Dự án Vinhomes Ba Son hay còn được gọi là Vinhomes Golden River của chủ đầu tư tập đoàn Vingroup được mệnh danh là một trong những siêu dự án có vị trí đắc địa và có giá bán đắt đỏ bậc nhất tại Sài Gòn.

Với tổng diện tích hơn 29 ha, mật độ xây dựng 18,6%, Vinhomes Golden River nằm trên đường Tôn Đức Thắng, cạnh cầu Thủ Thiêm 2 và gần với tuyến metro số 1.

Dự án là tổ hợp các tòa nhà căn hộ chung cư, khu biệt cao cấp, được chia làm 4 phân khu chính gồm The Aqua, The Luxury, The Front và The Victoria. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2020-2021, Vingroup đã chuyển nhượng 8 tòa căn hộ (phân khu The Luxury và The Front) cho Masterise Group và có tên gọi mới là Grand Marina Saigon.

Sơ đồ mặt bằng tổng thể dự án Vinhomes Golden River trước khi Vingroup nhượng lại The Front và The Luxury cho Masterise Group. (Ảnh: Vinhomes)Dự án được khởi công từ quý I/2016, tới nay đã triển khai và đi vào bàn giao 5 tòa căn hộ gồm Aqua 1,2,3,4, Lux 6 và khu biệt thự The Victoria. Dự án Grand Marina Saigon đang được tích cực thi công.

Nội khu các tòa nhà Aqua 1,2,3,4 và Lux 6, đường nội khu rộng rãi, có nhiều không gian xanh, song song với kênh Thị Nghè. Giá bán tại các khu nêu trên dao động trong khoảng 5-15 tỷ đồng/căn, diện tích 42-125 m2/căn.

Khu biệt thự The Victoria được công bố mở bán từ quý III/2016, gồm 54 căn biệt thự song lập, đơn lập. Căn có diện tích nhỏ nhất là 255 m2 diện tích đất, lớn nhất là hơn 475 m2. Giá bán tại khu vực này dao động khoảng 1 tỷ đồng/m2, tương đương với 400-500 tỷ đồng/căn.

Ghi nhận của phóng viên tại đường nội khu The Victoria, mặc dù được rao bán từ năm 2016 nhưng cho đến nay mới có một vài căn có người ở, nhiều căn vẫn đang được để trống.

Một vài căn đã có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian, do chưa được tiếp tục hoàn thiện bởi chủ nhà.

Về tiến độ thi công dự án Grand Marina Saigon, Masterise Group cho biết đến ngày 17/5, tòa nhà Lake (khởi công từ năm 2021) đầu tiên tại khu phức hợp căn hộ đã hoàn thiện xong phần thô với tầng cao nhất 47 và tiếp tục quá trình bắt đầu hoàn thiện nội thất. Tòa nhà sẽ được bàn giao dự kiến cho cư dân vào quý I/2023. Song song với đó, các tòa nhà khác cũng đang thi công đổ bê tông sàn tầng 1 và tầng 2.

Grand Marina, Saigon được phát triển bởi Masterise Homes, đơn vị phát triển bất động sản, đối tác chiến lược của Marriott International. Tổng thầu thi công là Newtecons, chủ đầu tư là CTCP đầu tư bất động sản Elegance.

Dự án được Masterise gọi là "bất động sản hàng hiệu" hướng đến phân khúc cao cấp. Dự án có quy mô 10 ha, gồm 8 tòa chung cư cao 45-47 tầng tương đương với hơn 4.000 căn hộ diện tích 51-106 m2, dự kiến bàn giao vào quý I/2024.

Theo thông tin tìm hiểu từ các trang môi giới, giá bán giao động quanh mức 18-41 tỷ đồng/căn, tương đương với khoảng 350-400 triệu đồng/m2.

Bên trong dự án Grand Marina Saigon, Masterise còn phát triển tòa nhà văn phòng - trung tâm thương mại với tên gọi The Sun Tower cao 60 tầng, với diện tích sàn khoảng 106.000 m2. Tòa nhà được khởi công từ tháng 3, dự kiến khi hoàn sẽ cung cấp cho thị trường 87.000 m2 mặt bằng văn phòng hạng A.