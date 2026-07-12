Tô mì cay 35.000 của Angela Phương Trinh gây sốt vì đồ ăn ngập mặt, khách ăn xong chốt câu " bán vì đam mê"

Trong video mới đăng tải, nữ diễn viên không chỉ mukbang tô mì cay chay đang được nhiều thực khách tìm đến mà còn tiết lộ người đứng sau công thức nước dùng được nhiều người khen ngợi.

Trong số những món ăn từng tạo nên các "cơn sốt" như bánh đồng xu phô mai, sữa chua trân châu, trà chanh giã tay hay mì cay, có lẽ mì cay là cái tên hiếm hoi vẫn giữ được sức hút bền bỉ theo thời gian. Sau hơn một thập kỷ xuất hiện tại Việt Nam, món ăn này vẫn có chỗ đứng riêng, trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ mỗi khi muốn tìm một bữa ăn nóng hổi, đậm vị và no bụng.

Mới đây, Angela Phương Trinh cũng gây chú ý khi đăng tải đoạn video mukbang thưởng thức chính món mì cay chay đang được nhiều thực khách tìm đến tại quán chay Tâm Đức của gia đình. Điều khiến không ít người bất ngờ là mức giá chỉ 35.000 đồng một tô, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nhiều quán mì cay hiện nay (thường dao động từ 50.000-60.000 đồng trở lên). Dù là món chay, nhiều người vẫn đánh giá đây là mức giá khá "mềm".

Angela Phương Trinh đăng tải video review tô mì cay do quán gia đình mình mở

Trong video, nữ diễn viên chia sẻ mình vừa được ba mang về một tô mì cay từ quán. Theo cô, khi khách ăn trực tiếp tại quán, phần mì cũng đầy đủ thành phần tương tự. Đặc biệt, phần nước dùng được chính ba của Angela Phương Trinh nêm nếm theo công thức riêng của gia đình.

Topping của tô mì có xúc xích chay, viên chả cá chay, nấm kim châm, cà rốt, bắp Mỹ,...

Angela Phương Trinh cho biết tô mì cay chay tuy chỉ có giá 35.000 đồng nhưng topping khá đa dạng, gồm xúc xích chay, bắp Mỹ, nấm kim châm, bắp cải tím, viên chả cá chay, những miếng chả chay cỡ lớn, cà rốt cùng sợi mì chay. Sau đó, cô còn tự tay đun nóng và chan thêm nước dùng vào tô mì trước khi thưởng thức.

Nữ diễn viên nhận xét phần nước dùng có vị đậm đà, chua cay vừa phải và khá dễ ăn. Cô cũng tiết lộ quán vừa thay đổi loại mì, chuyển sang sợi to và dai hơn thay cho loại sợi nhỏ trước đây để tăng trải nghiệm cho thực khách.

Nữ diễn viên nhận xét phần nước dùng có vị đậm đà, chua cay vừa phải và khá dễ ăn.

Angela Phương Trinh cho biết thời gian gần đây, quán chay Tâm Đức nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là món mì cay chay. Cô khẳng định không phải vì mình bán nên khen, mà đã hỏi ý kiến nhiều người thân, bạn bè sau khi ăn thử và đều nhận được phản hồi tích cực. Theo họ, món ăn có vị đậm đà, chua cay hài hòa, không hề nhạt như nhiều người thường nghĩ về món chay, đồng thời vẫn giữ được hương vị đặc trưng của mì cay. Phương Trinh cũng gợi ý đây là lựa chọn đáng thử với những ai ăn chay nhưng muốn đổi vị.

Trước đó không lâu, TikToker Vĩnh Thích Đi Ăn cũng từng đăng video review món mì cay này sau khi đặt về nhà. Anh nhận xét nước dùng có vị ngọt thanh xen lẫn vị cay, ăn rất "cuốn" và liên tục thốt lên: "Ngon, ngon, ngon". Nam TikToker đánh giá phần chả chay có hương vị vừa phải, không quá ngọt, hơi cay nhẹ; viên chả chay tuy hơi bột một chút nhưng vẫn ngon, còn xúc xích chay thì "không khác gì nhiều so với xúc xích mặn". Anh cũng cho biết giá ăn tại quán là 35.000 đồng, còn đặt giao hàng là 40.000 đồng.

TikToker Vĩnh Thích Đi Ăn khen món mì cay của quán chay Tâm Đức là ngon, có hương vị hấp dẫn

Bên dưới các video, nhiều cư dân mạng cho rằng mức giá này khá hợp lý bởi tô mì có đầy đủ topping. Không ít người cũng lên tiếng cho rằng thực phẩm chay chế biến sẵn thực tế không hề rẻ như nhiều người vẫn nghĩ.

Một tài khoản bình luận: "Mấy bà nói đồ chay nên rẻ, tôi chỉ biết cười. Đồ chay không hề rẻ nha. Nếu chỉ ăn tương, chao, tàu hũ thì rẻ thật. Còn ăn bài bản như chả cá chay, xúc xích chay, chả nấm, chả Huế... thì giá ngang hoặc còn cao hơn đồ mặn nữa, vì nhà tôi bán đồ chay nên tôi biết."

Bên cạnh đó, nhiều thực khách cũng dành lời khen cho các món khác tại quán như: "Cơm tấm chay cũng ngon lắm", "Lẩu chay cũng ngon dữ luôn. Đi mấy ngày chay đông mà quán vẫn ra món rất nhanh, chất lượng còn nhỉnh hơn nhiều quán chay quanh đó", "Tôi mới đặt ăn thử hồi 7 giờ tối, quán đông mà ngon thật", hay "Tính ra cũng được đó, chỗ mình tô rẻ nhất cũng 50.000 đồng rồi. Chắc cổ bán vì đam mê".

Tô mì cay của Vĩnh Thích Đi Ăn cũng có đầy đủ topping như trong video Angela Phương Trinh review

Quán chay Tâm Đức được Angela Phương Trinh cùng em gái mở tại TP.HCM từ năm 2020 với mong muốn mang đến những bữa ăn chay đơn giản, sạch sẽ và đầy đủ dinh dưỡng. Sau hơn 6 năm hoạt động, những ngày gần đây quán bất ngờ "viral" trở lại trên mạng xã hội khi liên tục được các TikToker, YouTuber và thực khách chia sẻ trải nghiệm.

Điều đáng chú ý là sức hút của quán không đến từ danh tiếng của nữ diễn viên, mà chủ yếu nhờ chất lượng món ăn cùng mức giá được nhiều người nhận xét là "quá dễ chịu" giữa bối cảnh giá đồ ăn ngày càng tăng.

Các món ăn của quán chay Tâm Đức có mức giá hợp lý, đa số là 30.000 đồng

Theo thực đơn, quán phục vụ đa dạng các món như cơm sườn bì chả chay, cơm thập cẩm, cơm mì căn xào sả ớt, cơm mắm Thái, canh chua Nam Bộ, mì cay, nấm bào ngư chiên, bì cuốn... với giá dao động từ 8.000-50.000 đồng. Trong đó, phần lớn các món cơm chỉ khoảng 30.000 đồng và thực đơn cũng được thay đổi theo từng ngày trong tuần.

Ngoài ra, thực khách còn có thể lựa chọn nhiều món như đậu hũ chiên sả, đậu hũ sốt cà, bánh ướt, bún đậu mắm tôm chay, canh rong biển... với mức giá khoảng 30.000 đồng mỗi phần.

Nếu đi theo nhóm, quán phục vụ nhiều loại lẩu như lẩu Thái, lẩu nấm, lẩu tiêu xanh, lẩu lá giang, lẩu cù lao miền Tây, lẩu chao và lẩu mắm với giá từ 180.000-280.000 đồng. Đồ uống cũng có giá khá "mềm", chỉ từ 10.000-15.000 đồng cho các loại trà bông cúc, nước sâm, mủ trôm nha đam, chanh dây hay nước suối.

Quán chay luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo thực khách

Khác với nhiều nghệ sĩ lựa chọn phát triển mô hình nhà hàng cao cấp, quán chay Tâm Đức theo đuổi phong cách bình dân, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng. Việc duy trì mức giá khoảng 30.000 đồng cho phần lớn món ăn trong nhiều năm cũng là lý do khiến không ít thực khách nhận xét quán hiện còn có giá "dễ chịu" hơn nhiều hàng quán ở các địa phương.