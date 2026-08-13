Toàn bộ người dân sắp chuyển đổi SIM, thiết bị từ 2G sang 4G/5G cần lưu ý thông tin sau

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu chuyển đổi SIM, thiết bị từ 2G sang 4G/5G cần chủ động liên hệ trực tiếp với nhà mạng hoặc đến các cửa hàng, điểm giao dịch chính thức để được hướng dẫn.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, trước tình hình các đối tượng xấu có thể lợi dụng việc ngừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc.

Từ ngày 15/9/2026 để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập, đánh cắp thông tin cá nhân, Công an phường Tân Hưng đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp đến người dân trên địa bàn nhằm nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo phát sinh trong quá trình chuyển đổi từ mạng 2G sang 4G/5G.