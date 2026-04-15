Tòa tuyên y án 1 năm 9 tháng tù đối với YouTuber Đinh Thị Lan

CẨM NƯƠNG - BÌNH AN |

Ngày 15-4, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (ngụ TPHCM) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù về tội danh nêu trên.

Theo nhận định của HĐXX, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lan là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai. Đối với khiếu nại của bị cáo cho rằng không đăng 6 video và bị ép cung, nhục hình, HĐXX cho rằng không có căn cứ.

HĐXX phúc thẩm nhận định mức án 1 năm 9 tháng tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo có kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ mới, nên tòa không chấp nhận và giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan là chủ sở hữu, sử dụng tài khoản YouTube “Lan Đinh”, đã ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng. Các video này có nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đồng thời đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.

