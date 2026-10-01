Toà nhà cao gần gấp 4 lần Landmark 81: 421 tầng được xây dựng, là nơi sinh sống cho 55.000 người, chịu được bão và triều cường

Toà nhà này cao khoảng 1.700 mét, gần gấp 4 lần Landmark 81 và sẽ được xây ở một khu đảo nhân tạo.

Sky Mile Tower là công trình được đề xuất xây dựng trên đảo nhân tạo giữa Vịnh Tokyo, hướng tới mục tiêu vừa mở rộng không gian đô thị, vừa thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Theo Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường sống đô thị (CTBUH), Sky Mile Tower là một phần trong sáng kiến quy hoạch Next Tokyo 2045 do tập đoàn xây dựng Kohn Pedersen Fox (KPF) và Leslie E. Robertson Associates giới thiệu. Với chiều cao khoảng 1.700 mét, công trình sẽ cao gấp gần 4 lần Landmark 81 của Việt Nam và hơn gấp đôi Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay.

Điểm khác biệt lớn nhất của Sky Mile Tower là không được thiết kế đơn thuần như một tòa nhà chọc trời mà là một "thành phố thẳng đứng".

Theo phương án quy hoạch, bên trong công trình sẽ bố trí đầy đủ các khu dân cư, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, trường học, cơ sở y tế, khu thể thao, thư viện và nhiều không gian công cộng khác. Tổng cộng khoảng 55.000 người có thể sinh sống và làm việc ngay trong tòa tháp.

Tòa nhà dự kiến có khoảng 421 tầng với diện tích sàn lên tới hơn 1,37 triệu m2. Hệ thống giao thông bên trong được tổ chức theo nhiều tầng trung chuyển (sky lobby), kết hợp thang máy tốc độ cao nhằm rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu chức năng.

Ý tưởng này được đưa ra trong bối cảnh dân số khu vực Tokyo vẫn thuộc nhóm đông nhất thế giới, trong khi quỹ đất ngày càng hạn chế và áp lực mở rộng đô thị liên tục gia tăng.

Khác với phần lớn các siêu cao ốc trên thế giới, Sky Mile Tower được đề xuất xây dựng trên hệ thống đảo nhân tạo ngoài Vịnh Tokyo thay vì trên đất liền. Các nhà thiết kế cho rằng việc phát triển đô thị ra biển sẽ giúp giảm áp lực lên khu vực trung tâm, đồng thời tạo thêm không gian ứng phó với nguy cơ nước biển dâng trong nhiều thập niên tới.

Không chỉ có tòa tháp, toàn bộ dự án Next Tokyo 2045 còn bao gồm các đảo chắn sóng, công viên ven biển, vùng nuôi tảo, khu nông nghiệp đô thị và các công trình hạ tầng phục vụ chống ngập, giảm tác động của bão và triều cường. Đây được xem là một trong những ý tưởng quy hoạch quy mô lớn nhất từng được đề xuất dành cho khu vực Vịnh Tokyo.

Nhật Bản là một trong những quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất, bão lớn và sóng thần, vì vậy các kỹ sư đã phải tính đến những điều kiện khắc nghiệt ngay từ giai đoạn thiết kế.

Theo tài liệu kỹ thuật của CTBUH, Sky Mile Tower sẽ được chia thành nhiều khu vực theo chiều cao, kết nối bằng các tầng trung chuyển nhằm phân bổ tải trọng hợp lý.

Hình dáng công trình cũng được thiết kế thuôn dần lên phía trên, kết hợp nhiều khoảng hở để luồng gió có thể đi xuyên qua thay vì tác động trực tiếp lên toàn bộ kết cấu. Giải pháp này giúp giảm dao động do gió đối với một công trình có chiều cao gần 2 km.

Một thách thức khác là hệ thống cấp nước. Thay vì chỉ phụ thuộc vào các trạm bơm công suất cực lớn, nhóm thiết kế đề xuất thu gom nước mưa, lưu trữ tại nhiều tầng khác nhau rồi tận dụng trọng lực để phân phối đến các khu vực bên dưới, góp phần giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Theo các đơn vị thiết kế, Sky Mile Tower không chỉ hướng tới việc phá kỷ lục chiều cao mà còn thử nghiệm mô hình đô thị tích hợp, nơi hàng chục nghìn người có thể sinh sống, làm việc và sử dụng hầu hết các dịch vụ thiết yếu ngay trong cùng một công trình. Hiện Sky Mile Tower vẫn là ý tưởng quy hoạch thuộc sáng kiến Next Tokyo 2045 và chưa được phê duyệt xây dựng.

Theo Skyscraper Center﻿