Toàn cảnh drama gây sốt World Cup: FIFA làm điều gây bức xúc, tuyển Bỉ nổi giận, HLV Mỹ nói gì?

Từ chỗ phải nghỉ thi đấu vì thẻ đỏ trực tiếp, Folarin Balogun của tuyển Mỹ bất ngờ được FIFA cho phép ra sân ở vòng 1/16 World Cup 2026. Và dư luận đang có phản ứng gay gắt.

Ở trận chủ nhà Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina 2-0 tại vòng 1/32 World Cup 2026, Folarin Balogun mở tỷ số và sau đó trở thành tâm điểm của tranh cãi. Từ tình huống phạm lỗi ở phút 64, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đổi quyết định từ thẻ vàng thành thẻ đỏ trực tiếp với trụ cột hàng công tuyển Mỹ vì pha vào bóng với Tarik Muharemović.

Chiến thắng 2-0 của đội đồng chủ nhà World Cup 2026 lập tức mất đi phần nào niềm vui. Họ giành vé đi tiếp nhưng cũng mất luôn chân sút số một trước cuộc đại chiến với tuyển Bỉ ở vòng 1/16.

Ngay sau trận đấu, nhiều hãng truyền thông lớn như ESPN, The Guardian hay FOX Sports đều dẫn quy định của FIFA khẳng định án treo giò một trận do thẻ đỏ trực tiếp là hình phạt tự động và không thể kháng cáo. Ngay cả Liên đoàn bóng đá Mỹ cũng thừa nhận họ gần như không còn cách nào để thay đổi tình hình.

Nhưng rồi, điều không ai nghĩ tới đã xảy ra.

Cú đạp sau của Balogun khiến tiền đạo này phải nhận thẻ đỏ.

Chỉ một ngày trước trận gặp tuyển Bỉ, FIFA bất ngờ thông báo không xóa thẻ đỏ của Balogun nhưng hoãn thi hành án treo giò trong thời hạn một năm. Điều đó đồng nghĩa tiền đạo của tuyển Mỹ đủ điều kiện ra sân ngay tại vòng 1/8.

Theo giải thích của FIFA, quyết định được đưa ra dựa trên một điều khoản trong Bộ luật Kỷ luật cho phép tạm đình chỉ việc thi hành một số hình phạt trong những trường hợp đặc biệt. Nếu Balogun tái phạm trong thời gian thử thách, án treo giò này sẽ được kích hoạt cùng với hình phạt mới.

Vấn đề nằm ở chỗ, rất ít người từng chứng kiến điều khoản ấy được áp dụng trong một kỳ World Cup. Chính vì vậy, phản ứng dữ dội lập tức bùng nổ.

Án phạt do thẻ đỏ của Balogun được hoãn thi hành.

Liên đoàn bóng đá Bỉ tuyên bố "kinh ngạc" trước quyết định của FIFA. HLV Rudi Garcia của tuyển Bỉ, khi ví von đây chẳng khác nào "một trò đùa Cá tháng Tư". Phía Liên đoàn bóng đá Bỉ cũng gửi đơn phản đối và nghiên cứu khả năng đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Không chỉ tuyển Bỉ, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA cũng hiếm hoi công khai chỉ trích FIFA bằng những từ ngữ rất nặng. Trong thông cáo, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu gọi quyết định này là "chưa từng có tiền lệ", "không thể hiểu nổi" và "không thể biện minh".

Sự việc càng trở nên nhạy cảm khi truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị xem xét lại vụ việc. FIFA không xác nhận đây là nguyên nhân dẫn đến quyết định cuối cùng, nhưng thời điểm và diễn biến của câu chuyện khiến những nghi ngờ càng lan rộng. Trong khi đó, ông Trump đã đăng bài khen ngợi quyết định của FIFA.

Balogun đã ghi được 3 bàn cho tuyển Mỹ tại World Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, tuyển Mỹ hoàn toàn hài lòng. HLV Mauricio Pochettino cho rằng Balogun đã phải nhận một tấm thẻ đỏ quá nặng và FIFA chỉ đơn giản là sửa chữa một quyết định gây tranh cãi. Với tuyển Mỹ, việc lấy lại chân sút số một ngay trước vòng 1/8 chẳng khác nào nhận được một món quà lớn.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận tranh cãi không chỉ là Balogun có xứng đáng bị truất quyền thi đấu hay không. Nếu FIFA cho rằng trọng tài đã xử lý sai, lẽ ra chiếc thẻ đỏ phải được hủy bỏ. Còn nếu thẻ đỏ là đúng, án treo giò vốn là hệ quả tất yếu theo luật.

Việc giữ nguyên thẻ đỏ nhưng lại cho phép cầu thủ thi đấu ngay lập tức tạo ra một khoảng "xám" trong việc áp dụng luật, khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính nhất quán của hệ thống kỷ luật.

World Cup luôn được xem là giải đấu mà mọi đội tuyển đều phải tuân thủ cùng một bộ quy tắc. Thế nhưng, vụ Balogun đã mở ra một tiền lệ chưa từng có.

Dù quyết định này có được giải thích thế nào đi nữa, FIFA cũng sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi. Bởi trong bóng đá đỉnh cao, điều quan trọng không chỉ là một quyết định đúng hay sai, mà còn là việc mọi đội bóng đều phải tin rằng luật chơi được áp dụng công bằng cho tất cả.