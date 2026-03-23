Toàn cảnh biệt thự 5 tầng của JustaTee - Trâm Anh

JustaTee và Trâm Anh là một trong những cặp đôi Vbiz nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Cặp trai tài gái sắc gây ấn tượng khi một người là “hit maker” đứng sau loạt ca khúc triệu view, một người là hot girl Hà thành nổi bật với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào. Chuyện tình của cả hai được công chúng dõi theo và ủng hộ từ những ngày đầu hẹn hò cho đến khi chính thức về chung một nhà.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, JustaTee và Trâm Anh đã tích luỹ được khối tài sản đáng nể. Nổi bật trong đó là căn biệt thự 5 tầng tại TP.HCM. Công trình được khởi công từ đầu năm 2022 và hoàn thiện vào giữa năm 2023. Theo nhiều nguồn tin, vợ chồng JustaTee đã mạnh tay chi hàng chục tỷ đồng cho khâu thiết kế và thi công, tạo nên một không gian sống hiện đại và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trong quá trình thi công căn biệt thự 5 tầng, JustaTee và Trâm Anh thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc kiểm tra tiến độ hoàn thiện. Ngay từ bên ngoài, căn nhà đã gây ấn tượng với thiết kế thoáng đãng, mặt tiền rộng khoảng 5m, phía trước bố trí cổng và một khoảng sân nhỏ để trồng cây, tạo cảm giác gần gũi và mềm mại hơn cho tổng thể. Bước vào bên trong, không gian được hoàn thiện theo hướng hiện đại, tiện nghi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Căn biệt thự của JustaTee và Trâm Anh được khởi công vào năm 2022

Trong quá trình hoàn thiện nhà, cả 2 vợ chồng thường xuyên update nhiều hình ảnh

Không gian sống của gia đình JustaTee mang đậm dấu ấn hiện đại, sang trọng với bảng màu chủ đạo là đen và cam đất, vừa cá tính vừa ấm áp. Tổng thể căn nhà gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự chỉn chu trong cách phối màu và bố cục. Bên trong, không gian mở được xử lý tinh tế với tông đen - xám làm nền, giúp tôn lên vẻ đẹp tối giản nhưng không hề đơn điệu. Phòng khách nằm ở khu vực phía trước, được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng. Điểm nhấn nổi bật là cầu thang bộ màu cam đất nổi bật giữa tổng thể trầm, giúp không gian trở nên sinh động hơn.

Với lợi thế diện tích lớn, biệt thự không chỉ dừng lại ở các khu vực sinh hoạt cơ bản mà còn được đầu tư thêm nhiều không gian chức năng như phòng gym, phòng họp riêng, khu giải trí và cả hồ bơi mini phía sau nhà.

Không gian phòng khách tầng 1

Chiếc sofa màu đen xám được đặt cạnh cầu thang màu cam nổi bật

JustaTee trang bị nhiều thiết bị điện tử thông minh cho biệt thự của gia đình

Không gian thoáng đãng, nội thất được bày trí 1 cách tinh tế, hài hoà

Thiết kế trần cao giúp không gian nhà thêm thoáng đãng

Ở tầng 4 của biệt thự, JustaTee lắp thêm TV để gia đình thuận tiện vừa ăn uống vừa có thể xem các chương trình yêu thích

Khu vực bàn ăn sang trọng

Phòng ngủ của 2 con

Khu vực giải trí trong nhà

Hồ bơi mini tại gia

Góc làm việc - nơi "hái ra tiền" của JustaTee

Không gian làm việc của JustaTee được thiết kế theo tinh thần tối giản, lấy gam đen làm chủ đạo. Mọi chi tiết đều được tiết chế hợp lý, ưu tiên sự gọn gàng để thuận tiện bố trí các hệ thống thiết bị âm thanh hiện đại và dàn máy móc chuyên nghiệp phục vụ cho việc sản xuất âm nhạc.

Không chỉ là nơi làm việc cá nhân, căn phòng này còn gắn liền với nhiều hoạt động hậu trường của các chương trình âm nhạc mà JustaTee tham gia. Nhiều thí sinh và huấn luyện viên từng ghé qua không gian này để thu âm, trao đổi ý tưởng hoặc hoàn thiện sản phẩm. Nhờ tần suất lui tới dày đặc của giới nghệ sĩ, biệt thự của JustaTee được ví von là “điểm hẹn” quen thuộc của các rapper nổi tiếng trong showbiz Việt.

Một góc trong phòng làm việc của JustaTee

Phòng làm việc của JustaTee là điểm đến quen thuộc của các rapper, nghệ sĩ Việt

Đây là nơi mang lại cảm hứng sáng tạo cho JustaTee