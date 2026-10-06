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Toàn cảnh Gala Car Choice Awards 2026: Kỷ nguyên xe xanh và những ‘địa chấn’ mới

Vĩnh Phúc
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13 cúp vàng đã tìm thấy chủ nhân, nhưng kết quả của Car Choice Awards 2026 lại mang đến những bất ngờ vượt xa mọi dự đoán.

Cuối tuần qua, đêm Gala Car Choice Awards (CCA) 2026 đã chính thức khép lại tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với hàng loạt diễn biến vỡ òa đầy kịch tính. Bức tranh toàn cảnh về 13 mẫu xe xuất sắc nhất thị trường đã lộ diện, mang theo không ít cú sốc lớn cho cả giới chuyên môn lẫn hàng triệu người tiêu dùng theo dõi. Liệu những "vị vua doanh số" quen thuộc thuộc nhóm xe gia đình có bảo vệ được ngôi vương trước sự đổ bộ mạnh mẽ của hàng loạt tân binh thế hệ mới?

Toàn cảnh Gala Car Choice Awards 2026: Kỷ nguyên xe xanh và những ‘địa chấn’ mới - Ảnh 1.

Car Choice Awards 2026 không chỉ trao giải cho các mẫu xe mà còn có các hạng mục liên quan đến sự kiện và nội dung. Ảnh: BTC.

Tâm điểm bùng nổ của giải thưởng năm nay chính là kỷ nguyên xe điện hóa với những kết quả vinh danh phá vỡ mọi tiền lệ trước đây. Đáng chú ý nhất là việc Hội đồng Thẩm định chuyên môn đã quyết định trao cúp vàng danh giá cho một mẫu SUV hybrid hạng sang dù chiếc xe này chưa hề được công bố giá bán tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, một "tân binh" phổ thông vừa ra mắt đã lập tức gây chấn động khi ôm trọn cú đúp danh hiệu đầy ngoạn mục.

CCA 2026 còn chứng kiến sự phân hóa vô cùng thú vị khi tôn vinh những cỗ máy đánh trúng tâm lý độc đáo của từng nhóm khách hàng đặc thù. Một "hiện tượng mạng xã hội" với thiết kế vuông vức đã chiến thắng áp đảo, vượt qua ranh giới phương tiện di chuyển để trở thành món phụ kiện thời trang công nghệ của GenZ. Cùng với đó, những danh hiệu như "Xe cho phái nữ" hay "Xe chất chơi" đều gọi tên các đại diện mang đậm cá tính riêng và cảm xúc lái bùng nổ.

Toàn cảnh Gala Car Choice Awards 2026: Kỷ nguyên xe xanh và những ‘địa chấn’ mới - Ảnh 2.

Khách tham quan trải nghiệm thực tế nhiều mẫu xe khác nhau tại CCA 2026. Ảnh: BTC

Khác hoàn toàn với luật chơi của các mẫu xe, danh sách vinh danh ở nhóm Top 5 Sự kiện và Nội dung ngành xe được quyết định 100% bởi lượt bình chọn thực tế từ khán giả. Yếu tố này đã tạo nên những cuộc đua nước rút gay cấn và màn lật đổ ngoạn mục vào phút chót trên bảng xếp hạng truyền thông.

Đâu là những cái tên thực sự đã tạo nên bất ngờ. Câu trả lời có ngay trong video bên dưới.

Toàn cảnh Gala Car Choice Awards 2026: Kỷ nguyên xe xanh và những ‘địa chấn’ mới.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Toàn cảnh Gala Car Choice Awards 2026: Kỷ nguyên xe xanh và những ‘địa chấn’ mới - Ảnh 3.
4 điều cần biết trước khi đấu giá biển số xe, có biển phải đặt trước tới 500 triệu đồng
Tags

xe xanh

hybrid

điện hóa

Car Choice Awards 2026

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