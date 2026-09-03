Cháy căn nhà 4 tầng ở Nha Trang: Hai nạn nhân tử vong

Hai người phụ nữ 74 tuổi và 42 tuổi (là mẹ chồng nàng dâu) qua đời do tổn thương quá nặng sau vụ cháy ở khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang trưa hôm qua.

Liên quan vụ cháy căn nhà 4 tầng tại Nha Trang, ngày 3/9, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết 2 nạn nhân được đưa đến viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp do ngạt khí CO, bỏng độ 2 và có dấu hiệu ngừng tim.

Hai nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa nhưng đã tử vong sau đó.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp y tế thực hiện cấp cứu bằng cách ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua nội khí quản. Sau khoảng 20 phút hồi sức, tim của cả hai nạn nhân đập trở lại.

Họ được chuyển đến khoa chuyên môn tiếp tục điều trị, thở máy và hỗ trợ dinh dưỡng.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân sau đó diễn biến xấu. Người phụ nữ 42 tuổi được gia đình xin đưa về nhà lo hậu sự và không qua khỏi. Nạn nhân còn lại, 74 tuổi, có tiền sử tai biến, qua đời trưa 3/9.

Lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình hai nạn nhân 50 triệu đồng.

Hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h ngày 2/9. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 2 căn nhà 4 tầng trong một khu đô thị ở phường Nam Nha Trang. Khi phát hiện, nhiều người dân tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Khói và lửa bốc lên dữ dội.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an tỉnh Khánh Hòa huy động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện đến hiện trường để tổ chức dập lửa và cứu nạn. Lực lượng chức năng tiếp cận căn nhà, đưa 2 người bên trong ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Đến khoảng 13h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản bên trong căn nhà bị lửa thiêu rụi.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.