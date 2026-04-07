Tòa tháp đôi 17 tầng đặt trụ sở của Tập đoàn Sơn Hải tại 'đất vàng' Hà Nội: Ai đứng sau?

Dự án tháp đôi dự kiến trở thành trụ sở của Tập đoàn Sơn Hải và Elcom Innovation Hub sẽ được triển khai tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake).



Theo quy hoạch, công trình tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 7.561 m² tại phường Xuân Đỉnh. Dự án gồm hai tòa tháp cao 17 tầng nổi cùng 2 tầng hầm, với tổng diện tích xây dựng tối đa khoảng 3.000 m², mật độ xây dựng không vượt quá 40%. Đây là công trình dân dụng cấp I, được định hướng phát triển thành tổ hợp văn phòng kết hợp trung tâm đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Tòa tháp đôi Trụ sở Tập đoàn Sơn Hải và ELCOM Innovation Hub thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu tổ hợp Văn phòng, Dịch vụ, Trung tâm thương mại, Văn hóa tổng hợp Tây Hồ Tây của CTCP Đầu tư và Phát triển MBH và CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (mã CK: ELC).



Năm 2024, Elcom và MBH nhận chuyển nhượng Dự án hận chuyển nhượng từ THT Development – đơn vị thuộc Daewoo E&C.﻿ Elcom cho biết, số tiền nhận chuyển nhượng tối đa là 215 tỷ đồng. Elcom và MBH, mỗi bên sẽ có trách nhiệm thanh toán 50% tổng số tiền nhận chuyển nhượng.

Đến quý III/2025, Elcom và Tập đoàn Sơn Hải đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nhằm tìm kiếm thiết kế mang tính biểu tượng cho khu vực.

Theo công ty Infinity Homes, ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc hiện đại Việt Nam giai đoạn 1954–1975, kế thừa tinh thần Modernism với đặc trưng là hình khối tối giản, hạn chế chi tiết trang trí và sử dụng các mảng bê tông lớn. Công trình hướng tới việc tái hiện tinh thần của các biểu tượng như Dinh Độc Lập hay Thư viện Quốc gia, đồng thời phát triển theo hướng kiến trúc nhiệt đới đương đại, hài hòa giữa yếu tố hiện đại và bản sắc địa phương trong bối cảnh phát triển bền vững.



Tập đoàn Sơn Hải vốn được biết đến là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, nổi bật với các công trình chất lượng cao, tiến độ thi công nhanh và chính sách bảo hành lên tới 10 năm.

Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông được thành lập ngày 18/7/2003. Năm 2010, công ty đưa cổ phiếu niêm yết trên HOSE. Năm 2022 đánh dấu bước ngoặt lớn khi công ty đổi tên cũng đồng thời vươn lên dẫn đầu thị trường giao thông thông minh (ITS) khi làn sóng này nở rộ tại Việt Nam.



Địa chỉ trụ sở chính của công ty được đặt tại Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Hà Nội.



Dữ liệu từ báo cáo phân tích được Chứng khoán BIDV công bố giữa năm 2024, ELCOM chiếm tới 60% thị phần ITS tại Việt Nam. Thị phần này tiếp tục tăng lên 80% năm 2025, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường giao thông thông minh tại Việt Nam.



Với mảng ITS, ELCOM cung cấp các sản phẩm, giải pháp như trung tâm giám sát điều hành giao thông thông minh, phần mềm quản lý, hệ thống camera, camera AI giám sát, hệ thống kiểm soát tải trọng xe tự động (eWIM), thu phí điện tử không dừng (ETC) cho cao tốc và nội đô, hệ thống giám sát và điều hành tàu thuyền cho đường thủy nội địa và đường biển.﻿

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, Elcom ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.517 tỷ tỷ đồng, tăng 90% so với 2014. Lợi nhuận sau thuế gần 128,5 tỷ đồng, tăng 29%, cao nhất 15 năm qua.

Về công ty liên doanh với Elcom, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển MBH được thành lập ngày 7/3/2024, địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.



Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sửu dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.



Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập gồm bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty góp vốn 20 tỷ đồng, tương đương sở hữu 20% vốn điều lệ; bà Phạm Mai Anh góp 30 tỷ đồng, tương đương sở hữu 30% vốn; bà Lưu Diệu Huyền góp 25 tỷ đồng, tương đương 25% vốn; ông Nguyễn Vũ Miên góp 25 tỷ đồng, tương đương sở hữu 25% vốn.



Được biết, bà Nguyễn Thị Kim Cúc cũng đang là người đại diện theo pháp luật của một số công ty gồm Văn phòng đại diện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Truong Vinh Travel tại Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Truong Vinh Travel.

