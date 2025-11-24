HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Toàn cảnh cầu vượt trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình vừa thông xe

Anh Trọng |

Cầu vượt trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc cao tốc Bắc - Nam đi qua nút giao Liêm Sơn, tỉnh Ninh Bình vừa thông xe. Cục Đường bộ đã có phương án phân luồng giao thông nhằm giảm ùn tắc.

Toàn cảnh cầu vượt trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình vừa thông xe- Ảnh 1.

Từ hơn một tuần nay khi qua công trường nút giao Liêm Sơn toàn bộ ô tô được đi trên cầu vượt vừa xây xong (trước đó phải đi vòng ra đường tạm, ùn tắc - PV).

Toàn cảnh cầu vượt trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình vừa thông xe- Ảnh 2.

Từ việc đi bằng (đường ở tầng 1), hiện nay xe qua nút giao Liêm Sơn đi ở cầu vượt (tầng 2 nút giao) và không phải giao cắt.

Toàn cảnh cầu vượt trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình vừa thông xe- Ảnh 3.

Toàn cảnh nút giao đang thi công và cầu vượt trên cao tốc vừa thông xe, hiện dự án chuyển sang giai đoạn 3 - thi công và hoàn thiện nút giao bên dưới.

Toàn cảnh cầu vượt trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình vừa thông xe- Ảnh 4.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn cầu Cầu Giẽ - Ninh Bình đang là tuyến đường có lượng xe đi lại đông nhất miền Bắc.

Toàn cảnh cầu vượt trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình vừa thông xe- Ảnh 5.

Sau khi hoàn thành tuyến đường kết nối thông suốt giữa các khu di tích, khu du lịch lớn qua khu vực Ninh Bình như: Tam Chúc - Đền Trần - Bái Đính.

Toàn cảnh cầu vượt trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình vừa thông xe- Ảnh 6.

Sau khi thông xe cầu vượt trên cao tốc, hiện nay các nhà thầu đang tập trung thi công hệ thống đường kết nối và nút giao bên dưới.

Toàn cảnh cầu vượt trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình vừa thông xe- Ảnh 7.

Các lối xuống nút giao Liêm Sơn từ cao tốc được "đóng" lại để đảm bảo an toàn thi công, hoàn thiện nút giao giai đoạn 3.

Toàn cảnh cầu vượt trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình vừa thông xe- Ảnh 8.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có phương án phân luồng cho phương tiện qua nút giao Liêm Sơn, cụ thể khi cầu vượt thông xe, phương tiện di chuyển theo hướng từ Ninh Bình đến Hà Nội (và ngược lại) đến nút giao đi thẳng qua cầu vượt Liêm Sơn. Với tốc độ, khi qua nút giao (do đang trong thời gian thi công) xe được đi với tốc độ tối đa cho phép 60 - 80km/h.

Dự án nút giao Liêm Sơn và hệ thống đường kết nối có tổng mức đầu tư 3.700 tỷ đồng. Công trình được khởi công năm 2023 và hoàn thành năm nay. Đến thời điểm hiện nay, sau gần 2 năm lập hàng rào thi công trên cao tốc, dự án đã thi công xong cơ bản nút giao Liêm Sơn và thông xe cầu vượt trên cao tốc, các đơn vị thi công đang hoàn thiện việc thi công đường kết nối và nút giao bên dưới

102 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 13.000 tỉ đồng, mưa lũ ở Nam Trung Bộ vượt kỷ lục lịch sử
Tags

Ninh Bình

Cục Đường Bộ Việt Nam

Nam Trung Bộ

cầu vượt Liêm Sơn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại