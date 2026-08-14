Tòa tuyên án vụ nữ diễn viên dính díu đến đường dây lừa đảo 1.600 tỷ, khiến mẹ và anh trai bị tạm giam 4 năm

Mất hơn 6 giờ để đọc toàn bộ phán quyết cho các bị cáo trong vụ án lừa đảo cực lớn này.

Tờ Thairath đưa tin Tòa án Hình sự Thái Lan vừa mở phiên tuyên án vụ lừa đảo đầu tư Forex-3D, có 14.000 nạn nhân với số thiệt hại lên đến 2,5 tỷ baht (hơn 1.600 tỷ đồng) vào ngày 13/8. Trước đó, có 24 người đã bị bắt giam, truy tố bao gồm kẻ cầm đầu đường dây Apirak Kotthi, nữ diễn viên Pinky Savika cùng mẹ và anh trai của cô. Họ bị cáo buộc vi phạm Luật Tội phạm máy tính, huy động tiền của người dân để trục lợi bất chính.

Tòa án đã mất hơn 6 giờ để đọc toàn bộ phán quyết. Trong tổng số 24 bị cáo, tòa tuyên án tù cho 7 người. Trong đó kẻ cầm đầu và những người trực tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh của Forex-3D từ quản lý dòng tiền, quảng cáo cho đến vận hành doanh nghiệp đều phải chịu mức án lên tới 49,1 năm tù mỗi người. Họ đồng thời phải liên đới bồi thường cho các nạn nhân theo thiệt hại thực tế, kèm lãi suất 7,5% với số tiền phạt tổng cộng 4,9 tỷ baht (3.800 tỷ đồng). 17 bị cáo còn lại, trong đó có người đẹp phim Lưới Tình Catwalk, mẹ và anh trai cô đều được tuyên trắng án. Gia đình Pinky Savika được xác định là nhà đầu tư, không trực tiếp tham gia quản lý hay điều hành Forex-3D. Tòa cũng thông báo trả tự do ngay lập tức cho mẹ và anh trai của ngọc nữ hàng đầu sau 4 năm tạm giam.

Pinky Savika cùng mẹ ruột và anh trai được tuyên trắng án trong vụ lừa đảo đầu tư Forex-3D. Ảnh: Instagram.

Rời khỏi tòa sau khi nghe phán quyết, Pinky Savika từ chối trả lời phỏng vấn. Cô chỉ cho biết bản thân "rất vui" khi được tuyên trắng án. Đến tối 13/8, mẹ và anh trai nữ diễn viên Thái Lan được trả tự do. Pinky Savika không đến đón mẹ và anh trai. Tuy nhiên, mẹ người đẹp 8X cho biết con gái đã đến thăm mình sau khi tòa tuyên án.

Mẹ ruột...

... và anh trai của nữ diễn viên 8X được trả tự do vào tối 13/8 sau 4 năm bị giam giữ. Ảnh: Today Line.

Tháng 8/2022, Pinky Savika cùng mẹ và anh trai bị bắt vì liên quan đến đường dây lừa đảo Forex-3D - một mô hình ponzi siêu lớn tại Thái Lan. Ponzi là hình thức lừa đảo bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư này trả lợi nhuận cho người kia, tương tự mô hình đa cấp. Nó khiến nạn nhân tin rằng lợi nhuận được sinh ra từ việc đầu tư và bán sản phẩm, mà không biết nguồn tiền được xoay vòng từ các nạn nhân sập bẫy khác.

Nữ diễn viên bị cáo buộc lập mưu chiếm đoạt 2,5 tỷ baht (1.600 tỷ đồng) của 14.000 người. Đến tháng 12/2022, Pinky Savika được tại ngoại sau 3 tháng bị tạm giam điều tra. Scandal khiến hình tượng ngọc nữ của Pinky Savika sụp đổ hoàn toàn. Cô từng bày tỏ mong muốn trở lại giới giải trí sau khi được trả tự do tạm thời. Tuy nhiên, minh tinh này không nhận được lời mời hợp tác từ các nhà sản xuất, đạo diễn. Do bị showbiz Thái Lan ghẻ lạnh, nữ diễn viên phải chuyển sang làm nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, bán hàng online và mở quầy bán gà rán, mực chiên ngoài phố.

Pinky Savika sinh năm 1986, là ca sĩ kiêm diễn viên đình đám của Thái Lan. Tham gia showbiz từ nhỏ, Pinky Savika sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ và được biết đến nhiều nhất qua các dự án như Mẹ Kế, Lưới Tình Catwalk, Pass to Your Voice, Club Friday The Series…Mức cát-xê Pinky Savika nhận được ở thời đỉnh cao là 1,3 triệu USD (hơn 30 tỷ đồng) cho một phim.

Pinky Savika từ một ngôi sao hạng A của showbiz xứ chùa Vàng đã mất trắng sự nghiệp vì bê bối lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Thairath