Tổ tư vấn được ra đời từ ý tưởng thành lập bộ phận pháp chế, quản trị rủi ro, được trả 350 triệu đồng/tháng và nhận thêm tiền sau mỗi vụ việc tư vấn, giải quyết.

Chiều 30/10, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu tiếp tục phần xét hỏi.

Đại diện Viện kiểm sát thẩm vấn Phó Đức Nam để làm rõ hoạt động của “tổ tư vấn bí mật” đứng sau đường dây, cũng như mối quan hệ giữa bị cáo với một số cán bộ công an và luật sư.

Nam khai, năm 2018, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ đối tượng Isik Uran rồi trở về Việt Nam tổ chức hoạt động kinh doanh.

Mặc dù được quảng cáo là các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế nhưng thực chất hệ thống này không có hoạt động giao dịch như quảng cáo. Nhà đầu tư tham gia giao dịch thực chất là đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Mr Pips tại toà. (Ảnh: H.N.)

Nam khai, mặc dù các văn phòng kinh doanh đặt tại Việt Nam nhưng những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán, tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và do Uran trực tiếp quản lý. Bản thân Nam cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền; Uran chỉ chia từ 3% đến 5% tiền lãi sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.

Liên quan đến việc thành lập “tổ tư vấn”, Nam khai ban đầu bị cáo chưa có ý định xây dựng bộ phận này. Thời điểm đó, do các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam, Nam đã nhờ Nguyễn Thanh Phong (cựu công an, anh trai người yêu Nam) tìm hiểu xem có thể hợp thức hóa hoạt động của các sàn forex hay không.

Thông qua Phong, Nam được giới thiệu và gặp gỡ cán bộ công an Phạm Trường Sơn cùng luật sư Nguyễn Bá Sơn.

Trong cuộc gặp đầu tiên vào cuối năm 2020, Nam trình bày với những người này về hàng loạt vấn đề mà hệ thống đang gặp phải, trong đó có việc hoạt động chưa được cấp phép, thông tin nội bộ thường xuyên bị lộ ra ngoài và khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ.

“Ba vấn đề lớn bị cáo muốn nhờ là có mở được sàn forex ở Việt Nam hay không, làm sao để thoái thác trách nhiệm khi bị khách hàng khiếu kiện và cách xử lý khi nhân viên bị công an triệu tập”, bị cáo Nam khai.

Sau khi được Nam báo cáo, Uran đồng ý thành lập một tổ tư vấn gồm hai cán bộ công an và một luật sư nhằm hạn chế các khiếu nại của khách hàng, đồng thời tìm cách xử lý những rủi ro pháp lý khi nhân viên trong đường dây bị cơ quan công an triệu tập.

Tổ tư vấn này hoạt động như một bộ phận trong hệ thống, được chi trả 350 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài khoản tiền cố định, những người tham gia còn được nhận thêm tiền sau mỗi vụ việc tư vấn, giải quyết.

Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp các thành viên tổ tư vấn để trao đổi, tìm hướng xử lý.

Nghe tin công an điều tra, bảo vệ đi thám thính

Đại diện VKS cũng chất vấn 3 bị cáo là thành viên tổ bảo vệ, an ninh của Mr Pips, gồm Nguyễn Trọng Mạnh, Ngô Tiến Hưng và Đinh Văn Cương.

Tại tòa, Mạnh khai không biết về hoạt động lừa đảo của công ty, chỉ biết có các nhân viên telesale chứng khoán. Bị cáo này thừa nhận bản thân là thành viên tổ bảo vệ và tổ an ninh, nhưng phủ nhận cáo buộc đe dọa, uy hiếp các nhân viên sale.

Nhận thấy lời khai của Mạnh không khớp với tài liệu, đại diện VKS đã công bố các bút lục lời khai của bị cáo này.

Các bị cáo tại toà.

Theo kiểm sát viên, Mạnh từng khai bản thân cùng bị cáo Ngô Tiến Hưng được giao quản lý bộ phận pháp chế, với nhiệm vụ đi kiểm tra các văn phòng tại Hà Nội. Khi có nhân viên sale hẹn gặp khách trực tiếp, Mạnh sẽ yêu cầu các nhân viên gửi thông tin khách để bộ phận pháp chế điều tra nội bộ nhân thân khách hàng.

Khi khách không có vấn đề gì, Mạnh mới cho nhân viên sale tiếp xúc với khách.

Theo lời khai của Mạnh trong bút lục, Hưng còn được Mr Pips và Lê Khắc Ngọ giao đi quan hệ với các cơ quan chức năng, để các văn phòng không bị kiểm tra, xử lý.

“Anh Hưng nói với tôi, anh Hưng quen biết các công an quận, công an thành phố, xã hội đen cần giải quyết việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh ta và anh Ngọ”, kiểm sát viên công bố lời khai của Mạnh.

Đại diện VKS dẫn lại lời khai của Mạnh về nhận thức của bị cáo đối với hoạt động của công ty, thể hiện sự mâu thuẫn với lời khai trước tòa cho rằng anh ta không biết Mr Pips, Mr Hunter lừa đảo.

Theo lời khai trong bút lục, Mạnh cho biết Ngọ nhiều lần đổi tên công ty, công ty không treo biển, thay đổi nhiều lần địa chỉ văn phòng...; đồng thời Mạnh tự tìm hiểu trên mạng và biết việc telesale mời gọi đầu tư chứng khoán chưa được Nhà nước cấp phép.

Do đó, Mạnh biết hoạt động của công ty là vi phạm pháp luật, là công ty lừa đảo.

“Bản thân tôi biết vậy nhưng vẫn cần tiền để trang trải cuộc sống”, Mạnh khai trong quá trình điều tra.

Tiếp đó, đại diện VKS chất vấn bị cáo Ngô Tiến Hưng.

Khi bị xét hỏi, Hưng quanh co, trả lời không đúng trọng tâm về nhiệm vụ của bộ phận bảo vệ và nhiệm vụ của chính cá nhân Hưng.

Trước tòa, Hưng khai bộ phận bảo vệ chỉ đi kiểm tra các văn phòng, giải quyết các vụ việc mất an ninh trật tự, báo công an phường nếu cần thiết.

Đại diện VKS sau đó tiếp tục yêu cầu Hưng giải thích rõ những tin nhắn trong nhóm của tổ bảo vệ, về việc Hưng đi “trinh sát” tại Công an quận Cầu Giấy hồi tháng 10/2024, đồng thời cử các thành viên khác đi “trinh sát” tại tòa chung cư GoldMark City (Hà Nội).

Hưng khai khi đó, bị cáo biết tin có một đường dây forex bị Công an quận Cầu Giấy triệt phá nên đi đến cổng trụ sở công an quận để xem, “thám thính”. Tại chung cư GoldMark City, Hưng cũng nghe tin có một số người liên quan đến đường dây trên bị bắt nên cử người đi thăm dò.