Toàn cảnh hệ sinh thái nghìn tỷ của Shark Nguyễn Hòa Bình trước khi bị bắt

Thông tin Shark Bình (tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981) bị khởi tố vì tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, liên quan dự án tiền ảo AntEx đang nhận về sự quan tâm từ cư dân mạng. Tình hình của thương hiệu gắn liền với Shark Bình - NextTech cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Hệ sinh thái NextTech do Shark Bình sáng lập thường được ví như "Alibaba của Việt Nam". Từ khởi đầu với công ty phần mềm PeaceSoft năm 2001, hiện tại doanh nghiệp này đã phát triển thành hệ sinh thái công nghệ đa ngành, tiên phong trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử, logistics và công nghệ số.

Ông Nguyễn Hòa Bình

Một số cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của NextTech

Năm 2001, Shark Bình khi đó vẫn là sinh năm 2 tại Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã thành lập công ty đầu tiên là PeaceSoft. Ban đầu, PeaceSoft chuyên viết phần mềm cho các cơ quan doanh nghiệp, Shark Bình tự làm mọi thứ. Thời kỳ Việt Nam mới phát triển mạng Internet, doanh nhân này bắt đầu nghiên cứu và tham khảo mô hình của eBay và Alibaba.

Năm 2003, Shark Bình xây dựng dự án và gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures tại Việt Nam. Khi có được nguồn vốn đầu tư, công ty PeaceSoft nhanh chóng thay đổi chiến lược, mở rộng quy mô, tuyển dụng nhân sự mở sàn thương mại điện tử Chodientu.com - một trong những sàn thương mại điện tử tiên phong tại Việt Nam.

Về sau, trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường thương mại điện tử, Chợ Điện Tử dần đánh mất vị thế.

Cùng thời điểm này, ví điện tử NgânLượng.vn, eBay.vn, vận chuyển ShipChung.vn, liên kết với hậu cần kho vận BoxMe.vn… ra đời, xây dựng được hệ sinh thái dịch vụ liên quan đến thương mại điện tử gồm sàn thương mại điện tử đầu tiên của Việt Nam.

Năm 2013, PeaceSoft tái cấu trúc và đổi tên thành NextTech. Shark Bình giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị NextTech Group.

Năm 2014, NextTech chuyển đổi từ E-Commerce (thương mại điện tử) sang D-Commerce (điện tử hóa thương mại). Hàng loạt sản phẩm mới được tập đoàn lần lượt ra mắt như giải pháp thanh toán di động mPoS, WeShop mua hàng giùm trên eBay-Amazon, Vimo, sàn P2P Lending Vaymuon,... Sau đó không lâu, NextTech đồng thời mở rộng ra các thị trường quốc tế, tập trung ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Mỹ.

Trong đó, NgânLượng.vn được xem là "con gà đẻ trứng vàng". Thành lập năm 2012 với vốn 52,7 tỷ đồng, doanh nghiệp từng tăng vốn lên gần 370 tỷ đồng, trước khi điều chỉnh giảm trở lại mức ban đầu vào đầu năm 2024.

Các lĩnh vực chủ yếu mà NextTech đầu tư và một số dự án nổi bật

Năm 2019, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp Next100 ra đời. Cùng năm đó, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình lần đầu xuất hiện trên ghế "nóng" của chương trình gọi vốn nổi tiếng trên truyền hình, từ đây được khán giả cả nước biết đến rộng rãi với biệt danh Shark Bình.

Ở chương trình này, Shark Bình có một số thương vụ tiêu biểu của ông có thể kể đến như 1,2 triệu USD cho startup Perfect (mùa 1), 500.000 USD cho Coolmate (mùa 2), 10 tỷ đồng cho kỹ sư Nguyễn Vĩnh Sơn (mùa 3), 500.000 USD cho Bánh Mì Xin Chào (mùa 4) và 8 tỷ đồng vào Nada Oils (mùa 5),...

Dù tỷ lệ giải ngân chính xác chưa được công bố nhưng trong 1 cuộc trò chuyện hồi tháng 8/2025 vừa qua, Shark Bình cho biết thương vụ thành công nhất là Coolmate. Doanh nhân này cho biết sau nhiều vòng gọi vốn, định giá của Coolmate đã chạm mốc 2.000 tỷ đồng, mang lại khoản lợi nhuận gấp vài chục lần cho danh mục đầu tư của mình.

Ngoài ra, cùng với Next100, NextTech cũng tham gia vào loạt thị trường mới, trong mảng xe công nghệ có dự án FastGo hay tài sản mã hóa có một số dự án như AntEx - VNDT, EnrEx, NFT Dragon Land,...