Toàn cảnh một buổi sáng "không tưởng" ở Hà Nội: Nước ngập đến thắt lưng, người dân vật lộn di chuyển giữa phố phường

Clip: Như Hoàn |

Hà Nội sáng 26/8 xuất hiện cảnh tượng hiếm thấy.

Sáng 26/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập sâu, người dân bì bõm lội nước để lo bữa sáng, trong khi giao thông và sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 1.

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 2.

Trên các tuyến phố, nhiều người bì bõm cẩn thận bước đi trong dòng nước ngập đến ngang đầu gối để đi mua đồ ăn sáng (Ảnh: NXH)

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 3.

Người phụ nữ bán na tranh thủ xếp lại thùng na tranh bị đổ xuống nước, chị cho biết do nay trời mưa đường ngập nên bịch ngô luộc của chị vẫn vắng khách mua (Ảnh: NXH)

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 4.

Hàng chục chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 cùng nhau xuống xe để hỗ trợ người dân qua đoạn đường ngập sâu (Ảnh: Như Hoàn)

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 5.

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 6.

Ngõ 42 Liễu Giai ngập đến thắt lưng. Ảnh: Quân

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 7.

Một số nhà dân trong ngõ 42 phố Giang Văn Minh bị ngập nặng, nước tràn vào nhà (Ảnh: Quân)

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 8.

Khu vực đường Phan Kế Bính giao với Liễu Giai ngập nặng - Ảnh: Quân

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 9.

Đường Trần Hữu Dực ngập đến ngang bánh xe. Ảnh: Như Hoàn


Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 10.

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 11.

Nhiều người di chuyển bằng xe máy thường phải quay đầu tại các điểm ngập sâu hoặc buộc dắt xe vì chết máy


Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 12.

Chiếc xe ô tô gần như ngập đến một nửa - Ảnh: Quân


Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 13.

Giao thông tại một ngã tư hỗn loạn, nhiều đoạn đường nước ngập sâu hàng loạt phương tiện không thể di chuyển qua, chỉ có thể mon men đi sát dải phân cách. Ảnh: XL


Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 14.

Ùn tắc giao thông tại một khu chung cư ở Hà Nội do ngập sâu

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 15.

Một nhóm học sinh hỗ trợ bác tài đẩy xe để nổ máy sau khi di chuyển qua đoạn đường ngập sáng 25/8. Ảnh: Lâm Black/Gr OFFB


 
Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 16.

Xe chết máy la liệt, cửa hàng sửa xe trên phố Đội Cấn hoạt động hết công suất


Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 17.

Phố Đội Cấn ngập sâu, xe cộ chật vật băng qua dòng nước. Ảnh: Quân


Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 18.

Phố Trần Bình ngập sâu do mưa lớn kéo dài từ đêm qua. Một số hàng quán vẫn bày bán nhưng xung quanh nước dâng ngập mênh mông nên vắng khách ghé đến (Ảnh: Như Hoàn)


Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 19.

Hàng hoá, đồ đạc được người phụ nữ chất lên cao để tránh nước dâng lên làm ướt.

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 20.

Người phụ nữ hì hục tát nước bên trong nhà ra ngoài (Ảnh: Viết Thanh)

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 21.

Một người đàn ông tranh thủ lội nước đi ship đồ (Ảnh: Viết Thanh)


Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 22.

Nước mấp mé bậc cao nhất nên nhân viên bảo vệ đang tìm cách chèn cửa để ngăn nước tràn vào bên trong ngân hàng


Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 23.

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 24.

Xe ngập đến ngang yên xe trên phố Giang Văn Minh hướng ra Kim Mã (Ảnh: Quân)


Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 25.

Thậm chí, trên ngã tư Trần Phú - Chu Văn An, cây cổ thụ đã bất ngờ bật gốc và đè lên hai xe ô tô đang lưu thông trên đường (Ảnh: NXH)


Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 26.

Lực lượng cứu hộ, công nhân cây xanh và cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt để xử lý các điểm ngập, cây đổ và giúp người dân an toàn (Ảnh: NXH)


Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 27.

Khu đô thị Gleximco ngập trong biển nước (Ảnh: Như Hoàn)

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 28.

Hà Nội ngập lụt: Buổi sáng không tưởng với nước ngập đến thắt lưng - Ảnh 29.

Nước dâng đến hơn nửa bánh xe ô tô (Ảnh: Như Hoàn)

Clip: Như Hoàn

