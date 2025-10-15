Toàn cảnh lô đất sắp được xây 6 tòa chung cư ở khu nhà giàu Hà Nội cứ mưa là ngập
Văn Đoan |
Khu đất rộng khoảng 40.000 m² ở Nam An Khánh sẽ được xây dựng 6 tòa nhà cao 31–40 tầng cùng khối đế 7 tầng để xe và dịch vụ công cộng. Đáng chú ý, đây là nơi có giá nhà đất lên đến 200 triệu đồng/m2 dù thường xuyên ngập lụt.
Theo antt.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-lo-dat-sap-duoc-xay-6-toa-chung-cu-o-khu-nha-giau-ha-noi-cu-mua-la-ngap-205251014150343349.htm