Ly kỳ cách Na Uy liên tục gieo sầu cho Brazil: Gặp 4 lần đều bất bại, từng thắng sốc ở World Cup

28 năm trước, tuyển Brazil từng bị thua ngược bởi 2 bàn thắng trong vòng 5 phút cuối trận của tuyển Na Uy.

Brazil luôn được xem là ứng viên vô địch World Cup. Nhưng trước Na Uy của Erling Haaland, thầy trò Carlo Ancelotti sẽ phải vượt qua một bài kiểm tra lớn hơn nhiều so với những gì họ từng trải qua.

Nếu chỉ nhìn vào lịch sử, Selecao là đội tuyển giàu thành tích nhất hành tinh với 5 chức vô địch. Na Uy mới trở lại World Cup sau gần ba thập kỷ và chưa bao giờ được xếp vào hàng ông lớn. Nhưng bóng đá không vận hành bằng quá khứ. Nó vận hành bằng hiện tại.

Và hiện tại, Na Uy sở hữu điều khiến bất cứ hàng thủ nào cũng phải dè chừng: Erling Haaland.

Haaland đang đạt phong độ cao tại World Cup 2026.

Tiền đạo của Manchester City đã ghi 5 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026, tiếp tục chuỗi phong độ ghi bàn khủng khiếp trong màu áo đội tuyển quốc gia. HLV Stale Solbakken cũng khẳng định toàn đội không muốn bị áp lực bởi danh tiếng Brazil, mà sẽ chơi theo cách của mình, với Haaland là mũi nhọn được hỗ trợ tối đa.

Đó chính là điều khiến Brazil không thể tiếp cận trận đấu này bằng tâm thế của một "ông lớn" gặp đội cửa dưới. Họ phải coi đây là cuộc đối đầu ngang ngửa.

Tại vòng 1/8, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti từng bị Nhật Bản dẫn trước và chỉ giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ của Gabriel Martinelli. Đó là trận đấu cho thấy bản lĩnh, nhưng đồng thời cũng phơi bày những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự và khả năng kiểm soát thế trận chưa thật sự ổn định.

Nếu Nhật Bản tận dụng tốc độ và sự cơ động để gây khó khăn, thì Na Uy sẽ mang đến một kiểu thử thách khác. Đó là sức mạnh, bóng bổng và khả năng dứt điểm gần như hoàn hảo của Haaland.

Điều thú vị là Brazil chưa từng thắng Na Uy trong cả bốn lần đối đầu trước đây. Ký ức khó nuốt nhất chắc chắn là thất bại 1-2 ở vòng bảng World Cup 1998, khi Selecao đánh mất chiến thắng chỉ trong ít phút cuối. Đấy là trận đấu Bebeto mở tỉ số ở phút 79, nhưng rồi Flo và Rekdal đã liên tiếp ghi 2 bàn ở phút 84 và 89 để giúp Na Uy ngược dòng.

Rộng hơn, hai đội lần đầu chạm trán nhau ở trận 3 giao hữu. Năm 1988 và 2006, tỉ số là hòa 1-1. Còn vào năm 1997, Na Uy thắng 2-1. Lịch sử không quyết định hiện tại, nhưng nó đủ để nhắc Brazil rằng Na Uy chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu.

Tuyển Na Uy vỡ òa khi thắng ngược Brazil tại World Cup 1998, qua đó giành vé vượt qua vòng bảng.

Dĩ nhiên, Brazil vẫn có nhiều lý do để được đánh giá cao hơn. Dưới thời HLV Carlo Ancelotti, họ không còn đá ngẫu hứng như nhiều thế hệ trước mà thực dụng hơn, cân bằng hơn. Vinicius Junior vẫn là ngòi nổ số một ở cánh trái. Martinelli đang có phong độ tốt. Casemiro đem lại sự chắc chắn nơi tuyến giữa. Trong khi đó, Raphinha nhiều khả năng kịp trở lại đội hình sau chấn thương, còn Neymar cũng đã sẵn sàng nếu đội bóng cần thêm kinh nghiệm ở những thời điểm quyết định.

Quan trọng hơn, Brazil có chiều sâu đội hình mà Na Uy khó sánh bằng. Nếu trận đấu kéo dài 90 phút hoặc hơn, Selecao sở hữu nhiều phương án thay đổi cục diện hơn đối thủ.

Nhưng vấn đề là Na Uy không cần kiểm soát bóng quá nhiều. Họ chỉ cần vài khoảnh khắc. Martin Odegaard có thể tung ra đường chuyền quyết định. Haaland chỉ cần một khoảng trống rất nhỏ để kết liễu trận đấu. Đó là mẫu đội bóng cực kỳ nguy hiểm ở các trận đấu loại trực tiếp, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá.

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, Brazil bước vào một trận knock-out World Cup mà áp lực không chỉ nằm ở việc phải thắng. Họ còn phải chứng minh mình đủ bản lĩnh để ngăn chặn một cỗ máy săn bàn đang đạt phong độ cao nhất.

Nếu vượt qua Na Uy, cánh cửa vào tứ kết sẽ mở ra cùng rất nhiều niềm tin cho hành trình chinh phục chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2002. Nhưng nếu bị Haaland đánh gục, World Cup 2026 sẽ tiếp tục là câu chuyện dang dở của nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới. Bởi đôi khi, khoảng cách giữa ứng viên vô địch và kẻ phải về nước chỉ gói gọn trong một cú chạm bóng của tiền đạo hai bên.