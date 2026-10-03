Tòa tháp 262m từng lập kỷ lục cao nhất Việt Nam: Tốn 250 tấn thép làm bãi đáp trực thăng, hơn 6.000 tấm kính tạo thành lớp vỏ cong đặc biệt, 2 lần được CNN vinh danh

Từng giữ vị trí tòa nhà cao nhất Việt Nam khi hoàn thành năm 2010, Bitexco Financial Tower nằm giữa trung tâm TP.HCM sở hữu hơn 6.000 tấm kính tạo thành lớp vỏ cong, sân đỗ trực thăng vươn khỏi thân tháp ở độ cao khoảng 191m.

Tòa tháp 262m từng đứng đầu Việt Nam

Bitexco Financial Tower được khởi công năm 2005 tại khu vực trung tâm TP.HCM và hoàn thành vào cuối tháng 10/2010. Tòa tháp cao 262m, gồm 68 tầng nổi, từng giữ vị trí tòa nhà cao nhất Việt Nam tại thời điểm khánh thành, trước khi danh hiệu này được chuyển sang một công trình khác vào năm 2011. Riêng tại TP.HCM, Bitexco giữ vị trí cao nhất trong nhiều năm sau đó.

Công trình do Bitexco Group đầu tư, với tổng vốn được ghi nhận khoảng 400 triệu USD. Tòa tháp được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ Carlos Zapata, lấy cảm hứng từ hình dáng búp sen đang hé nở. Đây là cách tạo hình khác biệt so với những khối cao ốc văn phòng vuông vức phổ biến tại thời điểm dự án được triển khai.

Bitexco Financial Tower được xây dựng tại trung tâm Quận 1, TP.HCM.

Theo Bitexco, ý tưởng xây dựng một công trình mang tính biểu tượng được hình thành từ năm 2002, khi ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Bitexco, đứng trên tầng thượng tòa nhà Chrysler tại New York. Mong muốn khi đó là tạo ra một công trình mà người Việt Nam có thể nhận diện và tự hào, tương tự cách Chrysler Building gắn với New York hay Petronas Twin Towers gắn với Malaysia.

Hơn 6.000 tấm kính tạo nên lớp vỏ cong đặc biệt

Điểm khiến Bitexco Financial Tower khác với nhiều cao ốc cùng thời không chỉ nằm ở chiều cao mà còn ở hình dáng của toàn bộ công trình.

Thân tháp được tạo hình với những đường cong mềm, hơi nghiêng và thu dần về phía trên. Chính thiết kế này khiến mỗi tầng có hình dạng và kích thước khác nhau, kéo theo yêu cầu riêng đối với kết cấu và hệ thống mặt dựng.

Tòa tháp với những đường cong mềm mại được tạo thành từ hơn 6.000 tấm kính.

Lớp vỏ bên ngoài của tòa tháp được tạo thành từ hơn 6.000 tấm kính. Theo thông tin được công bố trong quá trình xây dựng, các tấm kính có độ cong khác nhau để phù hợp với hình dạng của công trình. Hệ tường bao gồm 6.000 tấm kính cường lực dày 28mm, với cấu tạo 2 lớp kính và lớp khí ở giữa nhằm tăng khả năng cách âm, cách nhiệt.

Việc thi công một công trình có mặt bằng thay đổi theo từng tầng khiến phần kết cấu và mặt dựng trở nên phức tạp hơn so với các tòa nhà có hình khối thông thường. Đây cũng là một trong những lý do lớp kính cong trở thành một chi tiết nhận diện của Bitexco Financial Tower.

Bãi đáp trực thăng treo giữa trời, nhô 22m khỏi thân tháp

Một trong những chi tiết đặc biệt nhất của Bitexco Financial Tower là sân đỗ trực thăng được bố trí ở tầng 52.

Thay vì đặt hoàn toàn trên mái, sân đỗ được thiết kế nhô ra khỏi thân tòa nhà, tạo thành một cấu trúc giống như phần “nhụy” của búp sen. Sân đỗ nằm ở độ cao khoảng 191m và vươn khỏi kết cấu chính khoảng 22m.

Sân đỗ trực thăng nhô ra khỏi thân tòa nhà khoảng 22m.

Theo các tài liệu về quá trình xây dựng, phần sân đỗ sử dụng hơn 250 tấn kết cấu thép. Riêng kết cấu này được chế tạo tại Hàn Quốc, sau đó lắp ráp thử nghiệm trước khi đưa tới công trường. Quá trình lắp ráp phần kết cấu sân đỗ kéo dài khoảng 2 tháng và sử dụng khoảng 4.000 bulông.

Sân đỗ trực thăng này cũng được Bitexco giới thiệu là sân đỗ đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng trên một tòa nhà cao tầng. Thiết kế này không chỉ phục vụ công năng mà còn trở thành một bộ phận quan trọng tạo nên hình ảnh búp sen đặc trưng của công trình.

2 lần được CNN bình chọn trong nhóm công trình biểu tượng thế giới

Ngay sau khi hoàn thành, Bitexco Financial Tower không chỉ được nhắc tới tại Việt Nam bởi chiều cao mà còn xuất hiện trong các bảng bình chọn quốc tế về kiến trúc.

Theo Bitexco, năm 2011, công trình được CNN bình chọn vào nhóm 20 công trình biểu tượng nhất thế giới. Đến năm 2013, tòa tháp tiếp tục được CNN đưa vào nhóm 25 tòa nhà mang tính biểu tượng về xây dựng trên thế giới. Năm 2015, Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường đô thị thế giới, CTBUH, cũng đưa Bitexco Financial Tower vào danh sách 50 công trình sáng tạo nhất trong 10 năm của giai đoạn 2005–2015.

Những bình chọn này tạo cho Bitexco một vị trí khác với những tòa nhà chỉ được nhắc đến bằng chiều cao. Công trình trở thành một trong những hình ảnh nhận diện của TP.HCM trên đường chân trời thành phố và là một trong những dự án cao tầng đầu tiên cho thấy một doanh nghiệp trong nước có thể triển khai một công trình chọc trời với thiết kế mang tính biểu tượng.

Khi mới vận hành, Bitexco Financial Tower được phát triển như một tổ hợp đa chức năng với khoảng 37.000m² diện tích văn phòng, hơn 8.000m² diện tích thương mại cùng các khu ẩm thực, nhà hàng và đài quan sát Saigon Skydeck tại tầng 49.

Việc Landmark 81 hoàn thành sau đó đã đưa Bitexco ra khỏi vị trí cao nhất tại TP.HCM. Sự xuất hiện của nhiều cao ốc mới tại khu trung tâm và khu đô thị mới cũng làm thay đổi tương quan trên thị trường văn phòng thành phố.

Tuy nhiên, hình dáng búp sen, sân đỗ trực thăng vươn khỏi thân tháp và vị trí giữa lõi trung tâm vẫn khiến Bitexco Financial Tower giữ một vị trí riêng trong đường chân trời TP.HCM. Từ một công trình từng đứng đầu bảng xếp hạng chiều cao, tòa tháp này trở thành một dấu mốc của giai đoạn TP.HCM bước vào cuộc đua xây dựng các cao ốc hiện đại và đưa kiến trúc cao tầng Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Nguồn ảnh: Lương Nguyễn Anh Trung