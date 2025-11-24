Dự án nút giao Liêm Sơn và hệ thống đường kết nối có tổng mức đầu tư 3.700 tỷ đồng. Công trình được khởi công năm 2023 và hoàn thành năm nay. Đến thời điểm hiện nay, sau gần 2 năm lập hàng rào thi công trên cao tốc, dự án đã thi công xong cơ bản nút giao Liêm Sơn và thông xe cầu vượt trên cao tốc, các đơn vị thi công đang hoàn thiện việc thi công đường kết nối và nút giao bên dưới
Toàn cảnh cầu vượt trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình vừa thông xe
Cầu vượt trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc cao tốc Bắc - Nam đi qua nút giao Liêm Sơn, tỉnh Ninh Bình vừa thông xe. Cục Đường bộ đã có phương án phân luồng giao thông nhằm giảm ùn tắc.
