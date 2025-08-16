Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km

Dự án được kỳ vọng đáp ứng chỗ làm việc cho gần 8.000 cán bộ, công chức; tập trung các cơ quan hành chính hiện đang phân tán, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả phối hợp. Đặc biệt là sau sáp nhập, TP.HCM trở thành siêu đô thị với 168 đơn vị hành chính cấp xã, cùng đội ngũ khoảng 7.000 cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan hành chính.