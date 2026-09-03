HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổ hợp chống máy bay không người lái Bizon độc đáo sắp có hợp đồng đầu tiên?

Bạch Dương
|

Nga đang chào bán cho Ai Cập hệ thống chống máy bay không người lái tầm ngắn Bizon, đây là phiên bản xuất khẩu của hệ thống Zubr.

Hệ thống chống máy bay không người lái Zubr của Nga sắp có hợp đồng với Ai Cập - Ảnh 1.

Thông tin này được Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec đưa ra. Các chi tiết khác của đề nghị, bao gồm chi phí và ngày thực hiện vẫn chưa được công bố.

Cần nhắc lại, việc các tổ hợp Zubr chính thức phục vụ trong Quân đội Nga đã được công bố vào cuối tháng 1/2026.

Mục đích của chúng là bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như các cơ sở quân sự và công nghiệp.

Tổ hợp phòng không này được phát triển bởi Công ty Vysokokotochny Kompleks - một thành viên thuộc Tập đoàn Rostec.

Các nhà phân tích cho rằng trạm radar (RAL) trong hệ thống Zubr có khả năng phát hiện cả mục tiêu trên không cỡ lớn và nhỏ ở khoảng cách lên đến 1,5km.

Theo nhà phát triển, module chiến đấu của tổ hợp Zubr sẽ tự động phát hiện máy bay không người lái và thực hiện nhiệm vụ đánh chặn mà không cần sự can thiệp sâu từ con người.

Người điều khiển chỉ cần đưa ra quyết định và ra lệnh bắn vào mục tiêu. Hệ thống phòng không này cũng có thể nhận thông tin chỉ định mục tiêu từ các nguồn phát hiện bên ngoài.

Tổ hợp phòng không Zubr đã cho thấy khả năng đánh chặn UAV khá ấn tượng.

Tổ hợp Zubr bao gồm 4 module riêng biệt, mỗi module được trang bị 4 súng máy PKT cỡ 7,62mm, cũng như 1 trạm điều khiển và radar.

Bên cạnh đó cần lưu ý thêm, vào tháng 5, Tập đoàn Rostec đã giới thiệu hệ thống phòng không tầm ngắn ZAK-30 Citadel.

Tổ hợp này là một trạm tác chiến cố định với khẩu pháo tự động 30mm, được thiết kế để chống lại máy bay không người lái bằng cách sử dụng đạn có thể lập trình.

Theo Militarnyi
Đập thủy điện cao nhất thế giới xác lập cột mốc lớn, giữ trọng trách là "van điều tiết" cho toàn bộ chuỗi
Tags

Zubr

Rostec

máy bay không người lái

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại