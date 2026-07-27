Tổ ấm của Trấn Thành - Hari Won

Cặp đôi "quyền lực" nhất nhì Vbiz đang sinh sống trong một cơ ngơi hạng sang ở TP.HCM.

Trấn Thành - Hari Won là một trong những cặp đôi đình đám của Vbiz. Trong khi Trấn Thành ghi dấu ấn với vai trò MC "quốc dân", đồng thời liên tiếp gặt hái thành công ở lĩnh vực điện ảnh với nhiều bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ, thì Hari Won cũng hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực như ca hát, dẫn chương trình và diễn xuất. Không chỉ được chú ý bởi sự nghiệp thành công, cuộc sống đời thường của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là không gian sống tại căn hộ hạng sang ở TP.HCM.

Căn hộ của Trấn Thành và Hari Won tọa lạc trong một khu chung cư hạng sang tại TP.HCM, nơi mức giá thuê đã lên đến từ 100 - 150 triệu đồng/tháng. Dự án chỉ gồm 88 căn hộ, mang đến không gian sống riêng tư và đẳng cấp. Mỗi căn đều được thiết kế với thang máy và sảnh riêng, cho phép cư dân di chuyển trực tiếp từ sảnh lên căn hộ mà không phải sử dụng khu vực chung, góp phần đảm bảo sự tiện nghi và tính riêng tư.

Không chia sẻ toàn cảnh về không gian sống mới, song chỉ qua vài bức ảnh và đoạn video được Trấn Thành đăng tải, khán giả cũng có thể cảm nhận phần nào sự sang trọng trong căn hộ của vợ chồng anh. Không gian bếp được thiết kế theo phong cách hiện đại với gam màu gỗ trầm ấm, kết hợp hệ tủ và ánh sáng hắt tinh tế. Trên kệ trang trí, nam MC khéo léo sắp xếp bộ sưu tập bình gốm, ấm trà nhiều màu sắc, biến góc bếp thành không gian nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân.

Không gian phòng thay đồ trong căn hộ là một điểm nhấn đáng chú ý. Trấn Thành đầu tư hệ tủ quần áo kích thước lớn, được thiết kế riêng để phù hợp với nhu cầu sử dụng và sở thích của 2 vợ chồng. Hệ thống đèn cảm biến được tích hợp bên trong tủ, tự động bật sáng khi có người bước đến, vừa tiện lợi vừa tạo hiệu ứng sang trọng.

Dãy tủ quần áo được thiết kế liền mạch, trông chẳng khác nào một showroom thời trang thu nhỏ. Có thể thấy Trấn Thành - Hari Won đã dành nhiều tâm huyết và tiền bạc để sự chăm chút cho không gian sống.

Một góc khác khiến ai nhìn cũng phải xuýt xoa trong căn hộ của Trấn Thành - Hari Won chính là phòng tắm master. Không gian rộng thênh thang, được đầu tư loạt thiết bị hiện đại như vòi sen đa chế độ, bồn cầu cảm biến, hệ thống đèn và rèm tự động... Chỉ cần bước vào là có cảm giác như đang nghỉ dưỡng tại resort 5 sao.

Trấn Thành mạnh tay đầu tư bồn cầu cảm biến tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Thiết bị này có khả năng khử trùng nước bằng tia UV, giúp loại bỏ tới 99% vi khuẩn và nấm Candida, đồng thời khử khuẩn không khí bên trong bồn cầu, mang đến trải nghiệm vừa tiện nghi vừa đảm bảo vệ sinh.

Góc "đắt giá" nhất trong phòng tắm có lẽ là khu vực bồn tắm được đặt sát cửa kính lớn, mở ra view thành phố cực thoáng. Chỉ cần nằm ngâm mình thư giãn và ngắm thành phố từ trên cao là đã có cảm giác quá đỗi chữa lành sau một ngày dài làm việc.