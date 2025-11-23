102 người chết và mất tích, thiệt hại vượt 9.000 tỉ đồng, mưa lũ tại Trung Bộ còn diễn tiến ra sao?

Nhiều địa phương vẫn chìm trong nước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp trong ngày 23-11. Tại Đắk Lắk, bốn địa bàn gồm phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa, xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ vẫn còn ngập sâu; nhiều khu dân cư bị chia cắt, việc đi lại hết sức khó khăn.

Ở Khánh Hòa, nước đã rút tại nhiều khu vực, song xã Diên Điền và xã Hòa Trí vẫn còn 87 hộ với 364 nhân khẩu ngập trong nước. Lâm Đồng ghi nhận nước rút nhanh hơn, nhưng vẫn còn 127 hộ ở xã Nam Đà và Cát Tiên đang chịu ảnh hưởng.

Ảnh: TPO

102 người chết và mất tích – con số đau lòng tăng lên từng ngày

Đợt mưa lũ diện rộng lần này đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, với 102 trường hợp chết và mất tích. Trong đó, 90 người tử vong tập trung chủ yếu tại Đắk Lắk (63 người), Khánh Hòa (14 người) và Lâm Đồng (5 người). Ngoài ra, có 12 người mất tích do lũ cuốn và sạt lở đất, hiện các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Thiệt hại kinh tế vượt 9.000 tỉ đồng

Tính đến sáng 23-11, tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ do mưa lũ đã lên tới 9.035 tỉ đồng, trải rộng ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề nhất với 5.330 tỉ đồng, tiếp theo là Lâm Đồng (1.055 tỉ đồng), Khánh Hòa (1.000 tỉ đồng) và Gia Lai (1.000 tỉ đồng).

Mưa lũ gây hư hỏng 1.154 ngôi nhà và làm ngập 185.733 nhà dân. Nông nghiệp cũng chịu tổn thất lớn khi 80.825 ha lúa, hoa màu và 117.067 ha cây trồng lâu năm bị tàn phá. Tổng cộng 3,23 triệu con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; riêng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại lên tới 1.157 ha.



Lực lượng chức năng trắng đêm cứu nạn người dân trong vùng ngập lụt. Ảnh: VTC News

Giao thông, điện lực và viễn thông bị gián đoạn nặng nề

Mưa lũ làm 12 vị trí trên Quốc lộ bị sạt lở, ngập sâu gây ách tắc kéo dài. Đường sắt Bắc – Nam phải tạm dừng lưu thông ở 6 đoạn, từ Xuân Sơn Nam đến Hòa Tân, do nền đường và taluy bị sạt lở.

Ngành điện ghi nhận 258.045 khách hàng mất điện, nhiều khu vực mất liên lạc hoặc gián đoạn thông tin do hạ tầng bị hư hỏng. Công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương, ưu tiên khôi phục điện cho các cơ sở y tế, khu dân cư bị chia cắt và trung tâm hành chính.

Nhu cầu cứu trợ cấp bách tại Gia Lai và Đắk Lắk

Trước mức độ thiệt hại nghiêm trọng, các địa phương đang đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Gia Lai cần 2.000 tấn gạo, 3.000 kg Cloramine B và 100.000 viên Aquatabs để xử lý nước sinh hoạt.

Trong khi đó, Đắk Lắk – tâm điểm thiệt hại – đề nghị hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, 30.000 lít hóa chất tiêu độc, 1.000 lít hóa chất xử lý môi trường, cùng hàng nghìn túi sơ cấp cứu, túi thuốc y tế và túi an sinh. Đặc biệt, địa phương cần hỗ trợ lớn về sản xuất với 80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn đậu giống cùng giống vật nuôi để khôi phục sinh kế cho người dân.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TPO

Mưa lớn còn kéo dài đến ngày 25-11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến sáng 25-11, khu vực Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 60–120 mm, có nơi vượt 250 mm trong 24 giờ.

Từ Gia Lai – Đắk Lắk đến Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to trên 70 mm. Đến đêm 25-11, mưa lớn ở Trung Bộ mới có xu hướng giảm dần.

Lũ trên các sông vẫn ở mức cao, nguy cơ sạt lở và lũ quét tiếp diễn

Bộ đội di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ảnh: VTC News

Mực nước tại nhiều sông vẫn cao, đặc biệt là sông Krông Ana (Đắk Lắk) vượt mức báo động 3 gần 1 m; sông Srêpôk tại Bản Đôn dao động ở mức cao trên báo động 3. Sông Đồng Nai ghi nhận mực nước trên báo động 2, trong khi sông Dinh Ninh Hòa và sông Kôn tiếp tục dao động quanh ngưỡng báo động 1–2.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tiếp tục xảy ra tại Đắk Lắk đến Khánh Hòa, đặc biệt ở vùng trũng ven sông Đồng Nai. Các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Đồng Nai cũng được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức cao, cần theo dõi chặt chẽ và chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết.