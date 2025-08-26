Toàn cảnh khu vực sẽ mở đường 2.500 tỷ, giải cứu cây cầu 400 tỷ: Hàng loạt dự án của Novaland, Nam Long sắp kết nối trực tiếp với cao tốc

Tiêu biểu là Khu đô thị Aqua City của Novaland, quy mô 1.000 ha với vốn hơn 5 tỷ USD, tái khởi động từ giữa năm 2025. Hiện giá nhà phố liền kề và biệt thự tại đây đang dao động từ 50 - 70 triệu đồng/m², vẫn thấp hơn chung cư và chỉ bằng 1/3–1/4 so với Vinhomes Grand Park phía bên kia sông.