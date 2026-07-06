Neymar khóc nấc khi Brazil bị loại: Tạm biệt "vũ công samba" và giấc mơ World Cup mãi dở dang

Neymar một lần nữa rời World Cup trong nước mắt. Sự nghiệp của siêu sao này đã đầy ắp vinh quang, nhưng giấc mơ vô địch thế giới sẽ mãi là điều dang dở!

THÊM MỘT LẦN VỤN VỠ

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026, Neymar gục xuống, òa khóc nức nở. Anh vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai, ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút bù giờ, nhưng tất cả chỉ giúp Brazil níu lại chút hy vọng trước khi cánh cửa World Cup đóng sập lại.

Những giọt nước mắt ấy có lẽ là lời chia tay của một trong những nghệ sĩ sân cỏ mang lại nhiều cảm xúc nhất mà bóng đá Brazil từng sản sinh. Suốt hơn một thập kỷ, World Cup luôn là giấc mơ lớn nhất của Neymar. Nhưng cũng chính giải đấu ấy liên tục mang đến những ký ức đau đớn.

Năm 2014, Neymar bùng nổ trên sân nhà với 4 bàn thắng trước khi chấn thương cột sống sau pha va chạm với Juan Zuniga, khiến anh phải ngồi ngoài ở bán kết. Brazil sau đó nhận thất bại lịch sử 1-7 trước Đức.

Năm 2018, Neymar trở lại sau chấn thương nặng. Anh chơi đầy nỗ lực, nhưng cú đặt lòng ở phút bù giờ trận tứ kết gặp Bỉ bị Thibaut Courtois bay người cản phá. Brazil dừng bước ở tứ kết khi thua Bỉ 1-2.

Năm 2022, anh tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp ở World Cup, với pha phối hợp xộc thẳng vào vòng cấm đối phương, vượt qua cả thủ môn để ghi bàn vào lưới Croatia ở hiệp phụ. Nhưng chỉ ít phút sau, Petkovic gỡ hòa 1-1 và rồi Brazil gục ngã ở loạt đá luân lưu.

Đến World Cup 2026, mọi thứ tiếp tục diễn ra không như mong đợi. Neymar không còn là trung tâm của tuyển Brazil, phải rất nỗ lực mới có thể dự giải và chỉ vào sân từ ghế dự bị. Nhưng rồi cú đúp của Erling Haaland với cú đúp đã tiễn tuyển Brazil về nước ngay từ vòng 1/8. Đây cũng là lần đầu tiên, đội bóng này không thể vào tứ kết World Cup kể từ năm 1990.

Neymar nghẹn ngào chia tay World Cup 2026.

GIẤC MƠ MÃI DỞ DANG

Bốn kỳ World Cup. Bốn lần tan mộng. Điều cay đắng nằm ở chỗ, nếu nhìn toàn bộ sự nghiệp của Neymar, gần như anh đã chinh phục mọi đỉnh cao còn lại.

Ở cấp CLB, Neymar từng vô địch Copa Libertadores cùng Santos, sau đó trở thành một phần của bộ ba MSN huyền thoại tại Barcelona để giành cú ăn ba mùa 2014/15 với Champions League, La Liga và Cúp Nhà vua. Sang PSG, anh tiếp tục sưu tập hàng loạt chức vô địch Ligue 1, Cúp quốc gia Pháp, đồng thời đưa đội bóng thủ đô Paris lần đầu tiên vào chung kết Champions League.

Trong màu áo tuyển Brazil, anh là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển, với 80 bàn thắng sau 129 trận. Neymar giành Confederations Cup 2013, giành HCV Olympic Rio 2016 sau cú sút luân lưu quyết định trước Đức - danh hiệu mà bóng đá Brazil từng khao khát suốt nhiều thập kỷ. Anh còn có huy chương bạc Olympic 2012 và hai lần cùng Brazil tiến vào chung kết Copa America, nhưng chỉ có thể nhận ngôi á quân, trong đó đáng tiếc nhất là thất bại trước Argentina năm 2021 trên sân Maracana.

Bộ sưu tập ấy đủ để biến Neymar thành huyền thoại. Nhưng World Cup luôn là thước đo đặc biệt dành cho những số 10 của tuyển Brazil. Pele giành 3 chiếc cúp vàng. Romario có World Cup 1994. Ronaldinho cũng nâng cúp năm 2002. Còn Neymar thì không.

Điều ấy đã tạo ra khoảng cách rất lớn giữa Neymar với những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil, dù xét về tài năng thiên bẩm, kỹ thuật hay sức ảnh hưởng, anh hoàn toàn xứng đáng đứng chung hàng ngũ.

Bốn năm nữa, World Cup 2030 sẽ diễn ra khi Neymar đã 38 tuổi. Đúng là bóng đá hiện đại đã chứng kiến Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi kéo dài sự nghiệp đến độ tuổi tưởng như không thể. Nhưng đó là hai trường hợp rất đặc biệt. Với tiền sử chấn thương dày đặc, nền tảng thể lực không còn như trước và việc phải rất nỗ lực mới kịp trở lại để góp mặt ở World Cup 2026, viễn cảnh Neymar tiếp tục góp mặt sau bốn năm nữa dường như chỉ còn là một phép màu.

Có lẽ chính Neymar cũng hiểu điều đó. Vì thế, những giọt nước mắt sau trận thua Na Uy không đơn thuần là nỗi buồn của một trận đấu. Đó là cảm giác của một cầu thủ nhận ra cánh cửa lớn nhất trong sự nghiệp đã khép lại.

Neymar ghi được 9 bàn sau 4 lần tham dự World Cup. Pha đá phạt đền thành công vào lưới Na Uy khả năng lớn sẽ là pha lập công cuối cùng của tiền đạo này tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

VĨ THANH

Người ta sẽ còn tranh cãi Neymar đứng ở đâu trong lịch sử bóng đá. Có người cho rằng anh chưa phát huy hết tiềm năng. Có người tiếc nuối vì những chấn thương và những lựa chọn trong sự nghiệp.

Nhưng có một điều gần như không thể phủ nhận. Neymar đã có một sự nghiệp vô cùng rực rỡ, với Champions League, Copa Libertadores, HCV Olympic, vô số danh hiệu quốc nội và kỷ lục ghi bàn cho tuyển Brazil.

Chỉ tiếc rằng, trong bộ sưu tập lấp lánh ấy, mãi mãi sẽ còn thiếu chiếc cúp vàng World Cup, danh hiệu danh giá bậc nhất của bóng đá thế giới.