HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tòa tháp cao gấp 1,5 lần Landmark 81 đang được xây dựng: Cao 725 m, riêng hợp đồng thép trị giá 7.700 tỷ đồng, dự kiến năm 2030 hoàn thành

Thiên Di
|

Một tòa tháp cao 725 m đang được xây dựng tại Dubai, mục tiêu trở thành tòa nhà cao thứ hai thế giới.

Burj Azizi là một trong những dự án tòa tháp chọc trời đáng chú ý đang được xây dựng tại ngay trung tâm Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Công trình nằm trên đại lộ Sheikh Zayed Road và do Azizi Developments phát triển.

Theo trang web chính thức của dự án, Burj Azizi được thiết kế cao 725 m với hơn 140 tầng. Nếu hoàn thành theo thiết kế, công trình sẽ trở thành tòa nhà cao thứ hai thế giới, chỉ sau Burj Khalifa cao 828 m, cũng nằm tại Dubai.

Để hình dung quy mô, Landmark 81 tại TP.HCM của Việt Nam hiện cao 461,2 m với 81 tầng, là tòa nhà cao nhất Việt Nam. Như vậy, Burj Azizi sẽ cao hơn Landmark 81 gần 264 m, gấp khoảng 1,57 lần.

Burj Azizi được phát triển theo mô hình phức hợp, kết hợp căn hộ, khách sạn và các không gian thương mại. Một trong những điểm nhấn được thiết kế là đài quan sát ở độ cao 649 m.

- Ảnh 1.

Dự án được kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới trên đường chân trời Dubai, đồng thời củng cố vị thế của vương quốc này trong cuộc đua xây dựng các công trình siêu cao tầng. Burj Khalifa hiện vẫn giữ kỷ lục thế giới với chiều cao 828 m, cao hơn Burj Azizi dự kiến khoảng 103 m.

Quy mô đặc biệt của công trình cũng được thể hiện qua những gói thầu xây dựng có giá trị hàng trăm triệu USD.

Tháng 4/2026, Azizi Developments trao hợp đồng thi công kết cấu thép trị giá 1,1 tỷ dirham UAE, tương đương khoảng 299 triệu USD (7.700 tỷ VNĐ), cho Eversendai Corporation Berhad. Thỏa thuận được ký giữa Chủ tịch Azizi Developments Mirwais Azizi và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Eversendai Corporation Berhad A.K. Nathan.

Eversendai là tập đoàn chuyên về kết cấu thép, xây dựng nhà máy điện và các công trình cao tầng, hoạt động tại Trung Đông và châu Á. Chủ tịch Azizi Developments Mirwais Azizi cho biết kinh nghiệm triển khai các kết cấu thép phức tạp quy mô lớn là một trong những lý do doanh nghiệp lựa chọn Eversendai cho dự án.

- Ảnh 2.

Đến giữa năm 2026, Burj Azizi đạt thêm một cột mốc quan trọng khi hoàn thành phần móng bè. Theo thông tin do Azizi Developments công bố, khoảng 7.000 m3 bê tông đã được đổ liên tục trong vòng 40 giờ, với khoảng 700 lượt xe bê tông tham gia. Điều này cũng cho thấy Burj Azizi vẫn đang ở giai đoạn xây dựng phần kết cấu nền móng trong năm 2026.

Mốc hoàn thành của dự án hiện có sự khác biệt giữa các nguồn. Khi công bố chiều cao năm 2024 và mở bán năm 2025, mục tiêu được nhắc tới là năm 2028. Trong khi đó, một số dữ liệu dự án cập nhật sau đó đưa thời điểm bàn giao sang năm 2030. Vì vậy, tiến độ thực tế trong những năm tới sẽ quyết định thời điểm Burj Azizi có thể chính thức ghi kỷ lục những tòa nhà cao nhất thế giới.

Tổng hợp

Tòa tháp cao gấp 3 lần Landmark 72 xây thần tốc tới tầng 113, vốn đầu tư 31.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028
Thiên Di
Tags

Burj Khalifa

Landmark 81

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

10 ngày, 2 vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

00:40
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại