Toàn cảnh hai sân vận động lớn nhất ở thành phố giàu nhất cả nước: Sân gần 100 tuổi đang được trẻ hoá, siêu sân 70.000 chỗ sắp hình thành

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố lớn nhất và có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Nhưng trong thời gian dài, thành phố không có một sân vận động đúng tầm khi sân Thống Nhất đã gần 100 tuổi và xuống cấp trong khi không có sân mới nào được xây dựng. Nhưng điều đó đang dần thay đổi trong năm 2026 khi sân Thống Nhất đang được đầu tư cải tạo và Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc đã được khởi công.