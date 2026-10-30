Hiệp hội Cảng Anh và Lloyd's Register vừa đưa ra những nghiên cứu mới nhất để cảng biển toàn cầu bứt tốc, bước vào kỷ nguyên mới của chính mình.

Vận tải biển thương mại từ lâu đã là "mạch máu" của thương mại toàn cầu, nhưng cái giá phải trả cho môi trường lại vô cùng đắt đỏ. Đây là minh chứng.

Mỗi năm, ngành này xả ra khoảng 1 tỷ tấn CO2 - chiếm tới 3% tổng lượng khí thải nhà kính trên toàn thế giới.

Quá trình đốt dầu nhiên liệu nặng không chỉ sinh ra khí nhà kính mà còn giải phóng oxit lưu huỳnh (SOx), oxit nitơ (NOx) và carbon đen, bào mòn chất lượng không khí ven biển và gây nhiều bệnh về đường hô hấp.

Hơn nữa, hàng chục triệu lít nước thải lẫn dầu cùng các sự cố tràn nhiên liệu liên tục đe dọa hệ sinh thái biển và làm phát tán các loài xâm lấn.

Chưa hết, chỉ 3% các cảng trên thế giới cung cấp dịch vụ cấp điện bờ (OPS). Phần lớn tàu thuyền khi neo đậu vẫn phải gánh tải điện bằng cách vận hành các động cơ diesel truyền thống, tiếp tục xả khói bụi vào bầu khí quyển.

Đã đến lúc vận tải biển, cảng biển bước vào kỷ nguyên năng lượng mới của chính mình.

Giải mã công nghệ hạt nhân SMR "thế giới chỉ 2 nước có"

Lối thoát cho cuộc khủng hoảng năng lượng này có thể đến từ một cái tên quen thuộc nhưng đầy đột phá: Công nghệ hạt nhân tiên tiến.

Báo cáo chung mới nhất từ Hiệp hội Cảng Anh và Lloyd's Register khẳng định công nghệ hạt nhân đang chính thức "chuyển mình từ lý thuyết sang thực tiễn", Oilprice thông tin ngày 29/10.

Năng lượng hạt nhân tiên tiến không chỉ dừng lại ở việc đóng các con tàu chạy bằng năng lượng nguyên tử, vốn từng là tham vọng đắt đỏ khi chi phí đóng một tàu container hạt nhân lên tới 228 - 582 triệu USD (so với 119,6 triệu USD của tàu chạy dầu). Giá trị cốt lõi giờ đây nằm ở các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), lò phản ứng siêu nhỏ hoặc các tổ máy điện hạt nhân nổi.

Các cảng biển đang biến thành những "gã khổng lồ ngốn điện" nằm ngay điểm nghẽn của lưới điện khu vực. Trong bối cảnh đó, các SMR trở thành mảnh ghép hoàn hảo.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Cảng Anh và Lloyd's Register. Ảnh do AI thực hiện.

Điều đặc biệt là, hiện nay trên thế giới chỉ có 2 quốc gia làm chủ hoàn toàn công nghệ lò SMR (từ xây dựng đến vận hành thương mại, kết nối lưới điện quốc gia). Đó là Nga và Trung Quốc.

Nga: Vận hành nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov duy nhất trên thế giới tính cho đến nay (sử dụng 2 lò phản ứng SMR kiểu KLT-40S) cung cấp điện và nhiệt cho vùng Chukotka từ năm 2020.

Trung Quốc: Vận hành thương mại nhà máy SMR nhiệt độ cao HTR-PM tại tỉnh Sơn Đông từ cuối năm 2023 và đang hoàn thiện lò SMR Linh Long 1 (ACP100) tại Hải Nam.

Tính đến tháng 9/2026, chưa có lò SMR thương mại nào ở phương Tây bán điện cho lưới điện. Các dự án SMR tiến triển nhất mới chuyển từ giai đoạn trên giấy sang giai đoạn xây dựng thực tế vào năm 2026.

Nguồn thông tin: Rosatom - Đồ họa tiếng Việt do AI thực hiện.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Hiệp hội Hạt nhân Thế giới định nghĩa các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) là các nhà máy phân hạch hạt nhân có công suất khoảng 300 MW điện mỗi đơn vị. Con số này bằng khoảng 1/3 công suất của một lò phản ứng lớn thông thường.

SMR nhỏ hơn nhiều so với các lò phản ứng thông thường và có cấu trúc mô-đun, giúp việc lắp ráp trong nhà máy và vận chuyển đến địa điểm lắp đặt dễ dàng hơn.

Năng lượng hạt nhân nói chung cung cấp dòng điện nền sạch, ổn định 24/7, điều mà các nguồn năng lượng tái tạo chập chờn như điện mặt trời hay điện gió khó lòng đáp ứng nếu thiếu hệ thống lưu trữ pin khổng lồ.

Lộ trình tích hợp công nghệ SMR

Dù triển vọng rất lớn, việc đưa hạt nhân vào cảng biển không phải là chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai. Trên thực tế, hiện chưa có lò phản ứng SMR nào vận hành thương mại tại các cụm cảng toàn cầu.

Tuy nhiên, "phát súng" kích hoạt đã vang lên: Tháng 8/2026, Cảng Corpus Christi (Texas, Mỹ) đã bắt tay cùng Cục Quản lý Hàng hải Mỹ (MARAD) để nghiên cứu tích hợp SMR vào hệ thống điện bờ và lưới điện nhỏ tại cảng.

Thay vì vội vàng đầu tư dàn trải, các chuyên gia từ Hiệp hội Cảng Anh và Lloyd's Register đề xuất một mô hình sẵn sàng theo từng cấp độ:

Có nhận thức về hạt nhân (Nuclear-aware): Cảng bắt đầu đánh giá nhu cầu, tiềm lực và hợp tác với các cơ quan quản lý.

Sẵn sàng hạt nhân (Nuclear-ready): Chuẩn bị hạ tầng, mặt bằng an toàn và khung pháp lý.

Có khả năng sử dụng hạt nhân (Nuclear-capable): Tiếp nhận tàu hạt nhân hoặc kết nối nguồn điện SMR.

Trung tâm năng lượng hạt nhân (Nuclear energy hub): Tự chủ và phân phối năng lượng sạch cho toàn vùng.

So sánh quy mô của Lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) (bên trái) và Nhà máy điện hạt nhân truyền thống. Nguồn: Đại học Stanford - Đồ họa do AI thực hiện.

Ông Richard Ballantyne, Giám đốc điều hành Hiệp hội Cảng biển Anh, nhấn mạnh: "Cơ hội từ năng lượng hạt nhân tiên tiến không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Điều quan trọng là ngành hàng hải cần hiểu đúng ứng dụng và đặt ra những câu hỏi chiến lược ngay từ hôm nay."

Tham khảo: Oilprice