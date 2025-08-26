Sau khi đi qua các tỉnh Bắc Trung Bộ, sáng 26/8, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn gây mưa to, gió giật mạnh tại nhiều địa phương, đặc biệt là thủ đô Hà Nội.

Trên nhiều tuyến phố, gió mạnh đã làm hàng loạt cây xanh bật gốc, chắn ngang đường. Một số xe ô tô đậu ven đường bị cây đè, kính vỡ nát, gây thiệt hại tài sản. Tại các khu vực trung tâm và nội thành, giao thông ùn tắc cục bộ, nhiều tuyến đường phải tạm thời phong tỏa để xử lý.

Ghi nhận tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An, cây xanh bật gốc, đè trúng 2 ô tô.

Clip hiện trường vụ đổ cây (Nguồn: NXH)

Hiện trường vụ việc

Cành cây lớn đã đổ vào chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường

Phần kính xe phía trước bị cành cây rơi vào nứt vỡ

Anh Lê Văn Việt, chủ một trong hai xe, kể lại khoảnh khắc gặp nạn: "Ban đầu cây chưa bị đổ đè lên xe như này đâu, thấy cây nghiêng là tôi dừng xe rồi. Thời điểm đó đang lưu thông trên đường bình thường, không có mưa gió gì nhưng cây tự nhiên đổ. Xe của tôi chỉ có mình tôi, nhưng xe trắng bên cạnh có hai vợ chồng trẻ, may mắn không ai bị thương."

Anh Việt cũng cho biết thêm, khoảng thời gian từ lúc phát hiện đến lúc cây bị đổ khá nhanh, chỉ khoảng 30 giây nên anh chỉ có thể dừng xe đứng yên chứ không kịp lùi lại.

Người chứng kiến, anh Ngô H.T., cho biết: "Khoảng 8 giờ kém 15, tôi nghe tiếng đổ sầm nên chạy ra. May mắn không ai bị thương."

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Phần đầu xe bị thân cây đè lên

Cây lớn bị bật gốc

Ngay khi xảy ra sự cố, các đội cứu hộ, công nhân công viên cây xanh, cảnh sát giao thông và lực lượng dân phòng đã có mặt dọn dẹp, giải toả giao thông. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài, tránh khu vực cây cổ thụ và nơi ngập nước.

Dự báo mưa gió sẽ tiếp tục duy trì trong ngày 26/8. Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi và cảnh báo kịp thời để đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại. Người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan khí tượng và tuân thủ hướng dẫn phòng chống thiên tai, tránh di chuyển vào các khu vực nguy hiểm.