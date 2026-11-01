Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch

Dự án được cho thuê đất vào tháng 3/2020, nhưng sau đó rơi vào tình trạng đình trệ do vướng mắc về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và khó khăn trong huy động thêm 4.000 - 5.000 tỷ đồng để triển khai mô hình du lịch thuần túy. Trước đó, chủ đầu tư đã nộp hơn 1.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Đến đầu năm 2025, dự án bắt đầu có động thái tái khởi động với hoạt động san lấp mặt bằng.