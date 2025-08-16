HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Quốc Hoàng - Huy Nguyễn |

Nằm giữa ba trục đường lớn và cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km, khu đất dự kiến làm trung tâm hành chính TP.HCM mới có vị trí chiến lược, kết nối hạ tầng đồng bộ, kế bên dự án Cung thiếu nhi hơn 1.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km - Ảnh 1.

Mới đây, TP.HCM đang xem xét phương án triển khai dự án Trung tâm hành chính tập trung tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), với quy mô khoảng 16 ha. Dự kiến, nếu được phê duyệt chủ trương, dự án sẽ khởi công trong quý I/2026. Ảnh: Khu đô thị Thủ Thiêm.

Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km - Ảnh 2.

Dự án được kỳ vọng đáp ứng chỗ làm việc cho gần 8.000 cán bộ, công chức; tập trung các cơ quan hành chính hiện đang phân tán, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả phối hợp. Đặc biệt là sau sáp nhập, TP.HCM trở thành siêu đô thị với 168 đơn vị hành chính cấp xã, cùng đội ngũ khoảng 7.000 cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan hành chính.

Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km - Ảnh 3.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, trên cơ sở phương án xác định quy mô do Tập đoàn Sun Group đưa ra, dự án sẽ được xây mới hoàn toàn trên khu đất rộng khoảng 16 ha. Phía Đông và Đông Bắc giáp đất cây xanh, mặt nước; phía Tây giáp đường Tố Hữu; phía Nam giáp đại lộ Mai Chí Thọ. Công trình có mật độ xây dựng từ 40% đến 60%, chiều cao tối đa khoảng 35 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng tối thiểu 160.000 m².

Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km - Ảnh 4.

Ba phương án quy hoạch được đưa ra gồm: (1) Giữ nguyên toàn bộ công viên trung tâm, chỉ sử dụng khu đất 16ha để xây dựng. (2) Mở rộng diện tích xây dựng lên hơn 33 ha, bao gồm một phần đất công viên, với mật độ xây dựng 40–60% và chiều cao công trình tối đa 35 tầng. (3) Kết hợp cải tạo công trình hiện hữu với việc xây mới trên quỹ đất bổ sung, nhằm tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian triển khai.

Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km - Ảnh 5.

Đáng chú ý, đây cũng là khu đất chuẩn bị xây dựng Cung thiếu nhi có quy mô hơn 3 ha với tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục phục vụ học tập, vui chơi và hoạt động ngoại khóa cho thiếu nhi. Cả hai dự án khi hoàn thành sẽ bổ sung tiện ích công cộng, tăng sức hút và giá trị sử dụng của toàn khu vực. Ảnh phối cảnh dự án Cung thiếu nhi.

Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km - Ảnh 6.

Hiện tại, khu đất dự án vẫn là bãi trống, chưa có dấu hiệu khai thác.

Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km - Ảnh 7.

Bên trong là cỏ mọc dại thành bụi rậm, nhiều cây dừa nước bao quanh.

Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km - Ảnh 8.

Khu đất trung tâm hành chính mới nằm đối diện khu đô thị Sala và trung tâm thương mại Thiso Mall, nằm giữa ba trục đường Mai Chí Thọ, Tố Hữu và Nguyễn Cơ Thạch.

Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km - Ảnh 9.

Vị trí dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính mới cách trung tâm phường Sài Gòn khoảng 3km, nằm trong lõi phát triển của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi được định hướng là trung tâm tài chính – thương mại và dịch vụ của TP.HCM trong tương lai.

Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km - Ảnh 10.

Khu đất nằm gần giao lộ Nguyễn Cơ Thạch - đường Vòng Cung, có thể kết nối trực tiếp với hầm Thủ Thiêm, cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm và xa lộ Hà Nội.

Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km - Ảnh 11.

Trong tương lai, vị trí này sẽ hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng chiến lược như các tuyến vành đai 2, 3, 4; cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và các trục cao tốc liên vùng; ga metro, ga đường sắt quốc gia Thủ Thiêm; cũng như hệ thống hàng không gồm sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km - Ảnh 12.

Tuy nhiên, khu vực này chưa phù hợp với quy hoạch đô thị hiện hành, lại nằm trong vùng trũng thấp, địa chất yếu, cần xử lý nền móng trước khi thi công. Một phần diện tích là cây xanh, mặt nước nên TP.HCM sẽ phải bố trí bù tại khu vực khác để đảm bảo cân bằng sinh thái.

Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km - Ảnh 13.

Trước đó, thành phố từng cân nhắc đặt trung tâm hành chính tại khu đất xi măng Hà Tiên (phường Thủ Đức) hoặc trụ sở cũ UBND TP Thủ Đức (phường Cát Lái), song phương án tại Thủ Thiêm được đánh giá là tối ưu hơn nhờ hạ tầng kết nối và tiềm năng gắn kết với định hướng phát triển Thủ Thiêm thành trung tâm tài chính quốc tế.

                                                                    

