Toàn cảnh hai sân vận động lớn nhất ở thành phố giàu nhất cả nước: Sân gần 100 tuổi đang được trẻ hoá, siêu sân 70.000 chỗ sắp hình thành

Sân vận động Thống Nhất nằm giữa trung tâm TP.HCM đang được đầu tư hơn 300 tỷ để “thay áo mới”. Trong khi đó, sân vận động Rạch Chiếc sắp hình thành tại cửa ngõ phía Đông, mở ra điểm đến thể thao mới và tạo lực đẩy bất động sản cho đô thị hơn 14 triệu dân.
Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố lớn nhất và có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Nhưng trong thời gian dài, thành phố không có một sân vận động đúng tầm khi sân Thống Nhất đã gần 100 tuổi và xuống cấp trong khi không có sân mới nào được xây dựng. Nhưng điều đó đang dần thay đổi trong năm 2026 khi sân Thống Nhất đang được đầu tư cải tạo và Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc đã được khởi công.
Cụ thể, sân vận động Thống Nhất (phường Diên Hồng, TP.HCM) gần 100 tuổi đang được “đại tu” với tổng vốn gần 320 tỷ đồng, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 và các sự kiện quy mô lớn của TP.HCM. Tại công trường, hàng loạt máy móc hiện đại và công nhân đang khẩn trương làm việc tại khán đài, mặt sân, đường chạy điền kinh và các khối xây mới. Nhiều hạng mục cải tạo khán đài hiện hữu đã đạt tiến độ cao.
Hiện tại, khu vực khán đài A, C, D đang được gia cố kết cấu, xử lý chống thấm, hoàn thiện bề mặt và lắp đặt hệ thống kỹ thuật. Mặt sân được nâng cấp đồng bộ với hệ thống thoát nước, đường chạy điền kinh, nền cát, chuẩn bị trồng cỏ tự nhiên.
Tại khu vực xây mới (khán đài B, C1, D1), công tác ép cừ, đóng cọc và gia cố nền móng đang được đẩy nhanh. Theo thiết kế, khối này gồm 1 tầng hầm, 3 tầng nổi, 2 sàn khán đài, tổng diện tích sàn hơn 20.000 m², bổ sung gần 9.800 ghế ngồi.
Ít ai biết, sân Thống Nhất đã tồn tại gần một thế kỷ. Công trình được xây dựng từ năm 1929, khánh thành năm 1931 với tên gọi sân Renault. Đây từng là sân vận động lớn nhất miền Nam và là “chứng nhân” của nhiều sự kiện thể thao quan trọng của TP.HCM.
Trước khi sân Mỹ Đình hoạt động (2003), sân Thống Nhất từng là “sân quốc gia” của bóng đá Việt Nam. Đây cũng là “chảo lửa” gắn liền với thời hoàng kim của bóng đá thành phố qua các thế hệ CLB Cảng Sài Gòn, Công an TP.HCM, Hải Quan đến Ngân hàng Đông Á, CLB TP.HCM…Ảnh: Wikipedia
Sau khi hoàn thành, sân Thống Nhất sẽ có sức chứa gần 18.000 chỗ ngồi, gấp gần 1,2 lần sức chứa hiện hữu (khoảng 15.000 chỗ, do một số khán đài bị đóng vì xuống cấp). Đây sẽ tiếp tục là một trong những sân vận động trung tâm của TP.HCM, đủ sức tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa quy mô lớn.
Ngoài ra, TP.HCM còn sắp xuất hiện siêu sân Rạch Chiếc, quy mô 24ha, có sức chứa lên đến 70.000 chỗ, gần gấp đôi sân Mỹ Đình. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất miền Nam và đứng thứ hai cả nước sau sân Hùng Vương (135.000 chỗ, thuộc Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội).
Sân vận động Rạch Chiếc là “trái tim” của Khi liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc(phường Bình Trưng, TP.HCM). Toàn dự án rộng hơn 186 ha, tổng vốn đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng, do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thành viên của Sun Group) thực hiện theo hình thức PPP.
Đáng chú ý, dự án tọa lạc tại “tọa độ vàng” của khu Đông TP.HCM, ngay điểm giao của mạng lưới hạ tầng xuyên vùng với các trục Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Metro số 1. Bao quanh là loạt dự án lớn như Eaton Park, The Global City, giúp khu vực Rạch Chiếc trở thành điểm nóng mới của bất động sản cửa ngõ phía Đông.
Dự án khởi công ngày 15/1/2026. Hiện TP.HCM đang tăng tốc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phấn đấu hoàn tất trong tháng 10/2026. Đồng thời, dự án được xem xét rút ngắn thời gian triển khai còn khoảng 5 năm (nhanh hơn 3 năm so với kế hoạch ban đầu).
Trong tương lai, sân vận động Rạch Chiếc và sân Thống Nhất sẽ tạo thành cặp biểu tượng thể thao mới của TP.HCM, đáp ứng đa dạng nhu cầu tổ chức sự kiện, thi đấu chuyên nghiệp và rèn luyện thể chất. Sân Thống Nhất sẽ giúp nâng tầm giá trị các sản phẩm bất động sản thương mại, cho thuê và dịch vụ ăn theo các sự kiện thể thao lớn ngay lõi đô thị. Trong khi đó, siêu sân Rạch Chiếc đóng vai trò là "vùng động lực", biến khu Đông thành trung tâm giải trí - thể thao quốc tế và giúp đẩy mặt bằng giá các dự án cao cấp xung quanh.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn
Theo
Nhịp sống thị trường
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