Ngày 26-8, tin từ Trung tâm Y tế Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu hai nạn nhân bị ngộ độc khí.

Ông A. đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện (Ảnh BHT)

Trước đó, vào khoảng 22 giờ tối 25-8, do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị mất điện. Để có điện sinh hoạt, gia đình ông Trần Hữu A. (SN 1951, ngụ thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh) đã sử dụng máy phát điện để sử dụng. Sau đó, cả gia đình ông A. gồm 3 người đã đi vào khu vực bên trong để ngủ.

Tuy nhiên, do máy phát điện để ngoài hành lang nhưng thông với phòng ngủ, khi máy nổ đã khiến khí xả lan vào trong khiến ông A. cùng người vợ rơi vào tình trạng co giật, có dấu hiệu ngạt khí. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa vợ chồng ông A. đến Trung tâm Y tế Kỳ Anh cấp cứu.

Theo lãnh đạo Trung Tâm Y tế Kỳ Anh, 3 người trong gia đình ông A. có dấu hiệu ngạt khí nhưng người con bị nhẹ nên không phải vào viện. Còn ông A. và vợ có dấu hiệu ngạt khí nặng. Sau khi sơ cứu, đã chuyển hai bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Hiện các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.