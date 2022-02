Dự kiến, quá trình xây dựng siêu nhà máy Gigafactory Texas của Tesla sẽ hoàn tất vào cuối quý 1 năm 2022. Giờ đây, chúng ta đã có cái nhìn toàn cảnh về siêu nhà máy này trước ngày hoạt động nhờ video quay bằng drone của Joe Tegtmeyer, một YouTuber đã theo dõi quá trình xây dựng Gigafactory từ khi bắt đầu khởi công.

Đoạn video sẽ cho bạn thấy nhà máy này khổng lồ như thế nào khi so sánh với những chiếc xe hơi và xe tải xung quanh, chúng chỉ trông như những con kiến so với sự to lớn của Gigafactory. Theo Joe, bay một vòng quanh nhà máy tiêu tốn hết 50% pin của drone. Một điều nữa là nhìn vào lượng xe đang đỗ bên ngoài, có thể thấy rất nhiều nhân viên, công nhân đang làm việc để có thể kịp ngày mở cửa.

Toàn cảnh siêu nhà máy của Tesla trước ngày hoạt động: xe cộ trông như kiến bên cạnh công trình khổng lồ

Loại drone được sử dụng là DJI Mavic Mini và Mavic Air 2 và Joe đã được sự cho phép của Tesla và CEO Elon Musk để thực hiện video. Bạn có thể xem phiên bản 4K tại đây.



Gigafactory Texas được tối ưu hóa để sản xuất xe điện và có khả năng sẽ giành được danh hiệu nhà máy sản xuất nhiều ô tô nhất Bắc Mỹ sau khi đi vào hoạt động ổn định, vượt qua cả nhà máy Fremont, cũng của Tesla.

Tesla Fremont

Với sản lượng trung bình 8.550 xe/tuần vào năm ngoái, Fremont đã vượt qua nhà máy của Toyota ở Georgetown, Kentucky (8.427 xe/tuần), nhà máy Spartanburg của BMW ở Nam Carolina (8.343) hay nhà máy xe tải của Ford ở Dearborn, Michigan (5.564).

Giga Texas cũng sẽ đảm nhiệm việc chế tạo xe bán tải điện Cybertruck và xe tải điện Semi, tuy nhiên vẫn chưa có ngày bắt đầu sản xuất. Trong cuộc họp tài chính mới nhất, Elon Musk cho biết Tesla sẽ không giới thiệu mẫu xe mới vào năm 2022, đồng thời nói thêm rằng họ "hy vọng" có thể làm được điều đó vào năm 2023.

