Tòa án nhân dân TP.HCM kêu gọi cựu chủ tịch ngân hàng Nguyễn Thế Bình đầu thú

Minh Tuệ |

TAND TP.HCM ra thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Thế Bình- cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng, ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 8/4, TAND TP.HCM cho biết, sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với bị cáo Nguyễn Thế Bình- cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) và đồng phạm vào ngày 17/4 đến ngày 20/4.

Cùng vụ án, 5 bị cáo liên quan gồm: Dương Thanh Cường- cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát), Hồ Đăng Trung- cựu Giám đốc chi nhánh Agribank và 2 đồng phạm cũng bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo khoản 3 điều 179 bộ luật Hình sự năm 1999.

Do bị cáo Nguyễn Thế Bình bỏ trốn, đang bị truy nã, nên HĐXX quyết định xét xử vắng mặt đối với bị cáo.

Tòa án TP . HCM kêu gọi cựu Chủ tịch Nguyễn Thế Bình đầu thú để hưởng khoan hồng - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch ngân hàng Nguyễn Thế Bình

Bên cạnh đó, TAND TP.HCM cũng ra thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Thế Bình đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định. Trong trường hợp bị cáo Nguyễn Thế Bình không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Ngô Ngọc Thắng. Đại diện Viện KSND TP.HCM tham dự phiên tòa gồm các kiểm sát viên: Lê Hữu Ngọc, Nguyễn Đức Long và Nguyễn Duy Thi. Theo cáo trạng, với mục đích để được vay và sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ vốn vay, từ năm 2007 đến năm 2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, bị cáo Dương Thanh Cường đã được Nguyễn Thế Bình (lúc này là quyền Tổng Giám đốc ngân hàng năm 2007 và Chủ tịch HĐQT ngân hàng năm 2010) chỉ đạo Hồ Đăng Trung (Giám đốc ngân hàng) cho Dương Thanh Cường vay vốn.

Cáo trạng xác định Nguyễn Thế Bình đã căn cứ nội dung tờ trình xin nâng mức phán quyết tín dụng của ngân hàng với Công ty Bình Phát và Công ty THY dù biết rõ cho 2 công ty này vay vốn mua đất thực hiện dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện, không có căn cứ để đánh giá khả thi và hiệu quả, nhưng vẫn đồng ý với Cường và chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục nâng mức phán quyết tín dụng, giải quyết cho vay.

Hành vi của Nguyễn Thế Bình đã trực tiếp tạo điều kiện để các bị cáo tại ngân hàng hợp thức hồ sơ tín dụng cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định, gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 1.053 tỷ đồng.

