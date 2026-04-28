Toàn bộ tiểu thương nhận thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản chú ý: Công an có thông báo mới

Ảnh minh họa

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian gần đây, qua phản ánh của người dân, tại một số địa phương xuất hiện trường hợp đối tượng lợi dụng sơ hở của các tiểu thương để trà trộn tiền giả trong quá trình giao dịch tại các tiệm tạp hóa, cửa hàng điện thoại và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

Theo đó, các đối tượng thường lựa chọn thời điểm cơ sở kinh doanh đông khách, chủ cửa hàng mất tập trung để thực hiện hành vi. Thủ đoạn phổ biến là kẹp các tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng vào giữa xấp tiền thật khi thanh toán, khiến người bán khó phát hiện nếu không kiểm tra kỹ.

Không chỉ dừng lại ở giao dịch tiền mặt, một số đối tượng còn lợi dụng việc thanh toán qua ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử để dàn dựng giao dịch giả, như sử dụng hình ảnh chuyển khoản thành công giả mạo hoặc lợi dụng độ trễ hệ thống nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân và các chủ cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa với một số biện pháp sau:

Trước hết, cần kiểm tra kỹ chất liệu tiền. Tiền giả thường được in trên chất liệu nilon hoặc giấy thông thường, không có độ đàn hồi, dễ bai giãn, bong tróc khi vò hoặc kéo nhẹ.

Tiếp đó, chú ý quan sát các yếu tố bảo an. Khi soi tờ tiền trước nguồn sáng, tiền thật sẽ hiển thị hình bóng chìm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ nét, tinh xảo; các chi tiết dập nổi sắc nét; cửa sổ trong suốt có mệnh giá ẩn rõ ràng.

Đặc biệt, cần nâng cao cảnh giác trong các thời điểm đông khách, khi thực hiện giao dịch tiền mặt số lượng lớn hoặc khi có người hối thúc, gây áp lực nhằm làm mất tập trung. Trong mọi trường hợp, người bán cần kiểm đếm kỹ lưỡng, không vội vàng.

Đối với thanh toán chuyển khoản, chỉ xác nhận giao dịch hoàn tất khi tiền đã thực sự được ghi nhận trong tài khoản; không tin vào hình ảnh hoặc thông báo chưa được kiểm chứng.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc tiêu thụ tiền giả hoặc thực hiện hành vi lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, khéo léo kéo dài thời gian và nhanh chóng báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động phòng ngừa không chỉ giúp bảo vệ tài sản của mỗi cá nhân, hộ kinh doanh mà còn góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Đà Nẵng ﻿