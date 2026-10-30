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Công an tìm bị hại của bà Lê Thị An SN 1970

Trang Anh
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Công an thông báo các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc bị thiệt hại trong vụ việc liên hệ để làm rõ.

Công an TP Hà Nội ngày 30/10/2026 đã ra thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 09/7/2026, Công an xã Thư Lâm tiếp nhận 07 đơn tố giác tội phạm của công dân liên quan đến bà Lê Thị An (SN 1970, trú tại thôn Hà Khê, xã Thư Lâm, Hà Nội).

Theo nội dung tố giác, bà An đã khám, chữa bệnh cho 07 người bằng hình thức bán thuốc Đông y gia truyền, giới thiệu có khả năng chữa khỏi các bệnh như tai biến mạch máu não, đột quỵ, bệnh lý xương khớp. Tổng số tiền 07 người đã giao cho bà An là 106,8 triệu đồng.

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Lê Thị An - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thư Lâm đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 14/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Thị An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Thư Lâm thông báo các cá nhân, tổ chức có liên quan hoặc bị thiệt hại trong vụ việc liên hệ Công an xã Thư Lâm, địa chỉ số 75 đường Thư Lâm, thôn Mạnh Tân, xã Thư Lâm, Hà Nội; hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Cường, Điều tra viên, số điện thoại 096 387 9119 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bắt thanh niên SN 2007 liên quan số tiền 80 triệu đồng
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