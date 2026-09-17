Toàn cảnh Hà Nội ngập sau trận mưa suốt đêm: Những ai đi làm sáng nay lưu ý các tuyến đường này!

Sau trận mưa lớn kéo dài trong đêm, nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập sâu trong sáng 17/9, có nơi nước dâng trên 50 cm khiến phương tiện gầm thấp không thể di chuyển.

Sáng 17/9, nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn ngập sau trận mưa lớn xảy ra từ đêm hôm trước. Nước ngập ảnh hưởng đến việc đi lại, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm hoặc chuyển hướng, giao thông tại một số khu vực ùn ứ kéo dài.

Theo số liệu quan trắc, từ 19h ngày 16/9 đến 3h ngày 17/9, nhiều khu vực Hà Nội ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Từ Liêm ghi nhận 199 mm, Hai Bà Trưng 190 mm, Cầu Giấy 182 mm, Yên Sở 164 mm và Thanh Liệt 153 mm.

Nước dâng cao khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển (Ảnh: Như Hoàn)

Các xe di chuyển chậm trên đường

Lực lượng thoát nước đã được phân công tại những điểm ngập lớn

Nước ngập ngang đầu gối người lớn

Chiếc xe không thể thoát khỏi dòng nước dâng cao

Lực lượnc chức năng điều tiết giao thông trên các tuyến đường

Người dân chật vật đi học, đi làm từ sáng

Tại cửa ngõ phía tây Hà Nội, trên quốc lộ 6, đoạn từ Do Lộ đến cổng bến xe Yên Nghĩa, nước ngập trên 30 cm, chiếm gần hết bốn làn đường. Các phương tiện phải dồn vào làn ngoài cùng để di chuyển qua khu vực ngập, khiến giao thông ùn ứ.

Trên đại lộ Thăng Long, hướng vào trung tâm thành phố, đoạn qua khu vực An Khánh ngập trên 50 cm. Nước ngập sâu khiến các phương tiện gầm thấp không thể di chuyển. Một số người đi xe máy phải chuyển hướng, đi vào cao tốc.

Nhiều tuyến đường khác cũng ghi nhận tình trạng ngập sâu như Láng Hạ, đoạn rẽ ra Thái Hà; đường Cầu Bươu; Phùng Hưng, đoạn từ Cầu Đen đến Cầu Trắng; khu vực ngã ba Xa La - Phạm Tu; đường Văn Tiến Dũng và Phúc La.

Tại số 10 Phạm Hùng, nước ngập khoảng 30 cm. Đoạn trước sân vận động Mỹ Đình, hướng đi Trần Hữu Dực, cũng bị ngập. Cảnh sát giao thông đã tháo rào tại khu vực phía trước khán đài B để phương tiện có thể di chuyển qua.

Tại đường Tân Tây Đô, nước ngập nặng khiến phương tiện không thể lưu thông. Khu vực cổng khu đô thị Nam An Khánh cũng ngập sâu. Trong khi đó, cầu Vĩnh Tuy, hướng vào trung tâm thành phố, ùn tắc kéo dài.

Đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân, ngập sâu khoảng 30-50 cm. Nhiều phương tiện chết máy khi cố gắng di chuyển qua đoạn đường này.

Tại đường Doãn Kế Thiện, dù lượng mưa ghi nhận tại trạm Mai Dịch, phường Phú Diễn, đến 3h sáng là 64 mm, tuyến đường vẫn ngập khoảng 40 cm.

Cảnh sát giao thông được bố trí tại một số điểm ngập để phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển, hạn chế ùn tắc.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Một số trường học tại Hà Nội đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong sáng 17/9.

Dự báo từ sáng sớm 17/9 đến hết đêm 17/9, trọng tâm mưa sẽ tập trung tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam Phú Thọ (Hòa Bình cũ) với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 130mm.

Hà Nội, Bắc Ninh, khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên và phía Bắc Phú Thọ ngày và đêm nay cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 90mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/9, các nơi khác ở Bắc Bộ, Hà Tĩnh và Quảng Trị cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Từ ngày 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần. Sau đó, khu vực miền Bắc sẽ có những ngày thu đặc trưng với nắng nhẹ, gió mát.