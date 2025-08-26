HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc

Quốc Hoàng - Huy Nguyễn |

Tuyến Hương Lộ 2 nối dài tại Đồng Nai vừa kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, vừa ‘giải cứu’ cầu Vàm Cái Sứt sau nhiều năm nằm chờ, vừa là ‘chìa khóa hạ tầng’ cho loạt dự án bất động sản tỷ USD ở Nam Biên Hòa.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc - Ảnh 1.

Tuyến Hương Lộ 2 là dự án giao thông trọng điểm của Đồng Nai, dài 17km với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, kết nối Biên Hòa (cũ) với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Trong đó, đoạn 2 dài 5,2 km, vốn gần 2.500 tỷ đồng, là hạng mục then chốt nối từ cầu Vàm Cái Sứt ra cao tốc, dự kiến triển khai trong năm 2026.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc - Ảnh 2.

Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang 24,5m, gồm 6 làn xe cơ giới và 4 làn xe hỗn hợp. Điểm đầu từ cầu Vàm Cái Sứt (Phường Long Hưng, Đồng Nai), đi qua khu vực ven sông Đồng Nai, kết thúc tại nút giao cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc - Ảnh 3.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc - Ảnh 4.

Đáng chú ý, trên tuyến có cầu Vàm Cái Sứt, hạng mục trọng điểm đã hoàn thành từ năm 2024 với chiều dài hơn 640 m, rộng 23,6 m, thiết kế 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Tổng vốn đầu tư công trình này vào khoảng 400 tỷ đồng, chiếm hơn 15% tổng vốn đầu tư toàn đoạn 2.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc - Ảnh 5.

Tuy nhiên, hiện cây cầu vẫn chưa thể đưa vào khai thác, nằm “chỏng chơ” zgiữa khu vực ven sông vì chưa có đường kết nối hai đầu.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc - Ảnh 6.

Phía bên kia cầu, hướng về Long Thành, vẫn chỉ là những bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, chưa có dấu hiệu thi công đường dẫn.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc - Ảnh 7.

Dưới chân cầu cỏ mọc um tùm, nhiều đoạn đường dẫn vẫn chỉ là nền đất; sỏi đá, chưa được thi công, khiến công trình trị giá hàng trăm tỷ đồng chưa thể phát huy giá trị sử dụng.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc - Ảnh 8.

Đặc biệt, do Hương Lộ 2 chưa được triển khai, cư dân từ các khu đô thị lớn phải đi hàng chục km qua Quốc lộ 51 để đ=kết nối TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Khi con Hương lộ 2 hoàn thành, quãng đường sẽ chỉ còn hơn 5 km.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc - Ảnh 9.

Tiêu biểu là Khu đô thị Aqua City của Novaland, quy mô 1.000 ha với vốn hơn 5 tỷ USD, tái khởi động từ giữa năm 2025. Hiện giá nhà phố liền kề và biệt thự tại đây đang dao động từ 50 - 70 triệu đồng/m², vẫn thấp hơn chung cư và chỉ bằng 1/3–1/4 so với Vinhomes Grand Park phía bên kia sông.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc - Ảnh 10.

Tương tự, Khu đô thị Izumi City do Nam Long Group cùng đối tác nước ngoài phát triển có quy mô 170 ha với vốn đầu tư khoảng 18.600 tỷ đồng, cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc - Ảnh 11.

Một môi giới tại đây cho biết giá bán một căn nhà phố hai mặt tiền diện tích 110 m² khoảng 6,4 tỷ đồng, tương đương 58,2 triệu đồng/m². “Giá hiện vẫn còn tốt, khi tuyến đường nối được khởi công, chắc chắn sẽ có biến động tăng.”

