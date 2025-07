Toàn cảnh dự án chống ngập 10.000 tỷ sắp được giải cứu

Dự án cống ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng là công trình được kỳ vọng sẽ kiểm soát ngập do triều cường và biến đổi khí hậu cho khu vực rộng khoảng 570km², bao gồm trung tâm TPHCM và các vùng trũng ven sông Sài Gòn. Qua đó, dự án sẽ trực tiếp góp phần bảo vệ an toàn cho khoảng 6,5 triệu người dân sinh sống tại khu vực nội thành và vùng ven, đồng thời tạo điều kiện ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt gây ra.