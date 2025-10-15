Toàn cảnh lô đất sắp được xây 6 tòa chung cư ở khu nhà giàu Hà Nội cứ mưa là ngập

Ô đất HH3 sẽ được phát triển với 6 tòa cao từ 31 đến 40 tầng, bố trí so le quanh khu đất. Ở trung tâm là khối đế 7 tầng dành cho bãi đỗ xe, phía trên mái là khu vực kết hợp cây xanh, sân bóng và không gian sinh hoạt chung. Quy mô dân số cũng được nâng từ 2.800 lên khoảng 5.400 người, phản ánh sự gia tăng mạnh nhu cầu nhà ở tại khu vực.