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Bắt giữ Võ Thị Bích Tuyền SN 2007

Trang Anh
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Sau thời gian lẩn trốn, ngày 30/8/2026, Tuyền vừa quay về địa phương thì bị các trinh sát bắt giữ.

Công an tỉnh An Giang ngày 3/9/2026 cho biết, chiều ngày 02/9/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp cùng Công an phường Rạch Giá bắt giữ đối tượng Võ Thị Bích Tuyền (sinh năm 2007, ngụ khu phố Vĩnh Phát, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) sau gần 9 tháng lẩn trốn quyết định truy nã.

Trước đó, do không có tiền tiêu xài cá nhân, ngày 29/5/2025, lợi dụng việc tài sản không có người trông coi nên Võ Thị Bích Tuyền cùng 02 đối tượng khác đều ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang đã bàn bạc và thống nhất với nhau lấy trộm tài sản của ông Lê Trung (ngụ tại khu phố Vĩnh Phát, phường Rạch Giá) có giá trị trên 7 triệu đồng.

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Đối tượng Võ Thị Bích Tuyền - Ảnh: Công an An Giang Đối tượng Võ Thị Bích Tuyền - Ảnh: Công an An Giang

Sau đó, Tuyền đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 6/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Tuyền về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Sau thời gian lẩn trốn, ngày 30/8/2026, Tuyền vừa quay về địa phương thì bị các trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an phường Rạch Giá bắt giữ và ra quyết định tạm giữ đối với Tuyển để xử lý theo quy định pháp luật.

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Tags

Bích Tuyền

trộm cắp tài sản

An Giang

cơ quan Cảnh sát điều tra

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