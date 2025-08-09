Tổ hợp M93A3 Heron vượt trội Type 75 Triều Tiên?

.t1 { text-align: justify; }

Lực lượng Vũ trang Ukraine đã có thêm một loại hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) hạng nhẹ dạng xe kéo khác, đó là M93A3 Heron. Giống như RAK-12 đang được chính quyền Kyiv sử dụng, chúng cũng được Croatia chuyển giao.

Điều thú vị là các bệ phóng M93A3 Heron MLRS được sản xuất tại cùng nhà máy ở Slavonski Brod, nơi trước đây từng sản xuất chế tạo xe tăng M-84 của Nam Tư.

Tổ hợp MLRS này được Kyiv tuyên bố ưu việt hơn Type 75 của Triều Tiên mà Quân đội Nga đang sử dụng về một số đặc điểm, nhưng thực tế lại có vẻ khác biệt hoàn toàn: Nếu vũ khí của Bình Nhưỡng có cỡ nòng 107 mm, thì hệ thống do Slovakia sản xuất chỉ có cỡ nòng 70 mm.

Ngoài ra tầm bắn tối đa của hệ thống Type 75 là 8.500 m, thì con số trên của M93A3 Heron chỉ là 8.000 m. Điều này không gây ngạc nhiên bởi kích cỡ nhỏ hơn đáng kể của đạn rocket.

M93A3 Heron chỉ ưu việt hơn M107 ở cơ số đạn mang theo nhiều hơn hẳn.

Có thông tin cho rằng trên thị trường thế giới hiện đã có loại đạn 107 mm với khả năng bắn trúng mục tiêu ở tầm xa 13.000 m. Trọng lượng đầu đạn của Type 75 lên tới 8,33 kg, trong khi của M93A3 chỉ khoảng 4 kg.

Heron có 40 ống phóng, trong khi Type 75 có 12, tuy nhiên MLRS Triều Tiên chỉ nặng 630 kg, trong khi "món quà" từ Balkan nặng tới 1.250 kg, khiến nó kém cơ động hơn nhiều.

Kích thước lớn hơn khiến việc ngụy trang trở nên khó khăn hơn đáng kể, điều này gần đây đã dẫn đến việc phá hủy một trong những hệ thống MLRS nói trên của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Pháo phản lực phóng loạt hạng nhẹ M93A3 Heron của Ukraine ngoài chiến trường.