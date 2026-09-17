Tòa trả hồ sơ vụ 'trùm buôn xe sang' Phan Công Khanh

Sau một buổi xét hỏi, TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan Phan Công Khanh cùng các đồng phạm.

Ngày 17/9, TAND TP.HCM xét xử Phan Công Khanh (tức Khanh Super, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, Phan Công Khanh thừa nhận cáo trạng truy tố mình về tội danh trên là đúng người, đúng tội và không oan sai.

‘Trùm buôn siêu xe’ Phan Công Khanh (áo trắng) và đồng phạm tại phiên tòa.

Khanh khai Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ K-Super có trụ sở tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ, do bị cáo làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty có hai người góp vốn là Khanh và Huỳnh Xuân Vấn, mỗi người góp 50% vốn.

Theo lời khai của Khanh, do hoạt động kinh doanh thua lỗ, cần tiền trả nợ nên bị cáo cùng Vấn và Mohamach Da Pha bàn bạc việc mượn hoặc nhận bán giúp ô tô của người khác rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền.

Đối với chiếc McLaren 650S Spider được định giá hơn 7,1 tỷ đồng của bà H., Khanh khai cùng Vấn bàn bạc mang xe đi cầm cố cho ông Đ.M.H., vay gần 2 tỷ đồng. Sau đó, nhóm này tiếp tục cầm cố chiếc xe để vay thêm khoảng 1 tỷ đồng, nâng tổng số tiền vay lên khoảng 3 tỷ đồng.

Liên quan chiếc Brabus G800 của ông P., cáo trạng xác định Khanh và Vấn đưa ra thông tin Công ty K-Super đã mua chiếc xe này, khiến ông P. tin tưởng và đồng ý bán lại với giá 24,5 tỷ đồng.

Tại tòa, Khanh khai ban đầu ông P. cho mượn hai chiếc ô tô để trưng bày tại cửa hàng trong khoảng 5 ngày nhân dịp khai trương. Sau đó, bị cáo trả lại một chiếc, còn chiếc Brabus G800 được giữ lại.

Khi hết thời gian trưng bày, Khanh và Vấn bàn bạc bán chiếc Brabus G800 để lấy tiền trả nợ. Hai người bán chiếc xe với giá 24,5 tỷ đồng bằng giấy viết tay. Tuy nhiên, Khanh khai không biết số tiền này hiện ở đâu và ai đang giữ.

Theo cáo trạng , năm 2019, Khanh và Vấn thành lập Công ty TNHH TM-DV K-Super, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô hạng sang. Khanh giữ chức giám đốc, Vấn là phó giám đốc phụ trách đối ngoại, còn Mohamach Da Pha làm cộng tác viên.

Quá trình kinh doanh thua lỗ, các bị cáo bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa công ty để thực hiện nhiều hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, tháng 5/2023, thông qua quan hệ quen biết, Khanh biết chị L.N.T.H. sở hữu chiếc McLaren 650S Spider trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng. Khanh nhận xe cùng giấy tờ gốc với lý do hỗ trợ bán xe, sau đó cùng Vấn và Pha mang chiếc xe đi cầm cố để vay 2 tỷ đồng.

Sau đó, nhóm này tiếp tục đề nghị vay thêm 1 tỷ đồng với lý do cần vốn hoạt động. Tổng cộng, các bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt 3 tỷ đồng từ việc cầm cố chiếc McLaren và sử dụng số tiền này để chuộc một chiếc Mercedes G63 khác.

Khi quá hạn nhưng không nhận lại được xe hoặc tiền, chị H. tìm hiểu và phát hiện chiếc McLaren đã bị mang đi cầm cố nên ngày 27/6/2023 làm đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.

Đối với chiếc Brabus G800, cáo trạng xác định Khanh và Vấn đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty K-Super sở hữu chiếc xe, khiến ông T.H.P. tin tưởng và đồng ý mua với giá 24,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Khanh không bàn giao xe như cam kết mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân. Đến khi Khanh bị bắt vào tháng 7/2023, ông P. mới biết mình bị lừa.

Ngoài ra, Mohamach Da Pha còn bị cáo buộc mượn chiếc BMW 7-Series trị giá khoảng 8,7 tỷ đồng của anh L.T.S. để sử dụng tạm, sau đó mang xe đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Sau quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử nhận thấy còn nhiều vấn đề liên quan vụ án chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.