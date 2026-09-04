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Tổ chức bắt Trương Thị Tuyết 52 tuổi

Trang Anh
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Trương Thị Tuyết bị Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xét xử về tội “Đánh bạc”, tuyên phạt 06 tháng tù.

Công an tỉnh An Giang vừa cho biết, ngày 02/9/2026, Công an xã Thạnh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang tổ chức bắt Trương Thị Tuyết (sinh năm 1974, ngụ số 41, đường Vàm Trư, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để thi hành án phạt tù khi đang lưu trú trên địa bàn xã Thạnh Hưng.

Trước đó, Trương Thị Tuyết bị Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xét xử về tội “Đánh bạc”, tuyên phạt 06 tháng tù. Tuy nhiên, sau khi có quyết định thi hành án, Trương Thị Tuyết không chấp hành việc có mặt để thi hành án mà rời khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh việc chấp hành hình phạt tù. Qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình và tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Thạnh Hưng phát hiện Trương Thị Tuyết đang lưu trú trên địa bàn.

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Đối tượng Trương Thị Tuyết tại trụ sở Công an xã - Ảnh: Công an An Giang

Ngay sau đó, Công an xã phối hợp Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt người bị kết án để thi hành án theo quy định. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Trương Thị Tuyết được bàn giao cho lực lượng chức năng để đưa đi chấp hành hình phạt 06 tháng tù theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, bắt người trốn thi hành án góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

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An Giang

Kiên Giang

đánh bạc

thi hành án

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