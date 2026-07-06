"Canh bạc" Neymar của HLV Ancelotti và trận thua phơi bày thực tế phũ phàng nơi tuyển Brazil

Đưa Neymar đến World Cup 2026 là quyết định khiến cả Brazil hy vọng vào một câu chuyện cổ tích. Nhưng rốt cuộc, HLV Ancelotti đã đặt niềm tin vào quá khứ thay vì hiện tại.

Có một khoảnh khắc khiến cả thế giới bóng đá lặng đi sau tiếng còi mãn cuộc trận Brazil thua Na Uy 1-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Đó là khi Neymar quỳ gối, bật khóc, rồi ít phút sau nghẹn ngào nói: “Tôi đã cố gắng, tôi đã cố gắng... Giờ thì tất cả kết thúc rồi”. Đó là lời chia tay đội tuyển Brazil của chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng, với 80 bàn thắng sau 129 trận

Một kết thúc buồn cho Neymar và tuyển Brazil tại giải đấu năm nay, nhưng nếu nhìn rộng hơn, đó cũng là cái kết mà không ít người hâm mộ đã nghĩ đến dành cho “canh bạc” lớn nhất của Carlo Ancelotti. Đó là việc đưa Neymar đi World Cup!

Neymar bật khóc sau khi Brazil bị loại, sau đó tuyên bố giã từ ĐTQG.

Ngay từ ngày nhận lời dẫn dắt tuyển Brazil, có lẽ Ancelotti hiểu rằng câu hỏi lớn nhất ông phải trả lời không phải Vinicius đá cánh nào, Rodrygo chơi ra sao hay Bruno Guimaraes có phù hợp hay không. Mà là việc nên dùng Neymar hay gạt siêu sao này khỏi kế hoạch World Cup? Đó là quyết định có thể định nghĩa cả “triều đại” của nhà cầm quân người Italia tại tuyển Brazil.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tháng trước World Cup, chính Ancelotti từng tỏ ra dè dặt về khả năng triệu tập Neymar. Khi ấy, tiền đạo 34 tuổi vừa trải qua thêm một giai đoạn dài vật lộn với chấn thương, thể lực chưa bảo đảm và phong độ cũng không còn như xưa. Thậm chí, nhiều ý kiến ở Brazil cho rằng Selecao nên mạnh dạn bước sang một kỷ nguyên mới, thay vì tiếp tục níu kéo biểu tượng cũ.

Nhưng cuối cùng, Ancelotti vẫn chọn Neymar. Có lẽ ông đã tự đánh cược với bản thân rằng chỉ cần Neymar kịp bình phục, chỉ cần có anh trong đội hình, Brazil sẽ có thêm một "quân át chủ bài" cho những trận cầu lớn.

Trong quãng thời gian chuẩn bị cho World Cup 2026, HLV Ancelotti từng có nhiều thời điểm không dùng Neymar vì nhiều lý do khác nhau (chấn thương, phong độ). Nhưng rồi cuối cùng ông vẫn quyết định gọi tiền đạo này đi World Cup.

Nhưng bóng đá hiện đại không còn vận hành bằng ký ức. Nó vận hành bằng thể lực, cường độ và phong độ hiện tại.

Suốt giải đấu, Neymar gần như chỉ xuất hiện chớp nhoáng vì chấn thương bắp chân. Anh chỉ thi đấu ít phút ở vòng bảng rồi tiếp tục vào sân từ ghế dự bị trước Na Uy. Trong hơn 20 phút có mặt trên sân, Neymar vẫn cho thấy đôi chân khéo léo, vẫn ghi bàn từ chấm phạt đền, nhưng anh không còn đủ sức tạo ra khác biệt trong nhịp độ khốc liệt của một trận đấu loại trực tiếp.

Người ta vẫn nhìn thấy Neymar, nhưng không còn là phiên bản từng khiến bóng đá thế giới phải kinh ngạc. Một cầu thủ vừa trở lại sau nhiều chấn thương liên tiếp, gần như không có chuỗi thi đấu đỉnh cao kéo dài, khó có thể bước vào World Cup rồi ngay lập tức trở thành cứu tinh.

Bởi vậy, sẽ có những suy nghĩ cho rằng “canh bạc” của HLV Ancelotti mang nhiều yếu tố cảm xúc hơn là chuyên môn. Đó là phần "lãng mạn" hiếm hoi trong sự nghiệp vốn nổi tiếng thực dụng của nhà cầm quân này.

Nhưng bóng đá đỉnh cao vốn rất lạnh lùng. Tuyển Na Uy không quan tâm Neymar từng là ai. Erling Haaland cũng chẳng bận tâm đối thủ có trong đội hình ngôi sao tầm cỡ thế nào trong quá khứ. Họ chỉ khai thác những khoảng trống, ghi hai bàn thắng và tiễn tuyển Brazil về nước.

Ngay cả truyền thông Brazil sau trận đấu cũng cho rằng những điều chỉnh của Ancelotti, bao gồm việc đưa Neymar vào sân, đã không giúp đội tuyển chơi tốt hơn mà còn khiến thế trận mất cân bằng.

HLV Ancelotti có lẽ muốn có một chiếc cầu nối giữa hai thế hệ, với sự xuất hiện của Neymar chính là biểu tượng. Nhưng rút cuộc, “cây cầu” ấy đã không thể mang lại hiệu quả như ông mong đợi.

Neymar đã không thể giúp tuyển Brazil lật ngược thế cờ trước Na Uy.

Sau thất bại này, tuyển Brazil sẽ phải bắt đầu lại. Neymar đã tuyên bố giã từ sự nghiệp, nên sẽ không còn những cuộc tranh luận xem có nên triệu tập anh nữa hay không. Một hành trình mới sẽ mở ra, nơi người hâm mộ kỳ vọng tuyển Brazil sẽ lại có một ngôi sao tấn công tầm cỡ nữa đủ sức gồng gánh cả đội bóng.

Với Neymar, World Cup mãi mãi là khoảng trống lớn nhất trong bộ sưu tập sự nghiệp lẫy lừng của anh. Anh vô địch Cúp Liên đoàn các châu lục 2013, giành HCV Thế vận hội Mùa hè 2016, đăng quang UEFA Champions League cùng Barcelona, thống trị nước Pháp cùng Paris Saint-Germain và trở thành chân sút số một lịch sử tuyển Brazil, nhưng đã không thể giành được World Cup.

Còn với HLV Ancelotti, thất bại trước Na Uy không chỉ là một trận thua. Đó là lời nhắc rằng ở World Cup, đôi khi quyết định khó khăn nhất lại chính là biết lúc nào phải chia tay một huyền thoại!