Tổ hợp chống máy bay không người lái Bizon độc đáo sắp có hợp đồng đầu tiên?

Nga đang chào bán cho Ai Cập hệ thống chống máy bay không người lái tầm ngắn Bizon, đây là phiên bản xuất khẩu của hệ thống Zubr.

Thông tin này được Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec đưa ra. Các chi tiết khác của đề nghị, bao gồm chi phí và ngày thực hiện vẫn chưa được công bố.

Cần nhắc lại, việc các tổ hợp Zubr chính thức phục vụ trong Quân đội Nga đã được công bố vào cuối tháng 1/2026.

Mục đích của chúng là bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như các cơ sở quân sự và công nghiệp.

Tổ hợp phòng không này được phát triển bởi Công ty Vysokokotochny Kompleks - một thành viên thuộc Tập đoàn Rostec.

Các nhà phân tích cho rằng trạm radar (RAL) trong hệ thống Zubr có khả năng phát hiện cả mục tiêu trên không cỡ lớn và nhỏ ở khoảng cách lên đến 1,5km.

Theo nhà phát triển, module chiến đấu của tổ hợp Zubr sẽ tự động phát hiện máy bay không người lái và thực hiện nhiệm vụ đánh chặn mà không cần sự can thiệp sâu từ con người.

Người điều khiển chỉ cần đưa ra quyết định và ra lệnh bắn vào mục tiêu. Hệ thống phòng không này cũng có thể nhận thông tin chỉ định mục tiêu từ các nguồn phát hiện bên ngoài.

Tổ hợp phòng không Zubr đã cho thấy khả năng đánh chặn UAV khá ấn tượng.

Tổ hợp Zubr bao gồm 4 module riêng biệt, mỗi module được trang bị 4 súng máy PKT cỡ 7,62mm, cũng như 1 trạm điều khiển và radar.

Bên cạnh đó cần lưu ý thêm, vào tháng 5, Tập đoàn Rostec đã giới thiệu hệ thống phòng không tầm ngắn ZAK-30 Citadel.

Tổ hợp này là một trạm tác chiến cố định với khẩu pháo tự động 30mm, được thiết kế để chống lại máy bay không người lái bằng cách sử dụng đạn có thể lập trình.