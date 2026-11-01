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Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch

Nguyễn Gia/VTC
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Sau nhiều năm ngưng trệ, hoang hoá, siêu dự án Eco Bay gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại (Gia Lai) được điều chỉnh quy hoạch sang khu đô thị sinh thái.

Toàn cảnh siêu dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại

Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 1.

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với Dự án Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay (tên pháp lý trước đây là Dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự Đầm Thị Nại) với diện tích hơn 59,6 ha, do Công ty cổ phần Thị Nại Eco Bay làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư lên tới 4.998 tỷ đồng.

Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 2.

Việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng và sắp xếp lại các phân khu được kỳ vọng mở ra cơ hội tái khởi động dự án quy mô lớn này, sau thời gian dài đình trệ, nhiều hạng mục bỏ hoang và vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn.

Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 3.

Quy hoạch mới đã thay đổi bản chất dự án từ khu du lịch sinh thái thuần túy sang khu nhà ở sinh thái đa chức năng dù vẫn giữ nguyên tổng diện tích toàn khu là 117,93 ha (thuộc phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông, khu A2 Khu đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh).

Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 4.

Cụ thể, 222.361 m² diện tích đất biệt thự phục vụ du lịch trước đây được điều chỉnh thành 239.276 m² đất nhà ở thấp tầng (chiều cao 1-3 tầng, mật độ xây dựng 40-73%). Đất thương mại - dịch vụ cũ 13.694 m² được chuyển đổi thành đất ở để xây dựng nhà chung cư cao khoảng 15 tầng (mật độ xây dựng 39%).

Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 5.

Các khu đất thương mại - dịch vụ mới rộng 27.250,9 m² cũng được quy hoạch ra sát mặt tiền đường lớn Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra, dự án được bổ sung thêm 12.786,1 m² đất dành cho các công trình công cộng, bao gồm đất giáo dục (xây dựng trường liên cấp từ mầm non đến THCS) và đất y tế.

Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 6.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, diện tích đất cây xanh - thể dục thể thao được rút giảm từ 44.290 m² xuống còn 30.250,4 m²; quy hoạch quảng trường được bãi bỏ để nhường chỗ cho 3.768,6 m² đất làm bãi đỗ xe.

Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 7.

Dự án được cho thuê đất vào tháng 3/2020, nhưng sau đó rơi vào tình trạng đình trệ do vướng mắc về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và khó khăn trong huy động thêm 4.000 - 5.000 tỷ đồng để triển khai mô hình du lịch thuần túy. Trước đó, chủ đầu tư đã nộp hơn 1.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Đến đầu năm 2025, dự án bắt đầu có động thái tái khởi động với hoạt động san lấp mặt bằng.

Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 8.

Theo quy hoạch mới vừa được UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh, việc bảo vệ môi trường tự nhiên được nhấn mạnh và đã loại bỏ hoàn toàn lô DV4 cùng toàn bộ 42.271 m² đất khu lưu trú trên mặt nước (mô hình resort nổi trên cọc trước đây) để hoàn trả nguyên trạng thành đất mặt nước và rừng ngập mặn.

Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 9.

Nhờ loại bỏ công trình nổi và thực hiện yêu cầu phục hồi, trồng mở rộng rừng ngập mặn, tổng diện tích mặt nước sử dụng công cộng và rừng ngập mặn đã tăng từ 582.678 m² lên 650.560 m², đảm bảo giữ gìn trọn vẹn hệ sinh thái và cảnh quan đặc trưng của vùng đầm Thị Nại.

Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 10.

Năm 2024, UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) nhấn mạnh rằng, Thị Nai Eco Bay là dự án du lịch, chứ không phải là dự án nhà ở và nhiều lần tỉnh làm việc với chủ đầu tư để tính phương án, nhưng rất khó khăn.

Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 11.

Khó khăn lớn nhất của dự án là sự chưa đồng nhất và chậm trễ trong việc cập nhật quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung và kế hoạch sử dụng đất, dẫn đến việc đình trệ các thủ tục pháp lý về đầu tư và xây dựng.

Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 12.

Năm 2025, Thị Nại Ecobay được tỉnh này chấp thuận cho các tổ chức kinh doanh bất động sản được thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại.

Toàn cảnh dự án gần 5.000 tỷ đồng trên đầm Thị Nại vừa được điều chỉnh quy hoạch - Ảnh 13.

Đồng thời, Dự án Khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay được thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 171 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, Nghị định số 75 ngày 1/4/2025 của Chính phủ.

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