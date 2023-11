Tòa chia đôi tài sản vụ tranh chấp 288 tỷ đồng giữa siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Đức An

Theo HĐXX, các khoản tiền đại gia Đức An gửi cho bà Ngọc Thúy là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, không có căn cứ xác định tài sản tranh chấp là tài sản riêng của ông An. Đại gia Đức An không trình được chứng cứ chứng minh đã gửi cho bà Ngọc Thúy 13 triệu USD, chỉ cung cấp các giấy chuyển tiền thể hiện ba triệu USD và 700.000 USD... Số tiền còn lại, nguyên đơn trình bày "đưa tiền mặt để mua tài sản" nhưng bị đơn không thừa nhận, nên không có căn cứ xác định.

Trong khi đó, khối tài sản tranh chấp được hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên là tài sản chung. Bà Ngọc Thúy mang quốc tịch Việt Nam, thực hiện phần lớn các giao dịch nên có đóng góp trong việc tạo lập tài sản, sau khi ly hôn thì là người quản lý các tài sản.

Đối với yêu cầu phản tố của bà Ngọc Thúy, HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn, xác định các tài sản tranh chấp là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân (trừ căn hộ V1-1004 và tiền trong 3 tài khoản ngân hàng của bị đơn có sau thời kỳ hôn nhân).

HĐXX không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Ngọc Thúy yêu cầu chia 1/2 giá trị 5 căn biệt thự tại dự án Sealinks, tỉnh Bình Thuận. Theo HĐXX, không có căn cứ xác định ông An nhận tiền từ việc bán 5 căn biệt thự Phan Thiết nên không chấp nhận yêu cầu chia tài sản với 5 tài sản này.

Sau hơn 7 giờ xác định nội dung và quá trình tố tụng của vụ án, HĐXX tuyên chia đôi giá trị đối với 15 tài sản gồm 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon quận 1; 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing, quận 1; biệt thự N4+N5 quận Bình Thạnh; số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, TP Vũng Tàu; số tiền cho thuê 9 căn hộ tại quận 1 từ năm 2009 đến 2023...

Tòa quyết định chia đôi tài sản tranh chấp giữa đại gia Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Ngọc Thúy từng là siêu mẫu đình đám của làng giải trí. Cô kết hôn với đại gia Đức An và theo chồng ra nước ngoài khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Tháng 3/2008, cả hai ly hôn và sau đó xảy ra tranh chấp tài sản. Năm 2010, đại gia Đức An gửi đơn kiện đến TAND TP HCM, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam bao gồm cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết (như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Links Golf & County Club)… Tổng giá trị tài sản tương đương 288 tỷ đồng. Đến năm 2017, bà Ngọc Thúy có đơn phản tố đối với yêu cầu khởi kiện của chồng cũ.

Trong 13 năm thụ lý vụ án, tòa đã nhiều lần tiến hành hòa giải, song các bên không tìm được tiếng nói chung. Tòa cũng đã tổ chức nhiều phiên đối chất, thu thập và xác minh nhiều chứng cứ, triệu tập những người có quyền và nghĩa vụ liên quan để lấy lời khai... Đến giữa tháng 9/2023, tòa bắt đầu đưa vụ án ra xét xử.