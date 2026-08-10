Toàn cảnh vụ bác sĩ nha khoa Tuyết Chinh xô xát với khách hàng trong phòng khám: Bất ngờ với số tiền yêu cầu bồi thường

TAND Khu vực 7 TPHCM sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm chủ Nha khoa Tuyết Chinh, bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng vào ngày 13.8.

Theo thông tin từ báo Thanh niên cho biết, Tòa án nhân dân Khu vực 7 (TPHCM) dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, bác sĩ nha khoa, chủ Nha khoa Tuyết Chinh) về tội "Gây rối trật tự công cộng" ngày 13/8.

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Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn từ cáo trạng cho biết, vào khoảng tháng 8/2021, bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh là chủ Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh nhận niềng răng cho chị Nguyễn Thị Tiền Thảo với giá 20 triệu đồng, đóng trước 5 triệu đồng, tiếp tục trả góp mỗi tháng 1 triệu đồng.

Đến tháng 9-2022, chị Thảo sẽ góp hết toàn bộ số tiền niềng răng. Bà Chinh thỏa thuận với chị Thảo là những lần làm răng về sau, khi chị Thảo đến làm răng, cơ sở không lấy tiền phí đến khi nào hoàn thành niềng răng thì thôi.

Nhưng đến ngày 22-8-2025, cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh tháo gỡ hết các mắc cài, kết thúc niềng răng cho chị Thảo.

Tuy nhiên, sau khi tháo niềng thì răng chị Thảo bị đau nhức. Chị Thảo cho rằng bị hư xương, mất thẩm mỹ hơn nên phản hồi với bà Chinh. Hai bên nhắn tin qua lại, trao đổi nhưng không thống nhất được cách giải quyết.

Ngày 27-8-2025, chị Thảo đến phòng khám yêu cầu cắt nướu răng và mua 3 tuýp tẩy trắng răng với tổng số tiền 4,4 triệu đồng nhưng chị Thảo không trả tiền và ra về vì cho rằng chưa giải quyết dứt điểm việc chỉnh sửa lại răng do lỗi của phòng khám.

Thấy chị Thảo không trả tiền, bà Chinh nhắn tin yêu cầu chị Thảo trả tiền. Hai bên tranh cãi qua tin nhắn và không thống nhất được việc giải quyết các yêu cầu của chị Thảo.

Khoảng 14h30 ngày 3-9-2025, chị Thảo đi cùng bạn là Trần Thị Phương Uyên đến cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh tại phường Hạnh Thông để gặp trực tiếp bà Chinh yêu cầu được bồi thường.

Tuy nhiên, bà Chinh không thừa nhận ca niềng răng của chị Thảo bị lỗi và yêu cầu chị Thảo ra về nhưng chị Thảo không về mà vẫn ngồi trên ghế sofa.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, bà Chinh lấy cây gí vào cổ chị Thảo, đè ghì chị Thảo trên ghế sofa. Khi thấy chị Thảo đang cầm điện thoại quay phim thì bà Chinh giật điện thoại, ném xuống sàn nhà. Sau đó bà Chinh tiếp tục giật mắt kính chị Thảo đang đeo rồi ném xuống sàn nhà.

Khi thấy Uyên đang dùng điện thoại quay lại sự việc, bà Chinh đưa tay giật điện thoại của Uyên nhưng chồng của bà Chinh là ông T.Q.A. và bảo vệ phòng khám đã chạy vào can ngăn.

Trong khi ông A. can ngăn thì bà Chinh vẫn tiếp tục lớn tiếng chửi bới, xông đến kéo tay Thảo ra để tiếp tục đánh Thảo, ném quả dưa hấu, chậu sứ về phía Thảo và Uyên nhưng không trúng.

Sau đó ông A. và bảo vệ nói Thảo về đi. Chị Thảo ra về và trình báo sự việc với Công an phường Hạnh Thông.

Chị Thảo yêu cầu bà Chinh bồi thường thiệt hại các khoản bao gồm: chi phí điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ, chi phí khắc phục do niềng răng, bồi thường điện thoại, bồi thường kính bị gãy, bồi thường tiền do ảnh hưởng sức khỏe không làm việc được... tổng cộng hơn 1,1 tỉ đồng.

Đối với chiếc điện thoại của chị Thảo bị hư hỏng, ông A. đã mua 1 điện thoại di động iPhone 13 (trị giá 11,57 triệu đồng) để đền cho chị Thảo. Hiện tại chị Thảo đang giữ chiếc điện thoại mới còn trong hộp này.

Theo cáo trạng, hành vi của bà Chinh diễn ra tại Phòng khám Nha khoa là nơi công cộng, trong thời gian làm việc của phòng khám, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Kết luận định giá tài sản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại là 1,57 triệu đồng, do đó không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với bà Chinh về tội hủy hoại tài sản. Kết luận giám định tổn thương cơ thể của Thảo và Uyên đều là 0% nên không có căn cứ xử lý hình sự đối với bà Chinh về tội cố ý gây thương tích.