Toàn bộ chi tiết chiến dịch ám sát Đại giáo chủ Khamenei: Năng lực “cướp đi đôi mắt” của Israel quá đáng sợ?

Khi những vệ sĩ trung thành và tài xế dày dạn kinh nghiệm của các quan chức cấp cao Iran đến làm việc gần đường Pasteur ở Tehran – nơi Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei bị ám sát trong một cuộc không kích của Israel vào 28/2 – người Israel đã âm thầm quan sát họ từ lâu.

Theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề, gần như toàn bộ camera giao thông tại Tehran đã bị xâm nhập trong nhiều năm. Hình ảnh từ các thiết bị này được mã hóa và truyền thẳng về các máy chủ ở Tel Aviv và miền nam Israel.

Một trong số đó có góc quay đặc biệt hữu ích, cho phép phía Israel xác định chính xác nơi các vệ sĩ thường đậu xe cá nhân, mở ra một "cửa sổ" soi chiếu các hoạt động thường nhật bên trong khu phức hợp được canh phòng cẩn mật, theo Financial Times.

"Quy luật sinh hoạt" và thuật toán tử thần

Các thuật toán phức tạp đã tự động bồi đắp chi tiết vào hồ sơ của các thành viên đội cận vệ, bao gồm địa chỉ nhà, giờ trực, lộ trình đi làm và quan trọng nhất là danh tính những người họ được giao bảo vệ. Những dữ liệu này xây dựng nên cái mà giới tình báo gọi là "Pattern of Life" (Quy luật sinh hoạt).

Khu vực dinh thự của ông Khamenei.

Năng lực này là một phần của chiến dịch tình báo kéo dài nhiều năm, dọn đường cho vụ ám sát Đại giáo chủ. Nguồn dữ liệu thời gian thực này – một trong hàng trăm luồng thông tin tình báo khác nhau – không phải là cách duy nhất giúp Israel và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác định chính xác thời điểm vị lãnh đạo 86 tuổi sẽ có mặt tại văn phòng vào sáng thứ Bảy định mệnh đó, cũng như những ai sẽ tháp tùng ông.

Israel thậm chí còn có khả năng vô hiệu hóa từng thành phần riêng lẻ của khoảng một chục trạm phát sóng điện thoại di động gần đường Pasteur. Điều này khiến các cuộc gọi đến máy của đội cận vệ luôn trong tình trạng báo bận, ngăn chặn mọi cảnh báo có thể gửi đến cho ông Khamenei.

"Từ lâu trước khi bom rơi, chúng tôi đã thuộc lòng Tehran như thuộc lòng Jerusalem," một quan chức tình báo đương nhiệm của Israel tuyên bố. "Và khi bạn hiểu rõ một nơi như hiểu chính con phố mình lớn lên, bạn sẽ nhận ra ngay dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất bất thường."

Bức tranh tình báo dày đặc về Tehran là kết quả của quá trình thu thập dữ liệu công phu. Nó được thực hiện bởi Unit 8200 – đơn vị tình báo tín hiệu tinh nhuệ, các điệp viên do Mossad tuyển dụng và khối lượng dữ liệu khổng lồ được tình báo quân đội phân tích thành các báo cáo hàng ngày.

Israel đã sử dụng phương pháp toán học mang tên "Social Network Analysis" (Phân tích mạng lưới xã hội) để mổ xẻ hàng tỷ điểm dữ liệu, từ đó tìm ra những trung tâm ra quyết định khó ngờ tới nhất và xác định các mục tiêu mới cần giám sát hoặc tiêu diệt. Tất cả tạo nên một "dây chuyền sản xuất" với sản phẩm duy nhất: các mục tiêu.

"Lấy đi đôi mắt của đối phương"

Trong văn hóa tình báo Israel, tình báo mục tiêu là vấn đề chiến thuật trọng yếu nhất để thực hiện một chiến lược. Nếu các nhà lãnh đạo quyết định một ai đó phải bị tiêu diệt, bộ máy tình báo sẽ cung cấp mọi dữ liệu cần thiết để thực hiện điều đó.

Ưu thế tình báo của Israel đã được phô diễn trọn vẹn trong cuộc chiến 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái, khi hơn một chục nhà khoa học hạt nhân và quan chức quân sự cấp cao của Iran bị ám sát chỉ trong vài phút mở màn. Đi kèm với đó là việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran thông qua các cuộc tấn công mạng, máy bay không người lái tầm thấp và đạn dược chính xác cao, phá hủy các radar của hệ thống tên lửa do Nga sản xuất.

"Chúng tôi đã lấy đi đôi mắt của họ trước," một quan chức tình báo cho biết. Trong cả cuộc chiến tháng 6 và chiến dịch hiện tại, các phi công Israel đã sử dụng một loại tên lửa đặc biệt tên là Sparrow, với các biến thể có khả năng bắn trúng một mục tiêu nhỏ bằng bàn ăn từ khoảng cách hơn 1.000 km – nằm ngoài tầm với của bất kỳ hệ thống phòng không nào của Iran.

Khi CIA và Israel xác định được ông Khamenei sẽ họp vào sáng thứ Bảy tại văn phòng đường Pasteur, họ nhận thấy đây là cơ hội vàng để ám sát ông cùng dàn lãnh đạo cao cấp.

Họ đánh giá rằng việc săn lùng những nhân vật này sau khi chiến tranh chính thức bùng nổ sẽ khó khăn hơn nhiều, vì người Iran sẽ nhanh chóng lẩn trốn vào các hầm trú ẩn kiên cố mà bom Israel không thể xuyên thủng.

Khác với thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah – người đã dành nhiều năm sống dưới hầm ngầm cho đến khi bị tiêu diệt vào tháng 9/2024 bởi 80 quả bom của Israel – ông Khamenei không sống ẩn dật. Ông từng công khai nói về khả năng bị sát hại, coi nhẹ mạng sống cá nhân trước vận mệnh của Cộng hòa Hồi giáo.

Tuy nhiên, trong thời gian chiến sự, ông cũng có những biện pháp phòng ngừa nhất định. "Việc ông ấy không ở trong hầm trú ẩn vào lúc đó là điều bất thường. Ông ấy có hai hầm trú ẩn, và nếu ở đó, Israel sẽ không thể chạm tới bằng những loại bom mà họ có," một nguồn tin cho biết.

Để đảm bảo không có sai sót với một mục tiêu giá trị cao như vậy, học thuyết quân sự Israel yêu cầu hai sĩ quan cao cấp làm việc độc lập phải xác nhận với độ tin cậy cao nhất về vị trí và danh tính những người đi cùng mục tiêu. Trong trường hợp này, bên cạnh các tín hiệu tình báo từ camera và mạng điện thoại, phía Mỹ còn có một nguồn tin con người cực kỳ cụ thể.

Tín hiệu sẵn sàng

Vào khoảng 9h40 sáng (giờ địa phương), hàng chục loại đạn dược từ biên đội tiêm kích F-15 của Israel, bao gồm cả tên lửa chiến lược Blue Sparrow, bắt đầu dội xuống các mục tiêu định sẵn.

Được phóng từ khoảng cách rất xa, những quả tên lửa Sparrow này đã vọt ra khỏi tầng đối lưu trước khi lao thẳng xuống mục tiêu với tốc độ kinh hoàng. Theo các nguồn tin thân cận với chiến dịch, quỹ đạo bay cao bất thường của loại vũ khí này đã khiến toàn bộ ban lãnh đạo Iran tại Tehran hoàn toàn bị bất ngờ.

Các tên lửa không đối đất có độ chính xác cực cao đã đánh trúng nhiều địa điểm đang diễn ra các cuộc họp cấp cao bên trong khu phức hợp.

Đúng 9h45 sáng, người dân tại Tehran có thể nhìn thấy những cột khói đen đặc bốc lên nghi ngút từ dinh thự của Nhà lãnh đạo tối cao.

Ngay sau khi ông Khamenei bị ám sát, cả Mỹ và Israel đã đồng loạt mở chiến dịch tổng tấn công vào hệ thống phòng không và hạ tầng quân sự của Iran. Hải quân Mỹ đã khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk và pháo phản lực HIMARS, thực hiện hàng loạt vụ không kích dọc miền Nam Iran và đánh chìm nhiều tàu chiến của Hải quân nước này.

Chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên, hơn 1.000 mục tiêu đã bị đánh phá. Về phía Israel, quốc gia này đã huy động tới 200 máy bay chiến đấu—gần như toàn bộ lực lượng không quân—để tấn công 500 mục tiêu khác, bao gồm các trạm radar, lưới lửa phòng không, trung tâm chỉ huy, các bệ phóng tên lửa đất đối đất và các cơ quan đầu não.

Đến 17h47 cùng ngày, ảnh vệ tinh ghi lại cảnh tượng đổ nát vẫn còn âm ỉ khói tại khu phức hợp—nơi bao gồm một đại thánh đường Hồi giáo, dinh tổng thống và dinh thự riêng của Nhà lãnh đạo tối cao Iran.

Phân tích từ hình ảnh vệ tinh của WSJ cho thấy có ít nhất 6 tòa nhà bị hư hại nặng nề, bao gồm các cấu trúc mái kim loại và các đường dẫn nối giữa các tòa nhà. Tại thời điểm không kích, ông Khamenei đang ở cùng gia đình tại dinh thự riêng trên mặt đất. Các bức ảnh vệ tinh xác nhận đây chính là khu vực chịu tổn thất nặng nề nhất.

Khi màn đêm buông xuống, các đoạn video ghi lại cảnh đám đông tụ tập đông đảo tại Tehran, Karaj và Isfahan. Hàng nghìn người dân Iran đã xuống đường để tang sau cái chết của ông Khamenei.