Tuyển thủ Anh không đá phút nào vẫn bị thẻ vàng và chấn thương, phải thở oxy, nguy cơ chia tay World Cup

Không thi đấu dù chỉ một phút, Jordan Henderson vẫn trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau khi Anh thắng Mexico 3-2, theo cách cực khó tin.

Nếu chỉ nhìn vào biên bản trận đấu giữa tuyển Anh và Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026, nhiều người sẽ phải dụi mắt khi thấy cái tên Jordan Henderson xuất hiện.

Không đá phút nào nhưng cầu thủ này phải nhận 1 thẻ vàng. Và sau trận còn phải rời sân trên cáng, được cho thở oxy. Một bản tóm tắt mà ngay cả những biên kịch Hollywood cũng khó nghĩ ra.

Jordan Henderson đã bước sang tuổi 36 và có lần thứ 4 dự World Cup.

Mọi chuyện bắt đầu ở những phút cuối trận đấu tại sân Azteca. Khi tuyển Anh đang cố gắng bảo toàn chiến thắng 3-2 trong thế trận cực kỳ căng thẳng, Henderson - người ngồi dự bị suốt trận - lao tới khu vực đường biên để hò hét, gây áp lực và thúc giục đồng đội giữ bóng.

Tuy nhiên, việc này khiến anh bị trọng tài rút thẻ vàng vì hành vi không đúng mực từ khu vực kỹ thuật. Henderson trở thành một trong số rất hiếm cầu thủ tại World Cup bị phạt dù chưa hề bước chân vào sân thi đấu.

Và câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau tiếng còi mãn cuộc, khi tuyển Anh kéo sang khán đài cảm ơn người hâm mộ và hát "Wonderwall" như truyền thống sau mỗi chiến thắng tại World Cup, Henderson tiếp tục là người sung sức nhất. Anh cố nhảy qua biển quảng cáo để trở lại sân, nhưng cú tiếp đất không như ý khiến cựu đội trưởng Liverpool ngã mạnh lên cánh tay.

Các nhân viên y tế lập tức lao vào. Đồng đội đứng thành vòng tròn che chắn. Henderson được thở oxy rồi được cáng đưa khỏi sân trong sự lo lắng của tất cả. HLV Thomas Tuchel sau trận còn thừa nhận chấn thương cổ tay của tiền vệ kỳ cựu "có vẻ rất nghiêm trọng".

Thật khó tin khi một cầu thủ không thi đấu một phút nào lại rời sân với... thẻ vàng và nguy cơ chia tay World Cup. Trên mạng xã hội, người hâm mộ lập tức biến Henderson thành "nhân vật meme" của giải đấu.

Henderson ăn mừng cuồng nhiệt.

Và rồi dính chấn thương.

Các cầu thủ tuyển Anh vây lấy che cho Henderson sau khi tiền vệ kỳ cựu này gặp sự cố.

Ở độ tuổi 36, việc Jordan Henderson vẫn được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 là điều khá bất ngờ. Điều này giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên của Tam Sư 4 lần góp mặt ở World Cup.

Tuy vậy, từ đầu giải Henderson mới chỉ có hơn 7 phút thi đấu, khi được vào thay người ở trận thắng Panama 2-0 ở lượt cuối vòng bảng. Giờ đây, với chấn thương mới nhất, rất có thể cựu tiền vệ Liverpool sẽ phải nói lời chia tay với World Cup.