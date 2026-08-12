Tòa không công nhận di chúc tại Mỹ của cố diễn viên Đức Tiến do chữ ký không giống tài liệu mẫu

Tòa án tuyên vợ cố nghệ sĩ Đức Tiến được nhận căn nhà của chồng ở TP HCM và miếng đất tại Tây Ninh, đồng thời trả cho mẹ chồng 3 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố diễn viên Đức Tiến giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sống tại Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên Đức Tiến).

Theo báo Tuổi Trẻ, Hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của cả hai bên, sửa bản án sơ thẩm theo hướng xác định bản di chúc được lập tại Mỹ của cố diễn viên Đức Tiến không có hiệu lực pháp luật do kết luận giám định cho thấy chữ ký trên di chúc không đồng nhất với các tài liệu mẫu. Vì vậy, toàn bộ di sản được chia theo quy định của pháp luật.

Cố diễn viên Đức Tiến - Ảnh: FBNV

Theo đó, con gái của cố diễn viên được hưởng 1,412 tỉ đồng. Bà Nguyễn Bình Phương được quyền sở hữu các quyền sử dụng đất tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức cũ) và tỉnh Long An (cũ), đồng thời được hưởng 3,58 tỉ đồng.

Bà Phương có nghĩa vụ hoàn trả lại cho bà Nguyễn Ngọc Ánh số tiền 3,014 tỉ đồng tương ứng với phần giá trị di sản bà Ánh được hưởng.

Do con gái cố diễn viên hiện vẫn chưa thành niên, bà Phương với tư cách là người giám hộ hợp pháp sẽ chịu trách nhiệm quản lý phần di sản mà con gái nhận được.

Trước đó, vào tháng 5/2024, nghệ sĩ Đức Tiến qua đời ở tuổi 44 tại Mỹ. Sau đó, vợ anh xuất trình di chúc thể hiện chồng để lại toàn bộ tài sản cho mình. Tuy nhiên, bà Ánh cho rằng di chúc không hợp pháp, dẫn đến tranh chấp. Không đạt được thỏa thuận, tháng 3/2025, Bình Phương khởi kiện, yêu cầu chia di sản.

Theo báo Dân Trí đưa tin cấp phúc thẩm, căn nhà tại phường Hiệp Bình, TP. HCM, có nguồn gốc từ việc cố diễn viên Đức Tiến nhận chuyển nhượng với hiện trạng vách gạch, mái tôn. Sau đó, cố diễn viên xin giấy phép xây dựng, kèm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và được cấp phép vào năm 2009.

Ngày 25/4/2011, cố diễn viên Đức Tiến làm thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận. Trong khi đó, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giữa bà Phương và cố diễn viên thể hiện hai người đăng ký kết hôn ngày 15/4/2011.

HĐXX nhận định việc cấp đổi giấy chứng nhận được thực hiện sau thời điểm cố diễn viên Đức Tiến đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, chứng cứ bà Phương cung cấp cho tòa về việc chuyển tiền sửa chữa căn nhà không thể hiện nội dung chuyển khoản, đồng thời không chứng minh được trong số tiền này có phần tiền của cố diễn viên Đức Tiến.

Do đó, HĐXX xét thấy không có căn cứ xác định căn nhà là tài sản chung của vợ chồng. Tòa cũng không chấp nhận việc bà Ánh cho rằng mình có đóng góp tiền xây dựng căn nhà do không có tài liệu, chứng cứ chứng minh.

Đối với thửa đất tại Tây Ninh, cấp phúc thẩm căn cứ hợp đồng góp vốn năm 2010 và hợp đồng thanh lý năm 2015 để xác định 40% giá trị quyền sử dụng đất là tài sản riêng của cố diễn viên Đức Tiến, 60% là tài sản chung của vợ chồng. Việc xác định tỷ lệ cố diễn viên Đức Tiến được hưởng 70%, bà Phương hưởng 30% là có căn cứ. Do đó, yêu cầu được hưởng 50% giá trị tài sản này của bà Phương không có cơ sở chấp nhận.

Đối với yêu cầu của bà Ánh về việc không công nhận di chúc do cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ, với nội dung để lại toàn bộ tài sản cho vợ là bà Phương, cấp phúc thẩm cho rằng theo kết luận giám định, chữ ký trong di chúc so với các chữ ký mẫu mang tên cố diễn viên được xác định là "không phải do cùng một người ký ra".

Do đó, HĐXX xác định di chúc này không có giá trị pháp lý và di sản của cố diễn viên Đức Tiến được phân chia theo quy định của pháp luật.

HĐXX xác định toàn bộ nhà, đất tại phường Hiệp Bình là tài sản riêng của cố diễn viên Đức Tiến, thuộc quyền sở hữu của ông 100%. Đối với phần đất tại Long An (cũ), cố diễn viên Đức Tiến sở hữu 70% giá trị.

Về yêu cầu của bà Ánh được sở hữu căn nhà tại phường Hiệp Bình, HĐXX xét thấy không có cơ sở chấp nhận. Tuy nhiên, xét từ năm 2009, bà Ánh có công sức trông nom, quản lý và đóng thuế nhà đất trong thời gian cố diễn viên Đức Tiến định cư tại Mỹ, HĐXX chấp nhận cho bà Ánh hưởng 10% giá trị căn nhà tính theo công sức tôn tạo, quản lý di sản.

Chia sẻ với Ngôi Sao sau khi tòa tuyên án, bà Phương cho biết, cảm thấy phiên xử diễn ra công minh, công bằng, dựa trên sự thật, chứng cứ và pháp luật.

Về phía bà Ánh, bà cùng luật sư của mình đánh giá phán quyết thấu tình đạt lý, xem xét khách quan, đặc biệt là việc buộc chia di sản theo pháp luật do di chúc không hợp pháp. Bà cho biết rất vui và hài lòng với kết quả này.