn. Đại diện trung tâm luyện thi cho biết điện thoại của Lee đã tắt từ ngày hôm trước và họ không thể liên lạc với anh dù đã tìm cách kết nối qua nhiều phương thức.

Buổi kiểm chứng sau đó bị hủy. Cùng thời điểm, cảnh sát tiếp nhận tin báo lo ngại về sự an toàn của Lee và tiến hành xác minh tung tích.

Theo Yonhap, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã đến nhà riêng của Lee tại khu Sillim-dong, quận Gwanak nhưng không tìm thấy anh. Quá trình tìm kiếm sau đó được mở rộng qua các khu vực Gwangjin và Songpa.

Đến khoảng 13h12 cùng ngày, Lee được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại một nhà nghỉ gần ga Cheonho, quận Gangdong, Seoul.

Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành các biện pháp giám định để xác định nguyên nhân và diễn biến vụ việc nếu Lee được kết luận đã tử vong.

Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến Lee rơi vào tình trạng ngừng tim. Những nghi vấn gian lận trong các kỳ thi mà anh từng tham gia cũng cần được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nguồn: Yonhap