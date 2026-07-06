Neymar nói gì với thủ môn Na Uy trong màn đấu khẩu ở quả phạt đền phút bù giờ?

Neymar tỏ ra đầy bản lĩnh khi bị đối phương thách thức. Tuy nhiên chỉ 1 bàn thắng của anh là chưa đủ cứu tuyển Brazil khỏi cảnh bị loại khỏi World Cup 2026.

“Tôi sẽ cản được cậu!”, tờ ESPN Brazil dịch lại khẩu hình miệng của thủ môn Nyland bên phía tuyển Na Uy. Ở phút 90+10, Na Uy phải chịu quả phạt đền khi đang dẫn trước Brazil 2-0. Nyland quyết định dùng bài tâm lý để gây áp lực lên Neymar. Trước đó ở hiệp 1, thủ môn này đã cản thành công quả đá 11m của Bruno Guimares, qua đó giúp đội nhà tránh được việc bị dẫn trước.

Đó cũng là chiêu trò quen thuộc mà nhiều thủ môn sử dụng ở các giải đấu lớn, nhằm khiến đối phương dao động trong khoảnh khắc quyết định. Nhưng Neymar không phải mẫu cầu thủ dễ bị cuốn vào cái bẫy ấy.

Thay vì im lặng, tiền đạo 34 tuổi lập tức đáp trả bằng sự tự tin của một cầu thủ dạn dày kinh nghiệm. Anh nhìn thẳng vào Nyland rồi hỏi ngược: "Anh chắc chứ?". Chưa dừng lại, Neymar còn nở nụ cười đầy thách thức: "Anh muốn tôi sút về góc nào?".

Và trên chấm 11m, Neymar là người chiến thắng. Anh thực hiện cú đá lạnh lùng, đưa bóng vào đúng hướng mà Nyland đã cản phá thành công quả đá phạt đền ở hiệp 1. Lần này, thủ môn Na Uy quyết định không đổ người và anh đã bị đánh bại.

Sau khi bóng nằm gọn trong lưới, đội trưởng Brazil chạy đến gần thủ môn Na Uy rồi nhẹ nhàng nói: "Đừng làm thế với tôi!"

Neymar lời qua tiếng lại với thủ môn Na Uy ở quả phạt đền cuối trận.

Tuy vậy, trước khi Neymar rút ngắn tỷ số, Brazil đã phải trả giá vì quãng thời gian chơi dưới sức. Erling Haaland tiếp tục chứng minh vì sao anh là một trong những trung phong đáng sợ nhất thế giới khi ghi cú đúp trong hiệp 2, giúp Na Uy dẫn trước 2-0. Hai pha lập công ấy đủ để đội bóng Bắc Âu xây chắc lợi thế trước sức ép khổng lồ của Selecao trong những phút cuối.

Và nếu Neymar thắng cuộc đối đầu cá nhân, thì Nyland mới là người thắng trong cuộc chiến tập thể. Xuyên suốt hơn 90 phút, thủ thành này liên tục có những pha cứu thua quan trọng, chỉ huy hàng phòng ngự giữ cự ly hợp lý và nhiều lần làm nản lòng các chân sút Brazil.

Chiến thắng 2-1 cũng đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng đá Na Uy khi họ lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup. Đội bóng Bắc Âu đang tạo nên hành trình cổ tích nhờ thế hệ vàng với Haaland, Martin Odegaard cùng nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Ở chiều ngược lại, Brazil lại thêm một lần lỗi hẹn với giấc mơ ngôi sao thứ sáu trên ngực áo. Sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp dừng bước trước các đối thủ châu Âu, Selecao tiếp tục phải đối diện với câu hỏi quen thuộc: Vì sao một đội tuyển sở hữu nhiều ngôi sao tấn công vẫn thiếu bản lĩnh ở những trận đấu sinh tử?

Có lẽ nhiều năm nữa, người hâm mộ vẫn sẽ nhớ đến màn đối đáp đầy khí chất giữa Neymar và Nyland. Đó là khoảnh khắc Neymar chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao lớn, không hề nao núng trước áp lực.

Nhưng bóng đá không phải câu chuyện của chỉ riêng một cá nhân. Chiến thắng cuối cùng của tập thể mới là điều quan trọng nhất. Và ở góc độ này, thủ môn Nyland có thể nở nụ cười bởi anh và đồng đội mới là những người giành vé đi tiếp.