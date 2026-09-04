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Toàn bộ người dân ở Hà Nội chú ý thông tin quan trọng này, kẻo mất quyền lợi: Bắt đầu từ hôm nay

ĐINH ANH (THEO CỔNG TTĐT CHÍNH PHỦ)
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Thông tin này có ý nghĩa phục vụ hàng triệu công dân, lái xe và du khách trên địa bàn Thành phố.

Hôm nay (3/9), Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã chính thức ra mắt Mini App “Bản đồ mưa ngập” trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi). Bản đồ mưa ngập này có ý nghĩa phục vụ hàng triệu công dân, lái xe và du khách trên địa bàn Thành phố.

- Ảnh 1.

Mini App "Bản đồ mưa ngập" được nhúng trực tiếp ngay trên iHanoi vốn có sẵn 6.484.000 tài khoản

Theo đó, người đi làm, đi học hằng ngày có thể chọn lộ trình tránh ngập trước khi ra khỏi nhà. Tài xế công nghệ, shipper, xe tải có thể bảo vệ phương tiện, hàng hóa và tránh chết máy giữa đường. Hộ gia đình ở vùng trũng có thời gian kê đồ đạc, di chuyển xe khi mưa lớn. Doanh nghiệp vận tải, logistics có thể điều phối tuyến đường dựa trên tình hình thực tế. Cơ quan ứng phó thiên tai có thể nắm bức tranh tổng thể để phản ứng nhanh.

Cụ thể, mini app này sẽ cung cấp cho người dùng cụ thể tình trạng mưa và độ sâu ngập cập nhật liên tục theo thời gian thực và chủ động gửi cảnh báo đến người dùng. Toàn bộ dữ liệu được trích xuất trực tiếp qua API từ hệ thống trạm giám sát tự động của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (HSDC) quản lý, vận hành.

Mini app được thiết kế với trải nghiệm trực quan cùng nhiều tính năng cá nhân hoá cao. Người dùng có thể nhập địa điểm, tên đường hoặc trạm đo cụ thể để được cung cấp chi tiết về lượng mưa, mức độ ngập, giúp thiết lập lộ trình di chuyển an toàn tránh vùng nguy hiểm.

Ngoài ra bạn có thể thiết lập để nhận thông báo tự động từ ứng dụng khi có điểm ngập hoặc mưa lớn phát sinh trong vùng cài đặt. Ứng dụng có 2 kiểu cài đặt: Một là cài đặt bán kính nhận tin từ 1km đến 100km; Hai là thiết lập khung giờ nhận thông báo (ví dụ 07:00 – 19:00).

Để sử dụng ứng dụng này, người dân có thể bắt đầu sử dụng tiện ích qua ba bước đơn giản: Tải ứng dụng iHanoi và mở lên Cấp quyền vị trí và thông báo để nhận cảnh báo đúng khu vực của bạn; Cài đặt bán kính và khung giờ phù hợp với nhịp sinh hoạt.

Sự xuất hiện của Mini App "Bản đồ mưa ngập" trên iHanoi khẳng định bước tiến mới trong công tác quản trị đô thị thông minh và phòng chống thiên tai của Thủ đô. Công nghệ tiên phong và sự chủ động của chính quyền có thể thay đổi cách hàng triệu người dân ứng phó với thiên tai.

Đinh Anh (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

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hà nội

mưa ngập

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